2026. október 14. szerda Helén
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Woman reading a letter with a hand over her mouth, looking shocked while sitting at a desk filled with papers, experiencing financial stress and worry
Megtakarítás

Sokan nem is sejtik, pedig százezreket is elbuknak évente: ezeket a számlákat most azonnal nézd át

Papp Éva Orsolya
2026. október 14. 07:00

Havonta csak pár ezer forinttal csapolhatja meg a pénztárcánkat a drága előfizetés, egy rosszul megválasztott bankszámla vagy egy túlárazott lakásbiztosítás – éves szinten azonban már tíz- vagy akár százezreket is bukhatunk a megszokáson. Megnéztük, mekkora különbségek lehetnek az egyes ajánlatok között, miért halogatjuk a váltást, és hogyan vehetjük vissza az irányítást a rendszeres kiadásaink felett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Havi néhány ezer forinttal drágább biztosítás, egy régi bankszámlacsomag vagy egy kedvezőtlen díjszabású mobil-előfizetés – ezek az apró extraköltségek elsőre nem tűnnek komoly összegnek. Sokan nem is foglalkoznak velük: a számla megérkezik, a pénzt levonják, a szolgáltatás pedig működik. Minek változtatni?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csakhogy az ilyen típusú „pénzügyi lustaság” éves szinten több tízezer forintos többletkiadást is jelenthet már csak a bankszámlánál – derül ki az MNB nyári bankszámla-körképéből. A jegybank egy átlagos jövedelemmel rendelkező, bankszámláját rendszeresen használó ügyfél példáján mutatta be, mekkora különbségek lehetnek az egyes csomagok költségei között. A felmérés szerint az átlagos használati szokásokkal és átlagos jövedelemmel rendelkező ügyfél 59 bankszámlacsomag közül választhat.

A legolcsóbb konstrukció éves költsége 8880 forint, míg a 20 legolcsóbb csomag közül a legdrágábbé 29 400 forint.

Ez több mint háromszoros különbség, évente 20 520 forintos eltéréssel. Az összes elérhető csomagot vizsgálva még nagyobb a szórás: a legdrágább, prémium konstrukció éves költsége 280 800 forint. Ez utóbbi azonban nem egy átlagos ügyfél számára elérhető megtakarítás mértékét mutatja, hanem azt, mennyire eltérő árazású konstrukciók vannak a piacon.

Az MNB szerint a banki költségek csökkentéséhez érdemes átnézni az éves díjkimutatást, és a saját fizetési szokásaink alapján megvizsgálni, elérhető-e kedvezőbb számlacsomag. A költségeken az olcsóbb bankkártya választásával, az SMS-értesítések mobilbanki értesítésekre cserélésével, valamint az ingyenes átutalási és készpénzfelvételi lehetőségek kihasználásával is faraghatunk, a bankkártyás és a qvik-fizetési megoldások pedig szintén segíthetnek a díjak mérséklésében.

Akkor sem váltunk, ha tudjuk, hogy drága

A mobilszolgáltatóknál jól látszik, hogy sokan akkor sem váltanak, ha felmerül bennük, hogy kedvezőbb ajánlatot is találhatnának. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ös felmérése szerint a mobil-előfizetők mindössze 2 százaléka váltott szolgáltatót, miközben 11 százalékuk már komolyan elgondolkodott ezen.

Azok közül, akik fontolgatták a szolgáltatóváltást, de végül maradtak a jelenlegi szolgáltatónál, 36 százalék az időhiányt, 23 százalék pedig a váltás bonyolultságát jelölte meg indokként. További 22 százalékot a hűségszerződés miatti kötbér tartott vissza, 15 százalék pedig nem talált jobb ajánlatot. A kutatás arra is rámutatott, hogy 

a távközlési szolgáltatók ügyfeleinek fele egyáltalán nem szokta megnézni a számláit, így a díjak változása sem feltétlenül tűnik fel nekik.

A számlás előfizetők 36 százaléka legalább 50 gigabájtos vagy korlátlan mobilinternet-csomagról számolt be, miközben a tényleges forgalmi adatok alapján csak 14 százalékuk használt el havonta 50 gigabájtnál több adatot. A nagyobb adatkeret persze önmagában nem felesleges, de az adatok alapján sokaknak érdemes lehet megnézniük, valóban a számukra megfelelő csomagra fizetnek-e elő.

A lakásbiztosításoknál látszik, mi mozdíthat ki a megszokásból

Jó példa a lakásbiztosítások tavaszi kampánya, amikor a megszokott szerződések hirtelen sokak figyelmének középpontjába kerülnek. Az MNB adatai szerint a 2026-os kampányban mintegy 311 ezer szerződést érintett valamilyen változás. Több mint 146 ezer esetben új szerződést kötöttek vagy másik biztosítóhoz mentek az ügyfelek, míg sokan a meglévő szerződésüket módosították vagy kötötték újra.

2026 márciusának végén az átlagos éves lakásbiztosítási díj 64 200 forint volt, 0,3 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miközben az átlagos biztosítási összeg 9 százalékkal emelkedett. Ez önmagában nem árulja el, hogy az egyes váltók mennyit takarítottak meg, de mutatja, hogy a feltételek újragondolásának lehet eredménye. A kampány arra is emlékeztet, hogy nem feltétlenül kell biztosítót váltani a kedvezőbb feltételekhez: a meglévő szerződés módosítása is szóba jöhet. Ugyanakkor a megmozduló szerződések száma elmaradt a korábbi évektől. Sokak figyelmét még mindig csak egy külső esemény irányítja rá ezekre a kiadásokra.

Nem a lustaság, hanem a robotpilóta lehet a ludas

A szolgáltatóváltás egyik legnagyobb akadálya, hogy a lehetséges megtakarítást gyakran csak később érezzük, a váltással járó feladatok viszont azonnal jelentkeznek. Ez könnyen halogatáshoz vezet – mondta el a Pénzcentrum-nak Molnár-Simon Tímea közgazdász és pénzügyi mentor. A szakértő kiemelte: nem kifejezetten lustaságról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy

mint az élet megannyi területén, a pénzügyeinkben is gyakran robotpilóta-üzemmódban, a megszokott rendszerekben működünk.

„Az agyunk azt gondolja, hogy amit megszoktunk, az sokkal biztonságosabb, és a váltás az egy kockázat” – magyarázta. A halogatás mögött a megbánástól való félelem is meghúzódhat: ha valaki szolgáltatót vált, majd az új konstrukcióval rosszabbul jár, könnyen úgy érezheti, hogy ő maga hozott rossz döntést. Ha viszont a régi szerződés mellett marad, és továbbra is túl sokat fizet, a veszteséget inkább a körülmények rovására írhatja.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A váltás ráadásul nemcsak elhatározást igényel, hanem bizonytalanságot is jelent. Egy bankszámlánál felmerülhet, hogy rendben megérkezik-e a fizetés, átkerülnek-e a rendszeres átutalások és a csoportos beszedések. Egy internetszolgáltató lecserélésénél pedig sokan attól tartanak, hogy akár csak rövid időre is szolgáltatás nélkül maradnak.

Molnár-Simon TímeaMolnár-Simon Tímea

„Az embereknek a túlnyomó részének a bankszámlájára érkezik a fizetése és a felmérések szerint ötből négy magyarnak problémát okozna, ha nem férne hozzá a havi bevételéhez, így a váltással kapcsolatos aggodalmak nem feltétlenül alaptalanok” – mutatott rá Molnár-Simon Tímea.

A szakértő azonban hozzátette, hogy a várható kellemetlenségek könnyen felnagyítódhatnak az emberek fejében: egy egyszerűsített bankszámlaváltás normál esetben például az új bankszámlanyitástól kezdve mindössze 13 napon belül le is zajlik. A másik probléma, hogy a banki és előfizetési költségek gyakran apró tételekben jelentkeznek.

Egy utalás díja, a bankkártya éves költsége vagy egy-egy havi előfizetés önmagában nem feltétlenül tűnik jelentős kiadásnak, együtt viszont már egészen más képet adnak.

A szakértő egy szemléltető példát is mondott: ha valaki három szolgáltatásnál – például az internetnél, a bankszámlánál és a mobil-előfizetésnél – havonta egyenként 3000 forinttal fizet többet a kelleténél, az összesen havi 9000 forint. Egy év alatt ez 108 ezer, öt év alatt pedig 540 ezer forint.

Ne egyszerre akarjunk minden szerződést felülvizsgálni

Molnár-Simon Tímea szerint a halogatás ellen nem feltétlenül az a megoldás, hogy nagyobb akaraterőt próbálunk mozgósítani. Inkább az segíthet, ha a pénzügyi szerződések felülvizsgálatára nem egyszeri, nagy feladatként, hanem előre tervezett, kisebb lépések sorozataként tekintünk. A szakértő saját ügyfeleinek is azt javasolja, hogy fogjanak egy naptárat, és abban osszák el az év során a különböző pénzügyi teendőket.

A bankszámla például lehet a februári hónap feladata. A bankok ugyanis minden évben január 31-ig kötelesek megküldeni az ügyfeleknek az előző évre vonatkozó bankszámla-díjkimutatást, amelyből kiderül, mennyit fizettek a számlához kapcsolódó szolgáltatásokért.

“A biztosításoknál érdemes a szerződés évfordulóját felírni és az az előtti hónapban időt szánni a feltételek áttekintésére. A mobil- és internetszolgáltatásoknál a hűségidő lejárata vagy a díjemelésről szóló értesítés lehet az a jelzés a fejünkben, aminél érdemes újra elővenni a kérdést” – mondta.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a váltás előtt nem feltétlenül kell azonnal szolgáltatót cserélni. Már az is eredményt hozhat, ha valaki jelzi a jelenlegi szolgáltatójának, hogy más ajánlatokat is mérlegel. „Amikor egy ügyfél elmondja, hogy azon gondolkodik, hogy bankot vált, vagy hogy elmegy a másik internetszolgáltatóhoz, gyakran előkerül egy kedvezőbb ajánlat” – részletezte.

Molnár-Simon Tímea szerint nem kell minden szolgáltatást lecserélni, vagy minden kiadást megvágni. Sokkal inkább az a lényeg, hogy időnként érdemes kilépni a robotpilóta üzemmódból,

megnézni, mire megy el a pénzünk, és mérlegelni, hogy az adott kiadás arányban áll-e azzal, amit kapunk érte.

„Szerintem nem spórolni kell megtanulni. A pénzügyi tudatosság az én logikámban azt jelenti, hogy okosan költünk, olyan dolgokra fordítom azt a pénzt, ami nagy hozzáadott értékkel bír az én életemben” – hangsúlyozta.
Címlapkép: Getty Images
#kiadás #lakásbiztosítás #megtakarítás #pénzügy #mobil #szolgáltatás #banki költségek #szolgáltatások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:02
07:45
07:35
07:16
07:07
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
október 13. 13:31 Megtáltosodott a forint a gyengülő dollár mellett: meddig tarthat még a lendület?
október 13. 10:31 Megütötték a Molt, szakadnak a tech-óriások: mi történik a tőzsdéken?
október 12. 17:34 Egyetlen részvény hátán kapaszkodik a magyar tőzsde – Drámai fordulat az olajpiacon
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 13. 16:50
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 13. 09:14
Majd lesz nyugdíjam - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapj...
Holdblog  |  2026. október 13. 08:55
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságvál...
iO Charts  |  2026. október 12. 10:01
Autóbefektetés: mítosz vagy valóság? I. rész
Autóbefektetés: mítosz vagy valóság? Minden évben rengeteg hír jelenik meg az autóbefektetés témakör...
Összkép  |  2026. október 9. 23:36
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 13.
Kiderült, teljesen tönkre teheti a fogaid ez a hétköznapi étel: borzasztó kínoknak lesz kitéve, aki nem figyel
2026. október 13.
Ennyi támogatást kap egy egyedülálló szülő Ausztriában: letaglózó a szakadék a magyar rendszerhez képest – de mire elég az ottani pénz?
2026. október 13.
Nekik hajtják valójában a pénzt a magyar dolgozók: nem csoda, hogy az összeszerelő országgá lettünk
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 október: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
2
3 hete
Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: ezek az állampapírok most aranyat érhetnek
3
1 hete
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
4
3 hete
Nyomorog az egykori magyar sztárénekes: súlyos anyagi gondjairól vallott Baby Gabi
5
4 hete
Megremegtek a tőzsdék: megütötték a Molt, és egy igazi magyar legenda is búcsúzik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós veszteség
a számlatulajdonos által elszenvedett veszteség, amely egyik devizáról a másikra történő átváltás során keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 06:30
Tele a bokor éretlen zöld fügével? Ezt a filléres konyhai trükköt érdemes kipróbálni, mielőtt kidobnád
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 05:29
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
Agrárszektor  |  2026. október 14. 07:01
Megfigyelés indult ezeknél a vizeknél: már a búvárokat is bevetették