Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.
Ilyet a NAV-nál sem látnak minden nap: kegyetlen embercsempész akciót füleltek le a pénzügyőrök
Tizenhat férfit és két nőt próbáltak Olaszországba csempészni, embertelen körülmények között. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei az M7-es autópályán vetettek véget a pokoli utazásnak.
Az M7-es autópálya Csörnyeföldi pihenőhelyén egy rutinszerűnek tűnő ellenőrzés fordult át sokkoló felfedezéssé. A járőrök egy Bulgáriából Olaszországba tartó teherautót állítottak meg, amely a papírok szerint szigetelőanyagot szállított. A rakomány azonban első ránézésre is gyanús volt: a hungarocell táblák furcsán körbefogták a rakteret, mintha valamit rejtenének.
Az egyenruhások eleinte jelentős csempészcigaretta-szállítmányra számítottak, de amikor felnyitották a jármű oldalát, erős, szúrós szag csapta meg őket. A szag forrása hamar megmagyarázta a jelenséget: a hungarocell táblák mögött OSB lapokkal burkolt folyosószerű üreg húzódott, ahol 18 embert zsúfoltak össze, és a hosszú útra mindössze egy hordót kaptak szükségleteik elvégzéséhez.
A pénzügyőrök azonnal értesítették a rendőrség munkatársait, akik a sofőrt, az útitársát és a 18 személyt átvették. A magukat iráni és iraki kurdnak valló utasok magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, ezért velük kapcsolatban a hatályos magyar jogszabálynak megfelelően jártak el.
A két embercsempészt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette, és bűntetőeljárást indítottak velük szemben, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.
Címlapfotó: Jászai Csaba, MTI/MTVA
