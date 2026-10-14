Sokan nem is sejtik, pedig százezreket is elbuknak évente: ezeket a számlákat most azonnal nézd át

Havonta csak pár ezer forinttal csapolhatja meg a pénztárcánkat a drága előfizetés, egy rosszul megválasztott bankszámla vagy egy túlárazott lakásbiztosítás – éves szinten azonban már tíz- vagy akár százezreket is bukhatunk a megszokáson. Megnéztük, mekkora különbségek lehetnek az egyes ajánlatok között, miért halogatjuk a váltást, és hogyan vehetjük vissza az irányítást a rendszeres kiadásaink felett.

Havi néhány ezer forinttal drágább biztosítás, egy régi bankszámlacsomag vagy egy kedvezőtlen díjszabású mobil-előfizetés – ezek az apró extraköltségek elsőre nem tűnnek komoly összegnek. Sokan nem is foglalkoznak velük: a számla megérkezik, a pénzt levonják, a szolgáltatás pedig működik. Minek változtatni?

Csakhogy az ilyen típusú „pénzügyi lustaság” éves szinten több tízezer forintos többletkiadást is jelenthet már csak a bankszámlánál – derül ki az MNB nyári bankszámla-körképéből. A jegybank egy átlagos jövedelemmel rendelkező, bankszámláját rendszeresen használó ügyfél példáján mutatta be, mekkora különbségek lehetnek az egyes csomagok költségei között. A felmérés szerint az átlagos használati szokásokkal és átlagos jövedelemmel rendelkező ügyfél 59 bankszámlacsomag közül választhat.

A legolcsóbb konstrukció éves költsége 8880 forint, míg a 20 legolcsóbb csomag közül a legdrágábbé 29 400 forint.

Ez több mint háromszoros különbség, évente 20 520 forintos eltéréssel. Az összes elérhető csomagot vizsgálva még nagyobb a szórás: a legdrágább, prémium konstrukció éves költsége 280 800 forint. Ez utóbbi azonban nem egy átlagos ügyfél számára elérhető megtakarítás mértékét mutatja, hanem azt, mennyire eltérő árazású konstrukciók vannak a piacon.

Az MNB szerint a banki költségek csökkentéséhez érdemes átnézni az éves díjkimutatást, és a saját fizetési szokásaink alapján megvizsgálni, elérhető-e kedvezőbb számlacsomag. A költségeken az olcsóbb bankkártya választásával, az SMS-értesítések mobilbanki értesítésekre cserélésével, valamint az ingyenes átutalási és készpénzfelvételi lehetőségek kihasználásával is faraghatunk, a bankkártyás és a qvik-fizetési megoldások pedig szintén segíthetnek a díjak mérséklésében.

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban! Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól! Create your own user feedback survey

Akkor sem váltunk, ha tudjuk, hogy drága

A mobilszolgáltatóknál jól látszik, hogy sokan akkor sem váltanak, ha felmerül bennük, hogy kedvezőbb ajánlatot is találhatnának. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ös felmérése szerint a mobil-előfizetők mindössze 2 százaléka váltott szolgáltatót, miközben 11 százalékuk már komolyan elgondolkodott ezen.

Azok közül, akik fontolgatták a szolgáltatóváltást, de végül maradtak a jelenlegi szolgáltatónál, 36 százalék az időhiányt, 23 százalék pedig a váltás bonyolultságát jelölte meg indokként. További 22 százalékot a hűségszerződés miatti kötbér tartott vissza, 15 százalék pedig nem talált jobb ajánlatot. A kutatás arra is rámutatott, hogy

a távközlési szolgáltatók ügyfeleinek fele egyáltalán nem szokta megnézni a számláit, így a díjak változása sem feltétlenül tűnik fel nekik.

A számlás előfizetők 36 százaléka legalább 50 gigabájtos vagy korlátlan mobilinternet-csomagról számolt be, miközben a tényleges forgalmi adatok alapján csak 14 százalékuk használt el havonta 50 gigabájtnál több adatot. A nagyobb adatkeret persze önmagában nem felesleges, de az adatok alapján sokaknak érdemes lehet megnézniük, valóban a számukra megfelelő csomagra fizetnek-e elő.

A lakásbiztosításoknál látszik, mi mozdíthat ki a megszokásból

Jó példa a lakásbiztosítások tavaszi kampánya, amikor a megszokott szerződések hirtelen sokak figyelmének középpontjába kerülnek. Az MNB adatai szerint a 2026-os kampányban mintegy 311 ezer szerződést érintett valamilyen változás. Több mint 146 ezer esetben új szerződést kötöttek vagy másik biztosítóhoz mentek az ügyfelek, míg sokan a meglévő szerződésüket módosították vagy kötötték újra.

2026 márciusának végén az átlagos éves lakásbiztosítási díj 64 200 forint volt, 0,3 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miközben az átlagos biztosítási összeg 9 százalékkal emelkedett. Ez önmagában nem árulja el, hogy az egyes váltók mennyit takarítottak meg, de mutatja, hogy a feltételek újragondolásának lehet eredménye. A kampány arra is emlékeztet, hogy nem feltétlenül kell biztosítót váltani a kedvezőbb feltételekhez: a meglévő szerződés módosítása is szóba jöhet. Ugyanakkor a megmozduló szerződések száma elmaradt a korábbi évektől. Sokak figyelmét még mindig csak egy külső esemény irányítja rá ezekre a kiadásokra.

Nem a lustaság, hanem a robotpilóta lehet a ludas

A szolgáltatóváltás egyik legnagyobb akadálya, hogy a lehetséges megtakarítást gyakran csak később érezzük, a váltással járó feladatok viszont azonnal jelentkeznek. Ez könnyen halogatáshoz vezet – mondta el a Pénzcentrum-nak Molnár-Simon Tímea közgazdász és pénzügyi mentor. A szakértő kiemelte: nem kifejezetten lustaságról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy

mint az élet megannyi területén, a pénzügyeinkben is gyakran robotpilóta-üzemmódban, a megszokott rendszerekben működünk.

„Az agyunk azt gondolja, hogy amit megszoktunk, az sokkal biztonságosabb, és a váltás az egy kockázat” – magyarázta. A halogatás mögött a megbánástól való félelem is meghúzódhat: ha valaki szolgáltatót vált, majd az új konstrukcióval rosszabbul jár, könnyen úgy érezheti, hogy ő maga hozott rossz döntést. Ha viszont a régi szerződés mellett marad, és továbbra is túl sokat fizet, a veszteséget inkább a körülmények rovására írhatja.

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A váltás ráadásul nemcsak elhatározást igényel, hanem bizonytalanságot is jelent. Egy bankszámlánál felmerülhet, hogy rendben megérkezik-e a fizetés, átkerülnek-e a rendszeres átutalások és a csoportos beszedések. Egy internetszolgáltató lecserélésénél pedig sokan attól tartanak, hogy akár csak rövid időre is szolgáltatás nélkül maradnak.

Molnár-Simon Tímea

„Az embereknek a túlnyomó részének a bankszámlájára érkezik a fizetése és a felmérések szerint ötből négy magyarnak problémát okozna, ha nem férne hozzá a havi bevételéhez, így a váltással kapcsolatos aggodalmak nem feltétlenül alaptalanok” – mutatott rá Molnár-Simon Tímea.

A szakértő azonban hozzátette, hogy a várható kellemetlenségek könnyen felnagyítódhatnak az emberek fejében: egy egyszerűsített bankszámlaváltás normál esetben például az új bankszámlanyitástól kezdve mindössze 13 napon belül le is zajlik. A másik probléma, hogy a banki és előfizetési költségek gyakran apró tételekben jelentkeznek.

Egy utalás díja, a bankkártya éves költsége vagy egy-egy havi előfizetés önmagában nem feltétlenül tűnik jelentős kiadásnak, együtt viszont már egészen más képet adnak.

A szakértő egy szemléltető példát is mondott: ha valaki három szolgáltatásnál – például az internetnél, a bankszámlánál és a mobil-előfizetésnél – havonta egyenként 3000 forinttal fizet többet a kelleténél, az összesen havi 9000 forint. Egy év alatt ez 108 ezer, öt év alatt pedig 540 ezer forint.

Ne egyszerre akarjunk minden szerződést felülvizsgálni

Molnár-Simon Tímea szerint a halogatás ellen nem feltétlenül az a megoldás, hogy nagyobb akaraterőt próbálunk mozgósítani. Inkább az segíthet, ha a pénzügyi szerződések felülvizsgálatára nem egyszeri, nagy feladatként, hanem előre tervezett, kisebb lépések sorozataként tekintünk. A szakértő saját ügyfeleinek is azt javasolja, hogy fogjanak egy naptárat, és abban osszák el az év során a különböző pénzügyi teendőket.

A bankszámla például lehet a februári hónap feladata. A bankok ugyanis minden évben január 31-ig kötelesek megküldeni az ügyfeleknek az előző évre vonatkozó bankszámla-díjkimutatást, amelyből kiderül, mennyit fizettek a számlához kapcsolódó szolgáltatásokért.

“A biztosításoknál érdemes a szerződés évfordulóját felírni és az az előtti hónapban időt szánni a feltételek áttekintésére. A mobil- és internetszolgáltatásoknál a hűségidő lejárata vagy a díjemelésről szóló értesítés lehet az a jelzés a fejünkben, aminél érdemes újra elővenni a kérdést” – mondta.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a váltás előtt nem feltétlenül kell azonnal szolgáltatót cserélni. Már az is eredményt hozhat, ha valaki jelzi a jelenlegi szolgáltatójának, hogy más ajánlatokat is mérlegel. „Amikor egy ügyfél elmondja, hogy azon gondolkodik, hogy bankot vált, vagy hogy elmegy a másik internetszolgáltatóhoz, gyakran előkerül egy kedvezőbb ajánlat” – részletezte.

Molnár-Simon Tímea szerint nem kell minden szolgáltatást lecserélni, vagy minden kiadást megvágni. Sokkal inkább az a lényeg, hogy időnként érdemes kilépni a robotpilóta üzemmódból,

megnézni, mire megy el a pénzünk, és mérlegelni, hogy az adott kiadás arányban áll-e azzal, amit kapunk érte.

„Szerintem nem spórolni kell megtanulni. A pénzügyi tudatosság az én logikámban azt jelenti, hogy okosan költünk, olyan dolgokra fordítom azt a pénzt, ami nagy hozzáadott értékkel bír az én életemben” – hangsúlyozta.