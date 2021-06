Új szelek fújnak: most ebbe pumpálnak rengeteg pénzt a magyar cégek, nekik segítenek vele

2021-re kiemelt fontosságúvá vált a vállalati társadalmi felelősségvállalás. Sok vezető, vállalkozó, befektető és politikus felismeri ma már az ebben rejlő potenciált. A hazai vállalkozások, bár különféle módokon, mértékben, de belevették a stratégiájukba. A Pénzcentrum a Telenortól, illetve a MÁV-Volán csoporttól is megtudta, hogy miként alkalmazkodtak az új idők szavához, illetve egy kisebb magyar cég, a Pannonhitel Zrt. egyik tulajdonosa is kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy a vállalat kivegye a részét a társadalmi felelősségvállalásból.

A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility – CSR) nem új fogalom, ugyan már sokféleképpen definiálták, gyakran félreértelmezik. Közel 40 éve egy újszülött koncepcióból született és sikeres menedzsment eszközzé fejlődött ki, hogy a vállalat hírnevét a globális piacon megteremtse. A vállalati társadalmi felelősségvállalás a vállalati stratégiai felelősséggé vált, s lássuk be az üzleti stratégiák elengedhetetlen eleme lett. Sok vezető, vállalkozó, befektető és politikus felismeri ma már a társadalmi felelősségvállalásban rejlő potenciát. A tőzsdén kereskedett vállalatok különösen a CSR-t nevezik meg hosszú távú legitimitásuk és jövedelmezőségük alapvető eszközének. A technológiai verseny átalakította az emberek hozzáférését a mobil számítástechnikához és használatát.

Az okostelefonok, toll-táblagépek és felhőalapú számítástechnikai alkalmazások olyan közösségi médiával kombinálva, mint a Facebook, a Linkedin, Instagram, A YouTube stb.. nemcsak egyszerűen megkönnyítették bárki számára, hogy másodpercek alatt elérje az emberek millióit a vállalatok társadalmilag rossz viselkedéséről szóló történetekkel, s egyben vágyat is generáltak rá. A közvélemény gyakran PR-fogásnak tartja a cégek társadalmi felelősségvállalási programját. A nagy vállalatok akár a közvélemény nyomására akár belső indíttatásból, de nem tehetik meg, hogy az eddig bevett gyakorlatokat alkalmazzák. A legnagyobb multinacionális cégeket, mint a Lego-csoport is bejelentette, két éven belül újrahasznosított PET palackokból készült építőkockákkal dobja piacra az új készleteit.

A külföldi multinacionális cégek mellett a hazai nagy és kisebb vállalatok struktúrájában is igen komoly szerepet kap ma már e téma. Számtalan civilszervezet foglalkozik ezzel a témával és kreativitásukkal keresik a kapcsolódást azokkal a hazai nagyhalakkal kikkel együttes erővel egy újfajta szemléletváltást tudnak elmozdítani. Hazai három cég között néztünk szét, hogy megy ez itthon az állami a multik világában és hazai kisebb vállalkozási kultúrában.

Így csinálják a nagyok

Pénzcentrum: A Telenor Magyarország Zrt. A legpéldamutatóbb munkáltató kategóriában 2020-ban az I. helyezett. Az Effekt 2030 pályázati kiírásában – A közösség befektetések díja 2020. évi pályázatán a COVID-19 megoldások kategóriában vitte el a Telenor a pálmát. Miben más a vállalati szellemiség?

Gulyás Anett (vállalati felelősségvállalási szakértő, Telenor Magyarország): A karanténidőszak beköszöntével a Telenor munkavállalói számára a legelemibb szükségletek váltak a legfontosabbá: a biztonság, az egészség (wellbeing) és a kapcsolatok. Ezek a témák nemcsak kollégáikat, de a lakosság egészét is érintették, így a vállalat megalkotta az #ITTVAGYUNKEGYMÁSNAK koncepciót, amit külső-belső vállalásaikba is beépítettek. A Telenor Hungary Zrt. a #peoplefirst-re építi az employee experience aktivitásait, ez a vállalat üzleti stratégiájának első pillére is. A karanténidőszakban minden eddiginél érzékelhetőbbé vált. A vállalat vezetése teljes mellszélességgel kiállt a #peoplefirst elve mellett a krízis során is, a munkavállalók jólléte és biztonsága érdekében tett intézkedéseik, valamint a lakossági, üzleti ügyfeleik részére nyújtott támogató megoldásaik hitelesen tükrözték vissza mindezt.

Pénzcentrum: Honlapjukon olvasható a HiperSuli, KórházSuli, E-mentor tanoda. Ez a főcsapást jelenti?

Gulyás Anett: Vállalatunk kultúrájában mobilszolgáltatóként felelősségünknek érezzük, hogy a rendelkezésünkre álló technológia és szaktudás segítségével támogassuk a digitális oktatás fejlődését és kiemelten kezeljük a gyermekek biztonságát az online térben. A Hipersuli révén 2015 óta aktív szerepet vállalunk a digitális oktatási módszertanok terjesztésben és fejlesztésében.

Jelenleg 45 iskola vesz részt országosan, segíti a digitális újításra nyitott pedagógusok munkáját, tanári közösséget épít, és Hipernet-hozzáféréssel segíti az iskolák digitális útra lépését.

TudatosNet néven például videókkal, online tananyagokkal, illetve a Telenor önkéntes munkatársainak bevonásával iskolai tanórákon segíti a tudatos internethasználattal kapcsolatos ismeretek terjedését a pedagógusok, szülők és gyerekek körében. A KórházSuli programban az egészségi állapotuk miatt hátrányban lévő gyerekeknek segítünk a felzárkózásban, itt tanárok és diákok részére korlátlan Hipernet-hozzáférést biztosítunk, illetve a 21. századi Pedagógiáért Alapítvány E-Tanoda programjában az Ózdi Válasz út E-mentor programját támogatjuk, ahol a diákok önkéntes alapon segítenek egymásnak online korrepetálással és digitális tananyagokkal.

Pénzcentrum: 2017 ben Telenor Csoportot a világ 100 legfenntarthatóbb vállalata közé rangsorolták. Ez most 2021-ben hol tart?

Gulyás Anett: Bár a Telenor Csoport már nem a tulajdonosunk, de a közös múltunk máig meghatározza, hogy a fenntarthatóságnak és a társadalmi felelősségvállalásnak fontos szerepe van a vállalati törekvéseink terén. A mindennapi működésünknek szerves része az a szemléletmód, hogy a gazdasági megfontolások mellett figyelembe veszünk környezeti- és társadalmi szempontokat is.

Pénzcentrum: A koronavírus adta nehéz helyzetben a digitális távoktatásban, hogy tudtak hátrányos helyzetű gyerekeken segíteni?

Gulyás Anett: A járvány kezdete óta folyamatosan támogatjuk a digitális oktatás résztvevőit. Múlt évben az iskolabezárások idején 100 GB ingyenes adatforgalmat biztosítottunk minden előfizetőnknek az otthoni munkához és tanuláshoz, az oktatási intézményeket pedig eszközökkel és Hipernet-hozzáféréssel támogatjuk. A Hipersuli programban összegyűlt szakmai tudást rendszeresen mindenki számára elérhetővé tesszük a hipersuli.hu-n pedagógusoknak és szülőknek szóló ajánlások és szakmai anyagok, podcast- és videósorozat formájában, valamint online konferenciákat és rendszeres konzultációkat szervezünk pedagógusoknak.

Csatlakoztunk partnerünk, a KórházSuli Alapítvány újonnan életre hívott „Online tanítok” programjához, amely az egészségügyi dolgozók gyermekeinek otthoni tanulását segítette önkéntes egyetemisták online bevonásával és 120 egészségügyi dolgozó gyermekének Hipernet-bekapcsolódását biztosítottuk.

Kifejezetten a hátrányos helyzetű települések iskoláit támogató projektet is indítottunk – ahol jelentős munkanélküliséggel sújtott településeken felső tagozatos általános iskolának szólt - mint a ’Digitális ugródeszka’ pályázat, mire 10 millió forint összegre pályázhattak a résztvevők: tablet és notebook eszközökre, a nyertesek ingyen kaptak 30 órás akkreditált HiperSuli Digitális Módszertani Képzést”.

Pénzcentrum: A pénztámogatáson kívül a cég dolgozói fizikálisan részt vesznek a programokban.

Gulyás Anett: Nagy hagyománya van a Telenornál a közösségi kezdeményezéseknek, melyben kollégáink közösen vállalnak szerepet a környezet, társadalom egy-egy segítségre szoruló csoportjának támogatásában. TudatosNet projektünkben önkéntes kollégáink iskolai tanórákon adhatják át a tudatos nethasználattal kapcsolatos ismereteiket – az elmúlt években már több mint 40 000 fiatalt értünk el ezzel. Rendszeresen szervezünk az egész vállalatot megmozgató önkéntes programokat, adománygyűjtést (például írószer és tanszer, tartósélelmiszer, könyvek, ruházat), jótékonysági süteményvásárt. Csak olyan projektekbe vágunk bele vagy támogatunk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy valós és hosszútávú társadalmi hatást tudnak kifejteni, illetve mobilszolgáltatóként akár a szolgáltatásainkat, akár a szaktudásunkat az adott ügy szolgálatába tudjuk állítani. Büszkeség számunkra, hogy a Hipersuli program az országban 45 iskolában működik, és összesen 1000 pedagógust és 13000 diákot tudtunk segíteni abban, hogy a digitális módszertanok és eszközök használata mindennapos legyen az oktatásban.

Így megy ez kicsiben

Hogyan csinálja ezt egy kisebb magyar cég a Pannonhitel Zrt.? Feltett kérdéseimre nem a cég erre egyik kijelölt munkatársa válaszol, hanem dr. Varga Eszter, a PannonHitel Zrt. egyik tulajdonosa. Eszter bevezetőjében elmondja, hogy vidéki éveiből egy olyan stabil értékrendet hozott, mely mind bankvezetői, mind vállalkozói létében mindig erős bázisnak bizonyult, ahova vissza-vissza tudott nyúlni, abból erőt merítve.

Nincsenek nagy szólamok, tetteink beszélnek helyettünk

- kezd bele mondanivalójába. A kereskedelmi bankok is kialakították társadalmi felelősségvállalási stratégiájukat, mint az etikai normákat erőteljesebben előtérbe helyező gondolkodásmódot, a vállalati társadalmi felelősségvállalást.

Az alap koncepcionális problémám az oktatásban, hogy minden gyermek más megközelítést igényel, és az itthoni oktatáspolitikában nem látom a differenciális lehetőségét. A legfontosabb, hogy a gyerek a tanulást élményként élje meg.

A PannonHitel Zrt. két jelentős programot támogat, mint mondta: az Edisonplatformot és a Kiút-Programot. „Mindkettő szívügyünk. Az Edisonplatform 2019-ben alakult, melynek nem titkolt célja az volt, hogy az üzleti szereplők és a társadalmi hasznosságú kezdeményezések egymásra találjanak. Olyan kezdeményezések találhatóak itt, amelyek ma Magyarországon újszerűek és innovatívak témájukat, megközelítésüket, módszertanukat tekintve, a jövő szempontjából kritikus tudását, illetve képességeit fejlesztik az óvodás és általános iskolás korú gyerekeknek az iskolai kereteken túl, és valódi, hosszú távú hatás elérésére törekszenek”. – mondja Eszter, aki beszélgetésünk kapcsán ezt olyan átütő lelkesedéssel meséli, hogy érezni lehet igazi szívügye e téma.

Tulajdonostársammal Bánfai Gergővel közösen vágtunk bele ebbe a kalandba… Büszkeséggel tölt el, hogy a menő cégek között mi is ott vagyunk. A különbség csak az, hogy mi saját pénzünkből adunk támogatást, vagyis a cég éves bevételének egy részét fordítja vissza e két projektbe, mert hisszük azt, hogy a jövő nemzedék életében a tudás megtérül.

A teljesség igénye nélkül olyan civilszervezeteket támogat az Edison Platform mint: Hősök Tere Alapítvány, Bookr Kids, InDaHouse Hungary Egyesület vagy Medve Matek Program. E civilszervezetek az életében az Edison Platform támogatása nagy elismerést és nagy ugrást jelent.

A Kiút-Program a másik általunk támogatott jelentős programunk, mely a legszegényebbeknek létrehozott foglalkoztatási program. A Nonprofit vállalkozás segíti Magyarország észak-keleti településein a mélyszegénységben élőknek, hogy regisztrált őstermelővé vagy családi vállalkozóvá váljanak, és így munkájukból legyenek képesek megélni. A segítségnyújtás két fő eszköze a munkába integrált képzés-tanácsadás, valamint a fedezet nélküli kis összegű hitel. Ennek a pénzügyi finanszírozója lesz a PannonHitel Zrt.

- tudtuk meg Esztertől. Az MNB engedéllyel rendelkezünk, de olyan pici micro hiteleket folyósítunk majd, melyekkel a nagy bankok, pénzintézetek egyáltalán nem foglalkoznak.

"Amikor „belevágtunk” ebbe a projektbe számolnunk kellett azzal, hogy bizony elő fog fordulni, hogy minden igyekezetünk ellenére pénzügyi veszteségeink keletkeznek, ezért az alapítókkal számításba vettük azt, hogy várhatóan mennyien fizetik majd vissza a hitelt. Pénzintézetként büszkék vagyunk arra, hogy az ország egyik legszegényebb területén pénzügyi támogatásunkkal olyan embereket tudunk támogatni, akik a program nélkül nem biztos, hogy más lehetőséghez jutnának. Az ügyfelek (főként roma származású emberek) saját erőforrásaikat mozgósítva váljanak képessé maguk és családjuk anyagi és társadalmi helyzetén javítani vagy ha valaki saját, ígéretes vállalkozást szeretne indítani. A programot a Világbank jó gyakorlatként ajánlja. 2020. májusában a Kiútprogram SozialMarie-díjat nyert" - árulta el Eszter.

Arra a kérdésünkre, hogy, ha ilyen jó dolog, miért nem csinálja mindenki, Eszter pedig úgy felelt: "Miért hallunk és olvasunk annyi megrázó esetről, amelyek a vállalatok etikátlan viselkedéséről szólnak? Erre azt az egyszerű választ lehet adni, hogy rövid távon olcsóbb és könnyebb, kevesebb időt, energiát és pénzt jelent figyelmen kívül hagyni a CSR viselkedést. Emellett a leggyakoribb okok, amiket a vállalatvezetők fel szoktak hozni saját maguk mentségére: nincs elég megtakarításuk, túl nagy befektetést és erőforrást igényelne, gyors versenyben nincs rá idő stb…Vagyis minden a főnökön múlik. Aki felismeri ennek hosszútávú jelentőségét nyer."

"Hív a vasút! Vár a MÁV!" Hogy csinálják ezt a MÁV-Volán-csoportnál?

A társadalmi felelősségvállalás csak abban az esetben lehet hiteles, ha az valóban túlmutat az előírásokon és az elvárt szolgáltatói magatartáson. A 21. század egyik legnagyobb kihívása a mobilitási igények és a környezetvédelem összhangba hozása. A mobilitási igények növekedése a gazdasági élet fenntartható fejlődésében meghatározó szerepet tölt be. Ezért a cégcsoport a légszennyezésre, a klímaváltozást elősegítő hatásokra, közlekedési zajra, forgalmi dugók következményeire koncentrál, nagyságából adódóan a számtalan területből a legfontosabbakat szemeztünk ki.

A vállalat ezért elsősorban azon területekre koncentrál, ahol hagyományainkból fakadóan van jelen a felelős magatartás, ahol a környezeti és társadalmi szempontok figyelembevétele a hatékonyság növelésével is együtt jár, és a szolgáltatási minőség emelkedését szolgálja.

Családbarát programjaink, esélyegyenlőségi tevékenységünk, adománygyűjtéseink, az illegális hulladék felszámolása és a tudatos hulladékgazdálkodás érdekében szervezett akcióink, a baleset megelőzés terén tett erőfeszítések igazolják vállalatcsoportunk szándékát. A vasúttársaság szemléletformáló környezetvédelmi képzésekkel, tájékoztatókkal, programokkal, versenyekkel és pályázatokkal ösztönzi munkavállalóit a zöld attitűd elsajátítására. A közlekedésből származó CO2-kibocsátás csökkentése az egyik fő célunk, melyet a villamosított vasútvonalak hosszának, az elektromos vasúti és közúti járművek darab számának növelésével, és az áruszállítás vasútra terelésével lehet megoldani. A Volánbusz Zrt. (aki 2020-ban a cégcsoport tagja lett) pedig 2023-ig 45%-kal csökkenteni szeretné a 10 év feletti autóbuszok számát, s ezzel 18 ezer tonnával csökkenthető évi szinten a CO2 kibocsátás. A számadatok felsorolása lehet kissé száraznak tűnik, azonban hazánk legnagyobb állami vállalata, mely a legnagyobb utazóközönséget szolgálja ki nap mint nap szerteágazó feladatokkal bír

– tudtuk meg a MÁV Kommunikációs Igazgatóságától.

A teljesség igénye nélkül fel nem sorolható az a számtalan terület, melyben úttörő szerepet vállal a vállalatcsoport, sok esetben ezen törekvéseket napi közlekedésünk kapcsán talán nem mindig érzékelünk. A fenntarthatóság jegyében Zöld Busz program keretében környezetbarát elektromos buszok beszerzésén túl (mely megújuló energiával működik) a P+R és B+R parkolók építésén át a több ezer biciklitároló megépítése is ide tartozik. A fenntarthatóság jegyében ide sorolhatjuk a hulladékok környezeti terhelésének csökkentését, ami a következő stratégiai cél.

A cél, hogy 2030-ra 50%-ra, 2050-re 90%-ra emelje a keletkezett hulladék szelektív gyűjtésének arányát. Gondoljunk bele múlt évben kettő darab Eiffel-torony mennyiségű sínt bocsátott a vállalat újrahasznosítási tevékenységre. Vagyis újrahasznosítás, újrahasznosítás!

A digitális aláírásra átállva kb. 20-30%-kal csökkentette a felhasznált papírmennyiséget. A hatékony energiagazdálkodás érdekében pedig a napenergia és a megújuló energiára szeretnének alapozni, vagyis a zöldenergia termelése és felhasználása a cél. A vállalatcsoport a Föld napján fenntarthatósági weboldalt indított, ahol a zöldstratégiai célkitűzéseken túl a fenntarthatósági mutatókon át, az aktuális zöld hírekről és érdekességekről is tájékozódhatnak az érdeklődők: zold.mavcsoport.hu.

De korunk egyik legnagyobb kihívásával az illegális szemétlerakással évek óta ádáz küzdelmet folytatnak, mely csak 2020-ban 107 millió forintba került. 5 év alatt országos szinten mintegy 19.000 tonna illegális hulladékot szállíttatott el, mely hozzávetőlegesen fél milliárd forint költséggel járt. „Tisztítsuk meg az országot!” 2020 évben indult projekt keretében elindult az illegális hulladéklerakással leginkább érintett területek - erdők, nemzeti parkok önkormányzati közterületek – megtisztítása, de a Tisztítsuk meg az országot! program év végi akciója is telitalálat volt, amiben a vállalat közel 700 munkatársa vállalta önkéntesen, hogy egy héten keresztül a vasúti sínek mentén, az állomások közelében összegyűjtötte az illegális hulladékot, melynek mennyisége egy hét alatt elérte a 3,5 tonnát. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében a MÁV elnyerte az Európai Hulladékcsökkentési Hét legtöbb akció megvalósításáért járó különdíját.

A Volánbusz új buszai, a múlt évben 27 400 tonnával kevesebb káros anyagot bocsátanak ki ennek köszönhetően a járművek, ami kb. 6.200 autó éves szén-dioxid kibocsátásának felel meg, mely kimagaslóan magas szám. S csak a terjedelem miatt tudjuk érintőlegesen felsorolni az esélyegyenlőség érvényesülésének jegyében a Baba program keretében nyújtott támogatást a dolgozóknak vagy esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjakat, mely a vasutas gyermekek, árvák középfokú iskolai tanulmányainak támogatására jöttek létre, de igazi szívügyük az „Ismerd fel és tegyél ellene” sikeres kampány vagy a „Neked munka nekem álom” program melynek egyedi kezdeményezése segíti a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű embereket és a „Nemluxustáska” kampány amelyhez a hátrányos helyzetű nők megsegítésére csatlakozott a vállalatcsoport - összegezte számunkra a MÁV Kommunikációs Igazgatósága.

Mértéktelen és pazarló életvitelünk eredménye a grandiózus környezetszennyezés, mely Földünk egyik legnagyobb problémája. Azonban ezek felismerése a fenntartható üzleti gyakorlatok egyre nagyobb szépszerűségét hozta magával. A vállalati felelősségvállalás és a CSR térnyerésének köszönhetően egyre több vállalat alkalmaz felelős gyakorlatokat tevékenységében, ezért ezeknek a törekvéseknek óriási szerepük van társadalmunkban. Szerepük van a helyes értékrendek visszahozatalában utat mutatva társadalmunkban az embereknek a nagyobb empátiára, az elesettek támogatásán túl a tudatos életvitelen át, hogy éljünk környezetünkkel egyensúlyban. Az elkövetkező évek egyik legnagyobb kihívása lesz ez.