Húzós napok várnak a balatoni vonatozókra: óriási forgalomváltozás élesedett mától – itt vannak a részletek

Mától négy napon át vonatpótló buszok közlekednek Balatonfüred és Tapolca között pályakarbantartás miatt. Az észak-balatoni vasútvonal felújítása két ütemben zajlik, így október 19-től egy másik szakaszon, Székesfehérvár és Balatonfüred között is szünetel majd a vasúti közlekedés.

A ma induló első ütemben, október 15-ig a teljes Balatonfüred és Tapolca közötti vonalon buszok helyettesítik a vonatokat - közölte a MÁV. A szakemberek síncserét és vágányátépítést végeznek, aminek köszönhetően a jövőben megszűnik a sebességkorlátozás Badacsonytomaj és Badacsonytördemic-Szigliget között.

A pótlóbuszok a megszokottnál korábban indulnak. Balatonfüredről általában 4, Tapolcáról pedig 5 perccel korábban járnak a buszok, a kora reggeli időszakban pedig akár 20 perces eltérés is előfordulhat. A munkálatok éjszakai zajjal járnak Zánka-Köveskál és Badacsonytomaj térségében, a badacsonytomaji vasútállomás melletti közúti átjárót pedig ma délelőtt 10 és 11 óra között lezárják.

A karbantartás második üteme jövő héten, október 19. és 22. között következik. Ekkor a Székesfehérvár és Balatonfüred közötti szakaszon lép életbe vágányzár, így ott is pótlóbuszok szállítják majd az utasokat.

A budapesti csatlakozások eléréséhez fél órával korábbi indulással kell számolni. A gördülékeny utazás érdekében indulás előtt célszerű a MÁVPlusz alkalmazásban vagy a vasúttársaság online felületein tájékozódni a pontos menetrendről.