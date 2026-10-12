A következő két napban sehol sem kell csapadékra számítani.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 12.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 12., hétfő.
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Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 365.03 Ft
CHF: 392.2 Ft
GBP: 431.36 Ft
USD: 325.94 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40300 Ft
MOL: 5055 Ft
RICHTER: 12350 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.13: Hajnalban foltokban köd képződhet. Napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomolyfelhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2, 8 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Délután 13, 18 fok valószínű.
2026.10.14: Többórás napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum jobbára 0 és +5 fok között valószínű, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.12. hétfő éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Vasárnap hideg fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2026.10.11)
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