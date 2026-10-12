2026. október 12. hétfő Miksa
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Itt a friss előrejelzés: rég nem láttunk már ilyen időjárást október közepén – erre készülhetnek a közlekedők
Utazás

Itt a friss előrejelzés: rég nem láttunk már ilyen időjárást október közepén – erre készülhetnek a közlekedők

Pénzcentrum
2026. október 12. 07:10

Szeles, hűvös, de többnyire napos őszi idő várható a hét elején. A következő két napban sehol sem kell csapadékra számítani, az élénk szél és a kedd hajnali lehűlés azonban kifejezetten csípőssé teszi a levegőt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A mai nap folyamán a napsütést csak időnként takarhatják el felhők, eső egyáltalán nem várható - írja az időkép. A levegőt az élénk lökésekkel kísért északnyugati szél teszi még frissebbé. A kora reggeli, 10 fok körüli értékek után a délutáni órákra nagyjából 17 fokig melegszik a levegő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Holnap is folytatódik a napos, gomolyfelhős időjárás, és továbbra is száraz marad az idő. Az északias szél sokfelé megélénkül, a keleti és északkeleti tájakon pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak.

A kedd hajnal már kimondottan hideg lesz, a hőmérők mindössze -1 és 8 fok közötti értékeket mutatnak majd, így helyenként gyenge fagyra is készülni kell. A legmelegebb délutáni órákban a hőmérséklet 13 és 18 fok között tetőzik.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #ősz #fagy #napsütés #hideg #széllökések #időjárás-előrejelzés #időkép
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:32
09:18
09:02
08:44
08:40
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 12.
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 11.
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 12. hétfő
Miksa
42. hét
Október 12.
Kolumbusz-nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
21 órája
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
3
2 hete
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
4
2 hete
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
5
2 napja
Jövőre felejtsd el a méregdrága Adriát: világhírű UNESCO-helyszínné válhat a filléres tóvidék
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció 2
devizapiacon az árfolyamalakulás befolyásolására végrehajtott központi banki nyílt piaci művelet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 12. 05:29
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 17:58
Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel!
Agrárszektor  |  2026. október 12. 08:16
Kitálalt a Spar vezére: nem várt csapás érte a népszerű üzletláncokat