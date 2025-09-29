2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Legendás márka szűnik meg Magyarországon: 70 év után sokunknak hiányozni fog

HelloVidék
2025. szeptember 29. 08:03

Hetven év után végleg eltűnik a boltok polcairól a Fa szappan – erősítette meg a gyártó Henkel. A döntés egy korszak végét jelenti, hiszen a termék évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar fürdőszobáknak is.

A hír ennyi: stratégiai döntés értelmében a Henkel megszünteti a Fa szappan gyártását. A közel hetven éve forgalomban lévő termék az egyik legismertebb higiéniai márka volt a közép-európai régióban, így Magyarországon is - írta a Bama.hu. A Fa szappan nem csupán egy tisztálkodási szer volt a sok közül, hanem egy darabka a élő történelem is: ott figyelt a nagyszüleink fürdőszobájában, a szomszéd mosdójában vagy a családi nyaralásnál a szappantartóban. Sokan még a szekrénybe is becsempészték, hogy illatosabbak legyenek tőle a ruhák. Az 1960-as évekre igazi kultusztermékké vált, és több generáció gyerekkorának illatát őrizte.

A cég közleménye szerint a lépést a fogyasztói szokások változása indokolja: a szappanok iránti kereslet hosszú ideje csökken, miközben a piacon a tusfürdők és dezodorok forgalma dinamikusan bővül. Ennek megfelelően a Henkel a jövőben a nagyobb növekedési potenciállal bíró termékkategóriákra kívánja átcsoportosítani erőforrásait.

A Fa szappant eredetileg a Henkel leányvállalata, a Dreiring dobta piacra az 1950-es évek közepén, mint „új stílusú szappant”. Az 1960-as évekre igazi tömegtermékké vált, és több generáció számára a mindennapi tisztálkodás egyik szimbóluma lett. A termék erősen kötődött a közép-kelet-európai régió fogyasztói kultúrájához, ezért eltűnése sokak számára érzelmi veszteséget jelent.

A Henkel hangsúlyozta: a változás kizárólag a szappanokat érinti, a Fa márka továbbra is jelen lesz a piacon tusfürdők, dezodorok és egyéb higiéniai termékek formájában.
