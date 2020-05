Feléled Hévíz, újranyit a Balaton: szigorú szabályokat hoz az enyhítés

Nyitnak a szállodák, fürdők Hévízen, persze csak szigorú szabályok mellett. A hajózási szezon is elstartol a Balatonnál.

Újra élettel teli város lesz Hévíz - mondta híradónknak Papp Gábor polgármester, miután bejelentette, hogy a hétvégén kinyitnak a szállodák és a fürdők is, a megfelelő biztonsági intézkedések mellett. Az ATV híradója szerint az újranyitásnak a kereskedők is örülnek: Karádi Szabolcs üzlettulajdonos úgy fogalmazott, "ez megkönnyebbülés egy ilyen hosszú leállás után." Hozzátette, hogy reméli, hamar visszatérnek majd a turisták, de egyelőre még csak belföldről érkező vendégekre számítanak.

A Balatonon is beindulhat a vitorlásszezon, és abban is bíznak, hogy több vitorlásversenyt is megtarthatnak az idén. Tóth Balázs a BL YachtClub ügyvezetője szerint egyre többen szeretnének hajózni, sőt már az edzéseket is megengedték, tehát most már nemcsak a hobbi, de a versenyvitorlázás is újraindulhat.

A kedvtelésből hajózóknak is több szabályt be kell tartaniuk, ezek közül a legfontosabb, hogy egy hajón csak egy lakcímmel rendelkezők tartózkodhatnak majd.