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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 12.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 12.)

Pénzcentrum
2026. október 12. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 12., hétfő.

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GBP: 431.36 Ft
USD: 325.94 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 8.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>14, 15, 25, 26, 30, 41</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 13 db<br> 4-es találat: 743 db<br> 3-as találat: 12645 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 40300 Ft
MOL: 5055 Ft
RICHTER: 12350 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.13: Hajnalban foltokban köd képződhet. Napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomolyfelhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2, 8 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Délután 13, 18 fok valószínű.

2026.10.14: Többórás napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum jobbára 0 és +5 fok között valószínű, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.12. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Vasárnap hideg fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2026.10.11)

Akciók

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