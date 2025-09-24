2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Körözött hackerek kódoló vírus zsarolóprogramok laptopok és számítógépek segítségével. Kibertámadás, rendszertörés és malware koncepció.
TAJ-kártyás csalás terjed: egy SMS-sel lenullázhatják a bankszámládat

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 09:17

Új adathalász kampányra figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet: a csalók a TAJ-kártya lejáratával riogatva próbálják megszerezni személyes és banki adatainkat, írja az Infostart.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézete (NBSZ NKI) arra figyelmeztet, hogy újabb csalássorozat indult: a támadók a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldenek SMS-eket, amelyekben azt állítják, lejár a címzett TAJ-kártyája. A gyanútlan felhasználókat egy hamis weboldalra irányítják, ahol személyes és bankkártyaadatok megadására próbálják rávenni őket.

Az SMS-ben található link nem a NEAK hivatalos oldala, de megtévesztésig hasonlít rá. A hamis felület „TAJ-kártya frissítést” ígér, majd adatokat kér (név, cím, telefonszám, TAJ-szám), végül egy 1,8 eurós díj befizetését. Ez azonban csak ürügy arra, hogy a felhasználók megadják bankkártyaadataikat.

A csalók ezzel a látszólag jelentéktelen összeggel bizalmat keltenek, de valójában nagyobb tranzakciót indítanak a bankszámláról. A folyamat végén a felhasználó egy hamis hibaüzenetet kap, miközben pénze már el is tűnt.

A NEAK hangsúlyozta: soha nem kér SMS-ben vagy e-mailben pénzügyi adatokat, a TAJ-kártyákkal kapcsolatos hivatalos értesítések kizárólag postai úton vagy a magyarorszag.hu portálon érkeznek.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az NBSZ NKI tanácsai:

  • Ne kattintsunk gyanús SMS-ek vagy e-mailek linkjeire!
  • Ellenőrizzük mindig a weboldalak címét – a hivatalos cím: neak.gov.hu.
  • Hivatalos szervek soha nem kérnek bankkártyaadatokat SMS-ben vagy e-mailben.
  • Ha ilyen üzenetet kapunk, töröljük, és semmilyen adatot ne adjunk meg.
  • Az intézet szerint a csalók fő eszköze a félelemkeltés és a sürgetés, ezért különösen fontos az óvatosság.
Címlapkép: Getty Images
#bankszámla #tech #csalás #bankkártya #kiberbűnözés #sms #taj-kártya #adatok #adathalászat #neak #kiberbiztonság

