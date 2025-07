Fű alatt lett az ország egyik legsikeresebb cége: most brutális pénzért vennék meg a magyar vállalatot

A Microsofttól a Samsungig a világ legnagyobb techóriásai használják a Semilab Zrt. mérőberendezéseit, most pedig az amerikai Onto Innovation 185 milliárd forint értékű ajánlatot tett a budapesti központú vállalat négy termékcsaládjára. A cég eddig szinte teljesen rejtve maradt a nyilvánosság előtt – pedig a magyar gazdaság egyik csendes sikertörténete, írja a HVG.

Magyarország egyik legnyereségesebb vállalatára tett jelentős ajánlatot az amerikai Onto Innovation: 185 milliárd forintot fizetnének a Semilab Zrt. négy kulcsfontosságú termékcsaládjáért. A 2023-ban a 30. legnagyobb magyar profitot termelő cég ugyanakkor a szélesebb közvélemény számára szinte teljesen ismeretlen maradt az elmúlt 35 év során – dacára annak, hogy ügyfelei között ott van a Microsoft, a Samsung, a Sony vagy az IBM is.

A Semilabot 1989-ben alapították az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetéből kivált kutatók. A vállalat azóta a hazai high-tech szektor egyik legsikeresebb szereplőjévé nőtte ki magát, miközben ritkán szerepelt a sajtóban.

A cég 52,9 milliárd forintos árbevételének 99,5%-a exportból származik. A vállalat továbbra is magyar központú: székhelye Budapesten van, munkavállalóinak háromnegyede, mintegy 1200 fő, a magyar leányvállalat alkalmazásában dolgozik. Összesen 1600 embert foglalkoztatnak világszerte, köztük több mint 230 fizikus, 570 mérnök és 80 szoftverfejlesztő dolgozik a különféle fejlesztéseken.

A cég 48 különböző termékcsaládot gyárt, ezek közül négyet vásárolna meg most az Onto Innovation. Az amerikaiak szerint ezek a termékek az elmúlt években évi 20%-os növekedést produkáltak, és idén akár 44,8 milliárd forint bevételt is hozhatnak – ez a Semilab teljes forgalmának kétharmadát jelentheti. Az üzlet értéke 475 millió dollár készpénz, valamint 70 millió dollár értékű Onto-részvény, vagyis a magyar cég részben továbbra is profitálhat a termékei jövőbeli sikeréből.

A 2024-es év nem volt kiemelkedően jó: az árbevétel 60,9 milliárdról 52,9 milliárd forintra csökkent, a profit pedig 12 milliárdra esett vissza, amely bár továbbra is figyelemre méltó, az elmúlt öt évben minden évben ennél magasabb volt. Ez is szerepet játszhatott abban, hogy a tulajdonosok most mégis az értékesítés mellett döntöttek.

A többségi tulajdonos és vezérigazgató Pavelka Tibor birtokolja a részvények 83 százalékát, ami azt jelenti, hogy csak a most értékesített üzletrész alapján körülbelül 150 milliárdos vagyonnal rendelkezik, amivel a legújabb gazdaglistán a top 20-ban lenne, viszont semmilyen ilyen összeállításban nem szerepel a neve.

A felvásárlást ugyanakkor még megakaszthatja a magyar állam. A Nemzetgazdasági Minisztérium egy friss rendeletmódosítása kiterjeszti az állam elővásárlási jogát külföldi tőkebefektetések esetén. Ez lehetőséget ad az NGM-nek, hogy belépjen a vevő helyére.