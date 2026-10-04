Özönvízszerű eső pusztít a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén: több embert kórházba vittek

Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán, több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről.

A Kréta dél-nyugati partján fekvő Ierapetra város polgármestere, Emmanouil Fragkoulisz szombaton arról számolt be, hogy több turistát és egy helyi nőt elővigyázatosságból kórházba kellett szállítani. A polgármester szerint a lehullott jelentős mennyiségű víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel.

A turisták által igen kedvelt Haníában a háborgó tenger hatalmas hullámokat zúdított a régi velencei kikötőre, károkat és zavarokat okozva a város éttermeiben és turistalátványosságainál.