TAJ-kártyás csalás terjed: egy SMS-sel lenullázhatják a bankszámládat

Új adathalász kampányra figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet: a csalók a TAJ-kártya lejáratával riogatva próbálják megszerezni személyes és banki adatainkat, írja az Infostart.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézete (NBSZ NKI) arra figyelmeztet, hogy újabb csalássorozat indult: a támadók a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldenek SMS-eket, amelyekben azt állítják, lejár a címzett TAJ-kártyája. A gyanútlan felhasználókat egy hamis weboldalra irányítják, ahol személyes és bankkártyaadatok megadására próbálják rávenni őket.

Az SMS-ben található link nem a NEAK hivatalos oldala, de megtévesztésig hasonlít rá. A hamis felület „TAJ-kártya frissítést” ígér, majd adatokat kér (név, cím, telefonszám, TAJ-szám), végül egy 1,8 eurós díj befizetését. Ez azonban csak ürügy arra, hogy a felhasználók megadják bankkártyaadataikat.

A csalók ezzel a látszólag jelentéktelen összeggel bizalmat keltenek, de valójában nagyobb tranzakciót indítanak a bankszámláról. A folyamat végén a felhasználó egy hamis hibaüzenetet kap, miközben pénze már el is tűnt.

A NEAK hangsúlyozta: soha nem kér SMS-ben vagy e-mailben pénzügyi adatokat, a TAJ-kártyákkal kapcsolatos hivatalos értesítések kizárólag postai úton vagy a magyarorszag.hu portálon érkeznek.

Az NBSZ NKI tanácsai: