Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.21)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.11.21).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.11.21).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Csütörtök reggel az ország északi felén még több helyen eshet, de délután már csak keleten fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor. Ezzel együtt dél felől többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A déli-délkeleti szél több helyen megélénkülhet, északnyugaton meg is erősödhet. Hajnali pára-, ködfoltok főleg a Dunántúlon és északon képződhetnek, 5-11 fokig hűlhet a levegő. Délután 11-17 fokra számíthatunk.



Péntek reggel a felhők lesznek túlsúlyban, nyugaton, délnyugaton többfelé párás, ködös lesz a levegő. Keleten, északkeleten kisebb eső előfordulhat. Középen és északnyugaton élénk lehet a délkeleti szél. Hajnalra 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Csütörtök reggel a Dunántúlon és északon több helyen csökkenthetik pára-, ködfoltok a látástávolságot. Eleinte még északon, északnyugaton eső, zápor, így ezeken a tájakon még vizes, csúszós utakkal találkozhatunk. Napközben viszont dél felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, a napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Újabb csapadék estétől fordulhat elő keleten, északkeleten. A déli-délkeleti szél többfelé élénk, északnyugaton helyenként erős lehet, ez pedig ronthatja a járművek menetstabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Csütörtökön továbbra is kettősfronti hatással kell számolni, így mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. Az idősebbeknél és a keringési megbetegedésekben szenvedőknél vérnyomás-ingadozás, rosszullét is felléphet. A szelesebb helyeken álmatlanság, nyugtalanság, illetve ingerlékenység is jelentkezhet. A csapadékos, illetve reggel a párás, ködös tájakon a kopásos eredetű ízületi fájdalmak is felerősödhetnek. Továbbra is fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Enyhe november. Folytatódik az átlagosnál enyhébb idő, csütörtökön még főként északon, illetve keleten fordulhat elő csapadék, havazni azonban sehol sem fog.

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon