2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Kuching, Malajzia - 2010. október 3.: Mosolygó ázsiai pár eszik a kuchingi nemzetközi repülőtér McDonalds éttermében. Sötét van, és a McDonalds kivilágított M-logója világít az asztalokon.
Vállalkozás

Kiderült végre, nyitva lesz-e a McDonald's karácsonykor: ezt most közölte a gyorsétteremlánc

Pénzcentrum
2025. december 15. 12:23

A munkavállalók pihenése érdekében szenteste napján csak két egység, december 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.

A hazai McDonald’s étteremhálózat számára idén is kiemelt szempont, hogy munkatársai az ünnepi időszakot családjuk körében tölthessék. Ennek érdekében a vállalat üzemeltetésében működő éttermek mindegyike, és a franchise partnerek egységeinek többsége december 24–25-én is zárva tart.

A több mint 120 étterem közül csupán az Aréna Mallban és az Alleeban található egységek jelentenek kivételt december 24-re, a bevásárlóközpontokkal fennálló szerződéses kötelezettségek miatt. December 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.

A döntés célja, hogy a dolgozók számára valódi ünnepi pihenőidőt biztosítsanak egy olyan időszakban, amely a vendéglátásban hagyományosan is nagy terhelést jelent. A gyakorlat több éve része a hazai McDonald’s működésének.

Számunkra természetes, hogy éttermeinkben minden nap magas színvonalon szolgáljuk ki vendégeinket – ehhez azonban az is kell, hogy munkatársaink kiegyensúlyozottak legyenek, és megélhessék azokat a közös ünnepi pillanatokat, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Ezért is döntöttünk úgy, hogy karácsonykor idén is két teljes nap pihenőt biztosítunk számukra

– mondta el Horváth Andrea, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. HR-igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #karacsony #étterem #vendéglátás #bevásárlóközpont #debrecen #ünnep #gyorsétterem #munkavállalók #nyitvatartás #franchise #december 24 #mcdonalds

