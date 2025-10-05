2025. október 5. vasárnap Aurél
Village of Mora in the province of Toledo, Castilla la Mancha, Spain, Europe.
Vállalkozás

Klímavédelmi felügyeleti díj 2026: ezt a részletet kell befizetni hamarosan, itt a határidő

Pénzcentrum
2025. október 5. 14:00

2025. március 1-jén fontos változások léptek életbe a klímagázzal, más néven F-gázzal kapcsolatos szabályzást illetően. A törvénymódosítás számos szempontból érinti a klímagáz-kibocsátókat: változik többek között a regisztrációs- és adatszolgáltatási kötelezettség, módosulnak a vállalkozás tevékenységi kategóriák, továbbá változik a klímavédelmi felügyeleti díj mértéke is. Nézzük, kinek kell ezt a terhet megfizetnie és mikor van a klímavédelmi felügyeleti díj befizetési határidő 2025, illetve 2026 évében!

Cikkünkben a klímavédelmi felügyeleti díj változása kapcsán gyűjtöttük össze a legfontosabb aktualitásokat és tudnivalókat. Melyek azok a vonatkozó jogszabályok, amelyeket ismernünk kell, és mi minden változott? Amellett, hogy eláruljuk, milyen változásokat hozott az új rendelet, most azt is megtudhatod, mennyi a klímavédelmi felügyeleti díj mértéke 2025-ben, és hogy mikor és hogyan kell befizetni a díjat.

Változott a klímagáz szabályzás Magyarországon

Magyarországon a 2024. évi LXXXVII. törvény a klímagázokról, köznyelven a Klímagáz törvény foglalja össze a klímagázokkal összefüggő tevékenységek, a klímagázt tartalmazó vagy ilyen gázokkal működtetett termékek és azok berendezéseinek, részeinek szabályzását, illetve a klímavédelmi felügyeleti díjfizetési kötelezettség szabályait is. A Klímagáz tv. létrehozását az EU fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos irányelv módosítását közlő rendelete tette szükségessé.

A szabályzással kapcsolatos legfrissebb aktualitás 2025. március 1-jén lépett hatályba a 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról módosításával. A változás értelmében azoknak a piaci szereplőknek (nem a klímaberendezéseket üzemeltető lakosságnak!), akik olyan berendezésekkel rendelkeznek, amelyekben F-gáz található, regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság irányában.

A jogszabályok változása a következő pontokat érinti (az aktualitásokról bővebb információt nyújt az Energiaiügyi Minisztérium hivatalos tájékoztatója):

  • regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztése a fluortartalmú üvegházhatású gázok mellett az alternatív közegekre és az azokkal kapcsolatos tevékenységekre (az új belépőknek regisztrálniuk kell a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Klímagáz Adatbázisába, ezzel felügyeleti díjfizetési kötelezettségük születik);
  • regisztrációra kötelezett alkalmazások körének módosítása;
  • vállalkozások tevékenységi kategóriáinak módosítása;
  • az előtöltött berendezések értékesítési folyamatának módosítása;
  • a klímagáz képzési rendszer átalakulása;
  • a klímavédelmi felügyeleti díj összegének változása.
Mennyi a klímavédelmi felügyeleti díj mértéke 2025. március 1-től?

A friss változások értelmében tehát 2025. március 1-től módosult a klímavédelmi felügyeleti díj mértéke is. Továbbra is éves klímavédelmi felügyeleti díjról van szó, melynek befizetését a kötelezetteknek két egyenlő részletben szükséges megtenniük. A díj mértéke a következőképp alakul 2025 márciusától (a második és harmadik esetben a klímavédelmi felügyeleti díj mértéke kedvezőbb alacsonyabb GWP-jű közegekkel üzemelő alkalmazások esetén):

  • Vállalkozás tevékenységi kategória után (HR., MR., Visszanyerő, Szivárgásvizsgáló, NK klímagáz, VE klímagáz, T, NK berendezés, VE berendezés, Gyártó, Ártalmatlanító, Regeneráló, Szolgáltatásközvetítő, Külföldi elismert tevékenységi kategóriával rendelkező, továbbá E–I. képesített természetes személy alkalmazottal rendelkező vállalkozások) egységesen 40 000 Ft/év;
  • Regisztrált alkalmazásonként - F-gáz, ORLA - (az alkalmazás töltetmennyiségére vonatkoztatva 60 Ft/tCO2 egyenérték) legalább 4 000 Ft, legfeljebb 2 000 000 Ft/év;
  • Regisztrált alkalmazásonként - CO2, NH3, szénhidrogének – (az alkalmazás töltetmennyiségére vonatkoztatva 30 Ft/tCO2 egyenérték) legalább 2 000 Ft, legfeljebb 2 000 000 Ft/év.

A klímavédelmi felügyeleti díj befizetésének módja, határideje

A vonatkozó jogszabály szerint a klímavédelmi felügyeleti díj megfizetésére kötelezettek a felügyeleti díjat két egyenlő részletben, naptári félévenként utólag, minden év szeptember 30. napjáig és március 31. napjáig kötelesek megfizetni. Ennek értelmében a következőképpen alakulnak a felügyeleti díjjal kapcsolatos határidők:

  • 2025. I. féléves klímavédelmi felügyeleti díj: 2025. szeptember 30.
  • 2025. II. féléves klímavédelmi felügyeleti díj: 2026. március 31.

A díj befizetése átutalással történik az EM Magyar Államkincstárnál vezetett, EM igazgatás 10032000–00290713–00000000 számú fizetési számlájára.

Ha egy vállalkozás a tevékenységi kategóriáját a félév első és utolsó napja között kezdte meg, akkor számára időarányos alapon számítják ki a felügyeleti díj mértékét. Az adott félévre vonatkozó felügyeleti díj összegét tartalmazza a Klímagáz Adatbázisban lekérdezhető egyenlegértesítő (augusztus 31. és február 28. napját követő 5 munkanapon belül érkezik a tájékoztatás).

A klímavédelmi felügyeleti díj befizetése szempontjából 2025. I. féléve (január 1-től június 30-ig) átmeneti időszaknak minősült. Az új rendeletet hatályba lépését megelőzőleg (január 1-je és február 28-a közötti időszakra) még a korábbi, 2007. évi LX. törvény szabályai szerint kellett a díjat megfizetni, időarányosan, március 1-től viszont már az új törvény alapján kell a díjat megfizetni (március 1-től június 30-ig terjedő időszak), szintén időarányosan. 2025. II. félévében (július 1-től december 31-ig) már az új szabályok vannak érvényben és a fent leírt módon történik a klímavédelmi felügyeleti díj megfizetése 2026. március 31-ig.
Címlapkép: Getty Images
