Itt a friss előrejelzés: rég nem láttunk már ilyen időjárást október közepén – erre készülhetnek a közlekedők

Szeles, hűvös, de többnyire napos őszi idő várható a hét elején. A következő két napban sehol sem kell csapadékra számítani, az élénk szél és a kedd hajnali lehűlés azonban kifejezetten csípőssé teszi a levegőt.

A mai nap folyamán a napsütést csak időnként takarhatják el felhők, eső egyáltalán nem várható - írja az időkép. A levegőt az élénk lökésekkel kísért északnyugati szél teszi még frissebbé. A kora reggeli, 10 fok körüli értékek után a délutáni órákra nagyjából 17 fokig melegszik a levegő.

Holnap is folytatódik a napos, gomolyfelhős időjárás, és továbbra is száraz marad az idő. Az északias szél sokfelé megélénkül, a keleti és északkeleti tájakon pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak.

A kedd hajnal már kimondottan hideg lesz, a hőmérők mindössze -1 és 8 fok közötti értékeket mutatnak majd, így helyenként gyenge fagyra is készülni kell. A legmelegebb délutáni órákban a hőmérséklet 13 és 18 fok között tetőzik.