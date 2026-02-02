A tavalyi járványszezonhoz hasonlóan idén is már a hetekben megtörténhet a tetőzés, de ha marad a 2025-ös forgatókönyv, még sokáig magasak lesznek a betegszámok.
Drasztikusan nő az öngyilkosok száma Magyarországon: egyre nagyobb a vész, valamit tenni kellene
A Magyar Orvosi Kamara aggasztó közleményt adott ki a hazai öngyilkossági ráta növekedéséről és a pszichiátriai ellátórendszer kritikus állapotáról, miután a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetből két év alatt tizenöt szakorvos távozott.
A MOK közleménye szerint Magyarországon négy évtizednyi csökkenés után 2019-ben megállt az öngyilkosságok számának mérséklődése, és jelenleg hatóránként vet véget életének egy magyar állampolgár. Ez a '80-as évek óta nem látott aggasztó tendencia.
A kamara hangsúlyozza, hogy a probléma hátterében nem átmeneti jelenségek, hanem kedvezőtlen társadalmi folyamatok és a mentális egészségügy súlyos állapota áll.
Állításuk szerint a szakma már legalább egy évtizede jelzi a kormányzatnak - egészen a miniszterelnökig - a pszichiátriai ellátás válságos helyzetét, érdemi fejlesztés azonban néhány EU-s projekten kívül nem történt.
A MOK közegészségügyi krízisként értékeli a helyzetet, és részletesen felsorolja a rendszer problémáit: korszerűtlen, olykor embertelen körülmények között működő intézmények, súlyos szakdolgozó- és orvoshiány, a pszichiátria másodrendű területként kezelése, politikai alapú vezetőkijelölések, a háziorvosok korlátozott jogosítványai, a pszichoterápia korlátozott hozzáférhetősége, a gyermekek és kamaszok ellátásának hiányosságai, valamint a rendszeresen sérülő betegjogok.
A közleményhez egy képet is mellékeltek, amely egy erősen penészes, rothadó falat ábrázol, vélhetően valamelyik pszichiátriai intézményben.
