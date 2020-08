Kicsik, de mégsem: ezekbe az olcsó népautókba simán befér egy nagybevásárlás - itt a 10-es toplista

Bár sokan preferálják a kisautókat, hiszen egyszerűbb velük a városban manőverezni, parkolni. Sokan mégis ódzkodnak ezektől a modellektől, mert aggódnak a csomagtartó mérete miatt. Nekik lehet segítség egy friss lista, amelyen összeszedték, hogy melyik kisautók rendelkeznek a legnagyobb csomagtérrel. A top10-ben a kisebb SUV-ok dominálnak.

Nem véletlenül népszerűek a kisebb méretű autók, hiszen ideálisak mindennapi használatra: olcsóbb őket megvenni, karbantartani, és mégis megfelelnek a vásárlók elvárásainak. Sőt, ha kellően erős motorral választjuk ki az autót, akkor a hosszabb túrák sem jelenthetnek gondot.

Sokan mégis inkább más modellek között nézelődnek, mert attól félnek, nem fog beférni mondjuk egy nagybevásárlás a csomagtartóba, vagy szűkösen lehet megindulni egy nyaralásra. Ám a kis méret nem feltétlenül társul minimális kapacitással, az ADAC most összeszedett pár modellt, aminek meglepően tágas a csomagtere ahhoz képest, hogy milyen kicsi - legalábbis ők a "kisautó-kategóriába" sorolják. A német autóklub nem bízta a véletlenre: a gyári adatok helyett maguk is lemérték az autók csomagterét különböző méretű habdobozok segítségével: a sarkokat és a különféle "türemkedéseket" így egyből le is vonták, mivel azok javarészt nem hasznosulnak. Ugyanígy nem számítanak a tárolórekeszek és a pótkerék üregét sem vették figyelembe.

A teszt győztese a Skoda Fabia kombi lett, amelynek 450 literes a csomagtere, ha pedig lehajtjuk a hátsó üléseket, akkor 1245 litert kapunk. A második helyen a Ford Ecosport végzett (400 liter, illetve 1215 liter), ám ennél az ADAC megjegyezte, hogy mivel mini SUV-ról van szó, nem olyan praktikus a csomagtér kialakítása, mint a kombi esetében - azt írták, ebbe például csak 5 rekesz ital fért be, míg a Skodába 9, pedig nem sok különbség van a literre mért adatok között. Tehát nem biztos, hogy ebben a kategóriában a SUV-okkal jobban járunk, áll az összegzésben.

Íme a top 10-es lista (csomagtérméret fel-, iletve lehajtott ülésekkel):

Skoda Fabia kombi (450 liter / 1245 liter) - itthon kb. 5,1 millió forinttól kapható



Ford Ecosport (400 l. / 1215 l.) - kb. 4,6 millió forinttól kapható



Honda HR-V (380 l. /1320 l.) - kb. 6,8 millió forinttól lehet megvenni



Suzuki Vitara (375 l. / 1280 l.) - kb. 5,1 millióról indul itthon



Citroen C3 Aircross (355 l. / 1230 l.) - 5,670 millió az indulóár



Opel Crossland X (330 l. / 1220 l.) - az induló listaára 5,35 millió forint



Citroen C4 Cactus (320 l. / 975 l.) - 5,4 millió forinttól elvihető



Kia e-Soul (310 l. / 1205 l.) - itthon jelenleg nem kapható



Seat Arona (310 l. / 1140 l.) - 6,5 millió forint az indulóára



WV T-Cross (310 l. / 1140 l.) - 6,6 millió forinttól kapható

