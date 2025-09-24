Több millió forintot csalt ki egy idős asszonytól egy magát ügyvédnek kiadó csaló Vas vármegyében.
TAJ-kártyás csalás terjed: egy SMS-sel lenullázhatják a bankszámládat
Új adathalász kampányra figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet: a csalók a TAJ-kártya lejáratával riogatva próbálják megszerezni személyes és banki adatainkat, írja az Infostart.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézete (NBSZ NKI) arra figyelmeztet, hogy újabb csalássorozat indult: a támadók a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldenek SMS-eket, amelyekben azt állítják, lejár a címzett TAJ-kártyája. A gyanútlan felhasználókat egy hamis weboldalra irányítják, ahol személyes és bankkártyaadatok megadására próbálják rávenni őket.
Az SMS-ben található link nem a NEAK hivatalos oldala, de megtévesztésig hasonlít rá. A hamis felület „TAJ-kártya frissítést” ígér, majd adatokat kér (név, cím, telefonszám, TAJ-szám), végül egy 1,8 eurós díj befizetését. Ez azonban csak ürügy arra, hogy a felhasználók megadják bankkártyaadataikat.
A csalók ezzel a látszólag jelentéktelen összeggel bizalmat keltenek, de valójában nagyobb tranzakciót indítanak a bankszámláról. A folyamat végén a felhasználó egy hamis hibaüzenetet kap, miközben pénze már el is tűnt.
A NEAK hangsúlyozta: soha nem kér SMS-ben vagy e-mailben pénzügyi adatokat, a TAJ-kártyákkal kapcsolatos hivatalos értesítések kizárólag postai úton vagy a magyarorszag.hu portálon érkeznek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az NBSZ NKI tanácsai:
- Ne kattintsunk gyanús SMS-ek vagy e-mailek linkjeire!
- Ellenőrizzük mindig a weboldalak címét – a hivatalos cím: neak.gov.hu.
- Hivatalos szervek soha nem kérnek bankkártyaadatokat SMS-ben vagy e-mailben.
- Ha ilyen üzenetet kapunk, töröljük, és semmilyen adatot ne adjunk meg.
- Az intézet szerint a csalók fő eszköze a félelemkeltés és a sürgetés, ezért különösen fontos az óvatosság.
A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?
A SoftBank Group jelentős átszervezést hajt végre: nagy a baj.
A tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el.
A Meta bemutatta új okosszemüveg-kollekcióját, köztük az első Ray-Ban modellt beépített kijelzővel, amely kiterjesztett valóság funkciókat kínál.
A mesterséges intelligencia módban mélyebb, AI által vezérelt válaszokat is nyújt a szolgáltatás.
A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.
Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.
A megállapodás keretében a Google, az Nvidia és más vállalatok is befektetnek a brit MI-infrastruktúrába, elsősorban adatközpontok formájában.
Abban az esetben, ha az észlelt hiba a jelzett időszakon túl is fennáll, hívják az ügyfélszolgálatot díjmentesen a 1414-es telefonszámon!
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására,
Elindult az Apple legújabb termékeinek előrendelési időszaka.
Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított technológiai vállalatok ellen a mesterséges intelligencia alapú chatbotjaik gyermekekkel való interakciója miatt.
Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?
Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.
Az Apple bemutatta legújabb iPhone 17 termékcsaládját, amelynek magyarországi árai már elérhetők.
Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit.
Az Apple bemutatta legújabb termékeit, köztük az AirPods Pro 3 fülhallgatót, amely számos újítással érkezik, valamint előrevetítette az iPhone 17 széria és egyéb készülékek várható...
Sürgős figyelmeztetés: új átverés fosztja ki a bankszámlákat, 1,8 milliárd iPhone-felhasználó veszélyben!
Új iPhone-os átverés: hackerek az Apple saját szervereit használják hamis vásárlási értesítések küldésére
Robotok veszik át a munkánkat? Nézd meg, hogyan hódítják meg az ipart, az egészségügyet és a nappalidat is!
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is