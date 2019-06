Itt a titkos út Balatonra, Velencére: erre nem futsz bele a gigadugóba

Alig kezdődött el a nyár, máris gigadugó várja a Balatonra igyekvő autósokat az M7-es autópályán. Mutatjuk a kerülőutat, amelyen tuti nem kapsz majd agybajt a hosszú hétvége első napján.

Már most több szakaszon is beállt M7-es autópálya, Lepsény magasságában például lezártak egy sávot felújítás miatt. A nyaralókba igyekvő tömeg miatt már most több helyen is torlódás alakult ki a sztrádán: például az amúgy is gyakran horrorisztikus M1/M7 bevezetőn, emellett Székesfehérvárnál is sárgállik, piroslik az út a Google Mapsben.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól körbehatárolható, hogy mely időszakokban használják a Balaton felé autózók az M7-es autópályát. Pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapestről. Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom.

Akkor most merre menjek?

Aki nem akarja a balatoni, velencei tavi nyaralást idegösszeroppanással indítani, annak ezúttal is kapóra jöhet a Pénzcentrum kedvenc kerülőútja:

Budapest > Budaörs > Etyek > Alcsútdoboz > Vértesacsa > Lovasberény > 811-es út > Székesfehérvár > Sárszentmihály > Sárkeszi > Nádasdladány > Jenő > Füle > Balatonfőkajár

Az útvonalat a nyári időszakban mi is rendszeresen használjuk: akár a magyar tenger, akár a főváros felé igyekszünk, gyönyörű útvonalon, fix 2-2,5 óra alatt a nap bármelyik szakában meg lehet járni a távot.

A Velencei-tóhoz a fenti útvonalat követve Alcsútdoboznál kell Vértestarcsa felé venni az irányt, majd pedig a Lovasberény > Nadap útvonalon juthatunk el a tóhoz.