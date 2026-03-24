Ennyi volt, elárverezték a legendás magyar gyárat: hamarosan kiderül, ki vette meg a közel 10 milliárdot érő komplexumot
Új fejezet kezdődhet a csődbe ment Tungsram történetében: a legendás vállalat legértékesebb vagyoneleme, az újpesti gyárkomplexum gazdára találhat. A tízmilliárd forintért meghirdetett ingatlanra kiírt pályázat a vártnál jóval gyorsabban lezárult, így már zajlik a beérkezett ajánlatok értékelése, ami közelebb hozhatja a több mint 90 ezer négyzetméteres ipari terület sorsának eldőlését.
Gazdára találhat a csődbe ment Tungsram legértékesebb vagyoneleme, az újpesti gyárkomplexum. A tízmilliárd forintért meghirdetett ingatlanegyüttesre kiírt pályázat a vártnál jóval hamarabb lezárult, így már meg is kezdődött a beérkezett ajánlatok kiértékelése - írja az mfor.
A felszámoló eredetileg március végéig várta a jelentkezőket az Elektronikus Értékesítési Rendszerben. A licit azonban már március 22-én kora reggel véget ért. Jelenleg az ajánlatok vizsgálata zajlik, a szabályok értelmében pedig az a pályázó nyeri el a komplexumot, aki a legmagasabb vételárat kínálta.
Az értékesítésre bocsátott vagyonelemek legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteren elterülő, 56 épületet magába foglaló egykori fényforrásgyár. Ezt az ingatlant önmagában 9,5 milliárd forintra becsülték. A teljes újpesti üzem és a hozzá tartozó ingatlanok kikiáltási ára összesen tízmilliárd forint volt.
A nagy múltú hazai vállalat sorsa közel négy éve pecsételődött meg. A hitelezőkkel folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre, ezért elkerülhetetlenné vált a cég felszámolása. Magát a legendás izzógyártó gépsort és a hozzá tartozó kiegészítő berendezéseket már a tavalyi év folyamán elárverezték.
Címlapfotó: Fortepan / UVATERV
Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon
Az innovatív ötletek és az erős számok sem voltak elegek, csak egyetlen befektetés született a Cápák között eheti adásában.
Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: brutális mennyiséget foglalt le belőle a NAV
Az ellenőrzés során kiderült, hogy a két férfi közül az egyik svéd, a másik szíriai állampolgár, illetve mindkét jármű kulcsát a szíriai férfi őrizte.
Nem vicc! Közel 5 milliárddal húzta le az államot a hazai cipőmaffia: így verték át magyarok tömegeit
A cég a megszerzett milliárdokból rendszeresen fizetett a csalásban részt vevő orvosoknak.
Még a nevét is megváltoztatta a tolvaj, hogy megússza: elképesztő módszerrel fosztogatta a magyar boltokat egy román páros
A gyanúsítottakat bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket.
A beruházás egy gyorsabb, kevesebb átszállást igénylő és magasabb színvonalú közösségi közlekedési hálózat létrehozását célozta volna.
Baljós jelenségre lettek figyelmesek a magyar gazdaságban: hiába maradt el a csődhullám, valami nagyon nincs rendben
Bár csökken a megszűnések és a cégbírósági eljárások száma, a cégtrendben továbbra sincs fordulat. A vállalkozók inkább kivárnak, mint új céget alapítanak.
A kezdeményezés a cégalapítás az Európai Unióban akár 48 órán belül, teljesen online és minimális költséggel történő megvalósítását célozza.
Az üzleti klíma lassú, de folyamatos élénkülését jelzi, hogy az átlagosan várt árbevétel-növekedés 1,3 százalékra emelkedett a vállalkozások körében.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
Volt, aki azonnal megnyerte a Cápákat, másoknál viszont a számok és a cégérték miatt maradt el az üzlet.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még február végén hirdette meg árverésre a vasúttársaság debreceni központját.
Hogy mennyi?! Nem vicc, ennyi pénzt csaltak ki kamu történetekkel egy gyanútlan magyartól: felfogni is nehéz
A csalásból származó pénzt a két vádlott rövid időn belül felélte, jelentős részét szerencsejátékra fordították.
Darabokban értékesítik a legendás magyar nagyvállalatot: hihetetlen, de a híres márkanév már senkinek sem kell
A nagy múltú fényforrásgyártó megmaradt ingatlanjaira március 20-tól lehet licitálni.
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
Világszerte egyre szigorúbbak az adózási szabályok, ami jelentősen növeli a jogviták számát és bonyolultságát.
A Cápák között legújabb epizódjában a legtöbb pitch végül befektetés nélkül zárult, az est egyetlen üzletét egy különleges turisztikai vállalkozás vitte el.
Érik az újabb gyárbotrány Magyarországon? Súlyos dolgok derültek ki a Dunai Vasmű tulajdonosáról - több környező országban óriási károkat okoztak
A Liberty Steel jelenleg a brit–indiai üzletember, Sanjeev Gupta érdekeltsége.
Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!
"Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak".
-
-
-
