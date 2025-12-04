2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
Megvilágított taxitáblák a Maximilian utcán, Közelkép, München, Bajorország, Németország
Vállalkozás

Lehúzza a rolót a legendás magyar taxitársaság: kiderült, mi lesz a sofőrökkel

Pénzcentrum
2025. december 4. 09:28

A 6x 6 Taxi ideiglenesen felfüggesztette működését a taxispiacon kialakult tisztességtelen versenyhelyzetre hivatkozva. A társaság taxisainak jelentős része a City Taxinál folytatja tevékenységét, a hívásokat is oda irányítják át.

A 6x 6 Taxi honlapján közzétett közleménye szerint a taxispiacon tapasztalható tisztességtelen versenyhelyzet miatt kényszerültek működésük alapvető átstrukturálására, amely időszakra tevékenységüket ideiglenesen felfüggesztették.

A vállalat megállapodást kötött a City Taxival, amelynek értelmében a 6x 6 Taxi hívásait a City diszpécserszolgálatához irányítják. Bár a 6x 6 csak ideiglenes felfüggesztésről beszél, a City Taxi közlése szerint a 6x 6 taxis vállalkozóinak jelentős része már citysként folytatja munkáját - közölte a hvg.

A közelmúltban a 6x 6 Taxi Kft. tulajdonosi szerkezete is átalakult: a vállalat üzletrészeit jelenleg kizárólag az elsősorban szállítmányozással foglalkozó Illés Holding birtokolja.

A cég pénzügyi helyzete az elmúlt években folyamatosan romlott. Árbevétele stagnált vagy csökkent, és tavaly már harmadik éve működött veszteségesen, elérve a 190 millió forintos negatív eredményt.

Illés Tamás tulajdonos a HVG-nek elmondta, hogy a problémák fő forrása az, hogy míg a fővárosban 2013 óta elvileg csak rögzített hatósági áron lehet fuvarozni, a piacra belépő nemzetközi cégek, mint a Bolt és az Uber, 30-80 százalékos kedvezményeket kínálnak a viteldíjakból.

Az Illés Holding közleménye arra is felhívta a figyelmet, hogy a közelmúltban több hazai fuvarszervező is bezárt, mert "nem tudtak versenyezni a nemzetközi tőke manipulatív árképzésével, s a mi cégünk is efelé sodródik". A tulajdonos szerint "ez a hazai piac lerombolása".
Címlapkép: Getty Images
