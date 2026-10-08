Ráadásul a bírósági dokumentumok részleteznek egy másik kísérletsorozatot is.
Furcsa dolog történt a Revolut számlákon: sok magyar felhasználó pénzt kapott vissza
Több Revolut felhasználói is arról számolt be csütörtök reggel, hogy a bank sztornózta több korábbi vásárlását, és visszautalta azok összegét. Egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a hibát, viszont a visszakapott pénzt nem érdemes elkölteni, mert a sztornózott fizetéseket később ismét megterhelhetik, írja a Revb.
Érdekes értesítéseket kaptak egyes Revolut felhasználók október 8-án reggel: a bank sorra sztornózta korábbi vásárlásaik egy részét, és visszakapták a tranzakciók összegét. Több felhasználó is beszámolt a jelenségről a Revolut közösségi Facebook-csoportjában, illetve képernyőképeket is küldtek a sztornózott vásárlásokról.
A sztornózott tranzakciók között kisebb és nagyobb bolti vásárlások is voltak. Pennyben, Rossmannban, Lidlben és dm-ben történt fizetések is érintettek voltak, de Nemzeti Dohánybolthoz kapcsolódó tranzakcióról is érkezett jelzés.
Egyelőre nem tudni, hogy a probléma a Revolut rendszereiben van-e. A Revolut oldala szerint minden rendszerük működik, és más bankok ügyfelei egyelőre nem jeleztek hasonló problémát.
A Revb felhívta a figyelmet, hogy a visszakapott pénzt nem érdemes elkölteni, a sztornózott fizetéseket ugyanis várhatóan újra megterhelik, amint sikerül kijavítani a hibát.
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