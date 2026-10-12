Itt a friss előrejelzés: rég nem láttunk már ilyen időjárást október közepén – erre készülhetnek a közlekedők

A jövő héten visszatér a többnyire napos, száraz idő, kisebb eső csak elvétve alakulhat ki.
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Szeles, hűvös, de többnyire napos őszi idő várható a hét elején. A következő két napban sehol sem kell csapadékra számítani, az élénk szél és a kedd hajnali lehűlés azonban kifejezetten csípőssé teszi a levegőt.
A mai nap folyamán a napsütést csak időnként takarhatják el felhők, eső egyáltalán nem várható - írja az időkép. A levegőt az élénk lökésekkel kísért északnyugati szél teszi még frissebbé. A kora reggeli, 10 fok körüli értékek után a délutáni órákra nagyjából 17 fokig melegszik a levegő.
Holnap is folytatódik a napos, gomolyfelhős időjárás, és továbbra is száraz marad az idő. Az északias szél sokfelé megélénkül, a keleti és északkeleti tájakon pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak.
A kedd hajnal már kimondottan hideg lesz, a hőmérők mindössze -1 és 8 fok közötti értékeket mutatnak majd, így helyenként gyenge fagyra is készülni kell. A legmelegebb délutáni órákban a hőmérséklet 13 és 18 fok között tetőzik.
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