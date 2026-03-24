Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Tungsram gyár
Ennyi volt, elárverezték a legendás magyar gyárat: hamarosan kiderül, ki vette meg a közel 10 milliárdot érő komplexumot

2026. március 24. 09:11

Új fejezet kezdődhet a csődbe ment Tungsram történetében: a legendás vállalat legértékesebb vagyoneleme, az újpesti gyárkomplexum gazdára találhat. A tízmilliárd forintért meghirdetett ingatlanra kiírt pályázat a vártnál jóval gyorsabban lezárult, így már zajlik a beérkezett ajánlatok értékelése, ami közelebb hozhatja a több mint 90 ezer négyzetméteres ipari terület sorsának eldőlését.

Gazdára találhat a csődbe ment Tungsram legértékesebb vagyoneleme, az újpesti gyárkomplexum. A tízmilliárd forintért meghirdetett ingatlanegyüttesre kiírt pályázat a vártnál jóval hamarabb lezárult, így már meg is kezdődött a beérkezett ajánlatok kiértékelése - írja az mfor.

A felszámoló eredetileg március végéig várta a jelentkezőket az Elektronikus Értékesítési Rendszerben. A licit azonban már március 22-én kora reggel véget ért. Jelenleg az ajánlatok vizsgálata zajlik, a szabályok értelmében pedig az a pályázó nyeri el a komplexumot, aki a legmagasabb vételárat kínálta.

Az értékesítésre bocsátott vagyonelemek legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteren elterülő, 56 épületet magába foglaló egykori fényforrásgyár. Ezt az ingatlant önmagában 9,5 milliárd forintra becsülték. A teljes újpesti üzem és a hozzá tartozó ingatlanok kikiáltási ára összesen tízmilliárd forint volt.

A nagy múltú hazai vállalat sorsa közel négy éve pecsételődött meg. A hitelezőkkel folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre, ezért elkerülhetetlenné vált a cég felszámolása. Magát a legendás izzógyártó gépsort és a hozzá tartozó kiegészítő berendezéseket már a tavalyi év folyamán elárverezték.

Címlapfotó: Fortepan / UVATERV
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 24.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
2026. március 23.
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
2026. március 23.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
1
1 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
2 hete
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
3
2 hónapja
Helyi iparűzési adó 2026: az adó mértéke, számítása, lekérdezés és minden határidő egy helyen
4
2 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
5
2 hónapja
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
Káridőponti érték
sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

Pénzcentrum  |  2026. március 24. 10:04
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 07:59
Feszült várakozás előzi meg a keddi kamatdöntést: kiderült, mi történhet a pénzünkkel a háborús veszély árnyékában
Agrárszektor  |  2026. március 24. 09:02
A te birtokodon is ott lapulhat a rettegett károsító: azonnal lépned kell