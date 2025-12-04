2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret.
Lehúzza a rolót a legendás magyar taxitársaság: kiderült, mi lesz a sofőrökkel
A 6x 6 Taxi ideiglenesen felfüggesztette működését a taxispiacon kialakult tisztességtelen versenyhelyzetre hivatkozva. A társaság taxisainak jelentős része a City Taxinál folytatja tevékenységét, a hívásokat is oda irányítják át.
A 6x 6 Taxi honlapján közzétett közleménye szerint a taxispiacon tapasztalható tisztességtelen versenyhelyzet miatt kényszerültek működésük alapvető átstrukturálására, amely időszakra tevékenységüket ideiglenesen felfüggesztették.
A vállalat megállapodást kötött a City Taxival, amelynek értelmében a 6x 6 Taxi hívásait a City diszpécserszolgálatához irányítják. Bár a 6x 6 csak ideiglenes felfüggesztésről beszél, a City Taxi közlése szerint a 6x 6 taxis vállalkozóinak jelentős része már citysként folytatja munkáját - közölte a hvg.
A közelmúltban a 6x 6 Taxi Kft. tulajdonosi szerkezete is átalakult: a vállalat üzletrészeit jelenleg kizárólag az elsősorban szállítmányozással foglalkozó Illés Holding birtokolja.
A cég pénzügyi helyzete az elmúlt években folyamatosan romlott. Árbevétele stagnált vagy csökkent, és tavaly már harmadik éve működött veszteségesen, elérve a 190 millió forintos negatív eredményt.
Illés Tamás tulajdonos a HVG-nek elmondta, hogy a problémák fő forrása az, hogy míg a fővárosban 2013 óta elvileg csak rögzített hatósági áron lehet fuvarozni, a piacra belépő nemzetközi cégek, mint a Bolt és az Uber, 30-80 százalékos kedvezményeket kínálnak a viteldíjakból.
Az Illés Holding közleménye arra is felhívta a figyelmet, hogy a közelmúltban több hazai fuvarszervező is bezárt, mert "nem tudtak versenyezni a nemzetközi tőke manipulatív árképzésével, s a mi cégünk is efelé sodródik". A tulajdonos szerint "ez a hazai piac lerombolása".
Globálisan a vállalati fizetésképtelenségek száma 2025-ben 6 százalékkal, 2026-ban pedig további 5 százalékkal nőhet egy előrejelzés szerint.
A pénzügyőrök azonnal értesítették a rendőrség munkatársait, akik a sofőrt, az útitársát és a 18 személyt átvették.
Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
A következő évben olyan átfogó adóváltozások lépnek hatályba, amelyek egyszerre érintik a lakosságot, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyvállalati szereplőket.
Óriási a szórás a karácsonyi fotózások árában: van, ahol már 35 ezerért, máshol csak 100 ezer felett készül a ünnepi képsorozat.
A kiterjesztett gyártói felelősség és az EPR kötelezettség jelentése: tudd meg, mit ír az EPR jogszabály, hogyan alakulnak az EPR díjak 2025-ben, az EPR díj...
Évente akár 25%-kal nőhet a kézbesített csomagok száma az e-kereskedelem gyors bővülésének köszönhetően.
Melyik szektorokban használják leginkább az AI-t, hol tervezik bővíteni a használatot és milyen cégeknél vannak már belső szabályozások annak használatára?
A gyengülés jelei már látszódnak a marketingszektorban: az árbevételek jól alakultak, de elindult a profit csökkenése, a költségek pedig elszabadultak.
Kőkemény NAV-razziára számíthat rengeteg magyar vállalkozó: hamarosan kiderül, van-e mit takargatniuk
A megkérdezett vállalatok kétharmada adóellenőrzésre számít a következő hat hónapban.
Elképesztő, mihez folyamodnak már a csalók: nem fogod elhinni, hová csempészték a dohányt ezek az ügyeskedők
Az egyenruhások összesen 58,07 kilogramm feketepiaci terméket foglaltak le,
A higiénikus kézmosás feltételei az üzemben egyetlen helyen sem voltak biztosítottak.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
