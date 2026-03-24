Ennyi volt, elárverezték a legendás magyar gyárat: hamarosan kiderül, ki vette meg a közel 10 milliárdot érő komplexumot

Új fejezet kezdődhet a csődbe ment Tungsram történetében: a legendás vállalat legértékesebb vagyoneleme, az újpesti gyárkomplexum gazdára találhat. A tízmilliárd forintért meghirdetett ingatlanra kiírt pályázat a vártnál jóval gyorsabban lezárult, így már zajlik a beérkezett ajánlatok értékelése, ami közelebb hozhatja a több mint 90 ezer négyzetméteres ipari terület sorsának eldőlését.

Gazdára találhat a csődbe ment Tungsram legértékesebb vagyoneleme, az újpesti gyárkomplexum. A tízmilliárd forintért meghirdetett ingatlanegyüttesre kiírt pályázat a vártnál jóval hamarabb lezárult, így már meg is kezdődött a beérkezett ajánlatok kiértékelése - írja az mfor.

A felszámoló eredetileg március végéig várta a jelentkezőket az Elektronikus Értékesítési Rendszerben. A licit azonban már március 22-én kora reggel véget ért. Jelenleg az ajánlatok vizsgálata zajlik, a szabályok értelmében pedig az a pályázó nyeri el a komplexumot, aki a legmagasabb vételárat kínálta.

Az értékesítésre bocsátott vagyonelemek legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteren elterülő, 56 épületet magába foglaló egykori fényforrásgyár. Ezt az ingatlant önmagában 9,5 milliárd forintra becsülték. A teljes újpesti üzem és a hozzá tartozó ingatlanok kikiáltási ára összesen tízmilliárd forint volt.

A nagy múltú hazai vállalat sorsa közel négy éve pecsételődött meg. A hitelezőkkel folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre, ezért elkerülhetetlenné vált a cég felszámolása. Magát a legendás izzógyártó gépsort és a hozzá tartozó kiegészítő berendezéseket már a tavalyi év folyamán elárverezték.

Címlapfotó: Fortepan / UVATERV