Hatalmas razziára készül a NAV a napokban: lesz ám mitől rettegni, keményen büntetni fognak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdi húsvéti ellenőrzés-sorozatát: a hivatal kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat.
Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is.
A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják.
Húsvétkor kiemelt figyelmet fordít a NAV az áruk eredetének vizsgálatára is: ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének 40 százalékát kitevő bírságot kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél él a bírság kötelező minimuma: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél minimum félmillió forint.
Az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottja bejelentését, kétmillió forintos mulasztási bírságot is kaphat.
A három szabálysértés - nyugtaadás vagy az alkalmazott bejelentésének elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru - elkövetése miatt a NAV 12 napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége - a boltbezárás kötelező szankcióvá válik.
Külön szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét - figyelmeztetett közleményében az adóhatóság.
A NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni - magyarázták.
A NAV Adótraffipax-rovatában a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban.
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
