A tű elrendelt zszerészművelet idejérelezárás érintette a közelben állomásozó hajót és a sétálóutat is, körülbelül ötven embernek kellett elhagynia a területet.
Özönvízszerű eső pusztít a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén: több embert kórházba vittek
Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán, több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről.
A Kréta dél-nyugati partján fekvő Ierapetra város polgármestere, Emmanouil Fragkoulisz szombaton arról számolt be, hogy több turistát és egy helyi nőt elővigyázatosságból kórházba kellett szállítani. A polgármester szerint a lehullott jelentős mennyiségű víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel.
A turisták által igen kedvelt Haníában a háborgó tenger hatalmas hullámokat zúdított a régi velencei kikötőre, károkat és zavarokat okozva a város éttermeiben és turistalátványosságainál.
A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akarnak nyerni.
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