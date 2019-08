Kiadták a figyelmeztetést: ezeket az országokat messzire kerüld el, veszélyes lehet

Japán, Macedónia, Egyiptom, Brazília, Törökország - mi a közös ezekben az országokban, azt leszámítva, hogy gyönyörű természeti kincseiket, kulturális örökségüket a legtöbb ember legalább egyszer látni szeretné? Hát az, hogy ezeket a magyar Konzuli Szolgálat veszélyességük miatt utazásra nem javasolt országoknak minősíti. A fent felsorolt országok (vagy egyes részeik) még a kevésbé veszélyes területek közé tartoznak, vannak azonban olyan, meseszép tengerparttal rendelkező területek, ahova kétszer meg kell gondolni, hogy kiutazunk-e. Ezeket mutatjuk be alábbi cikkünkben.

Általában a nyarat tekintjük a legfőbb utazási időszaknak, és ennek meg is van az oka: a belföldön és a kontinensen nyaralók általában meleg helyen kívánják eltölteni a szabadidejüket. Augusztus vége régebben ezért a last minute utazások legoptimálisabb időszaka volt. Ez sok szempontból ma is így van, a repülőjegyek árai ilyenkor a padlón vannak.

Manapság azonban az őszi és téli nyaralások legalább annyira szokványosak, mint a csúcsszezon alatt eltöltött külföldi vakáció. Ennek több oka is van, ezek közül egyik a különféle, szegényebb országok egyre fejlettebb turistaparadicsomai, ahol az szolgáltatások színvonala már megközelíti (vagy eléri) a hagyományos célországoknak számító mediterrán európai országokét, az árak azonban messze elmaradnak tőlük.

Egyiptom, Tunézia, Marokkó - csak néhány példa azon országok közül, ahova gyakran ősszel vagy télen utaznak a nyaralók, a nyári hőség ugyanis elviselhetetlen ezekben az országokban. Az utazók tudatossága örvendetes, de nem árt azonban tisztában lenni az utazás lehetséges veszélyeivel. Ha felfedezünk egy roppant olcsó, egzotikus országot, egészen impozáns tengerparttal, amelynek korábban még a nevét sem hallottuk, akkor azért nem árt előtte informálódni az országról.

Feltehetően manapság már sehol nem fognak minket kannibál törzsek elfogyasztani, sok helyen - általalunk teljesen ártalmatlannak tűnő országban is - belefuthatunk polgárháborúba, rakétatámadásokba, nukleáris sugárzásba, despotikus diktatúrába, és egyéb, a nyaralási élményt részben vagy teljesen mérséklő hatásokba. Érdekességképp mi most összegyűjtöttük a Konzuli Szolgálat weboldalát böngészve az utazásra nem ajánlott, és a fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok listáját.

Egy-két helyen mi is meglepődtünk, amikor megláttuk egy ország nevét. Azt is vélelmezhetjük, hogy a Konzuli Szolgálat ítélete kissé túlzó (egész Mexikót fokozott biztonsági kockázatot rejtő országnak minősíteni például meglehetősen szigorú ítéletről árulkodik), ám mindig jobb az óvatosság, mint a meglepődés. Ha végiggörgetjük a listát, találhatunk benne több európai országot is - bár uniós állam nincs rajta. Beszédes, hogy a két listán együttesen a létező országok több mint fele felsorolásra kerül. Tényleg ennyire veszélyes hely a földünk?

A két lista közül az utazásra nem javasolt országok listája tartalmazza a veszélyesebb helyeket. A fokozott biztonsági kockázatokat rejtő országok kevésbé veszélyesek, egyes részeik miatt mégis szerepelnek a listán (például Japánnak csak elhanyagolható része nevezhető veszélyesnek, a fukushimai terület és közvetlen szomszédsága azonban elengedhetetlenül feltüntetésre kellett, hogy kerüljön). Alább olvasható a lista: