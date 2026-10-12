Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 12.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. október 8.

A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:

14, 15, 25, 26, 30, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 13 db

4-es találat: 743 db

3-as találat: 12645 db



OTP: 40300 Ft

MOL: 5055 Ft

RICHTER: 12350 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.13: Hajnalban foltokban köd képződhet. Napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomolyfelhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2, 8 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Délután 13, 18 fok valószínű.

2026.10.14: Többórás napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum jobbára 0 és +5 fok között valószínű, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.12. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Vasárnap hideg fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2026.10.11)

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