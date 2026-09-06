Végveszélyben a balatoni büfések? Elképesztő trükkel spóroltak a magyarok a nyaraláson

Véget ért a nyári szezon a Balatonnál, de a vendéglátósoknak idén nemcsak a hőséggel, a tömeggel és a munkaerőhiánnyal kellett megküzdeniük. A nagy élelmiszerláncok, az online bevásárlás és a házhoz szállítás egyre komolyabb alternatívát jelentenek a nyaralóknak, akik ma már tudatosabban költenek, árakat hasonlítanak össze, és gyakran inkább maguk oldják meg az étkezést. Éskovács Péter turisztikai tanácsadó szerint a balatoni vendéglátásnak nem árversenyben kell legyőznie a multikat, hanem olyan élményt és minőséget kell kínálnia, amiért a vendég hajlandó beülni és többet fizetni.

Vége van a nyárnak. Ennek sok fáradt balatoni vendéglős is örülhet. A nagy melegben százakat, néha ezreket kellett kiszolgálniuk, ami embert próbáló feladat. Emellett új versenytársakkal is meg kellett küzdeniük a helyi vállalkozóknak.

„2026-ban egy balatoni vendéglátósnak nemcsak más éttermekkel, büfékkel kellett versenyezniük, hanem olyan szereplőkkel is, amelyek korábban nem voltak jelen a Balatonon” – mondta Éskovács Péter, turisztikai tanácsadó.

Szerinte az elmúlt években a nagy élelmiszerláncok jelentősen megerősítették jelenlétüket a régióban. Ma már szinte minden nagyobb üdülőtelepülés közelében megtalálható legalább egy Lidl, Aldi vagy Tesco. A nyaralók számára így egyre egyszerűbb alternatíva a saját bevásárlás. A turisták nem feltétlenül a strandon vagy a vízparti étteremben költik el a pénzüket, hanem egy közeli áruházban szerzik be a vacsora hozzávalóit.

A házhoz rendelés is versenytárs

Ehhez társul az online élelmiszer-kereskedelem fejlődése is. A Kifli.hu már a balatoni üdülőövezetekben is elérhető. A vállalat korábbi közleménye szerint: a főszezon végéig akár 100 ezer kiszállítási igény is érkezhetett a Balaton és a Velencei-tó térségéből. Ez jól mutatja, hogy a nyaralók vásárlási szokásai változnak: egyre többen hasonlítanak össze árakat, terveznek előre, és keresik a kényelmesebb, jobb ár-érték arányú megoldásokat.

Ma már egy négytagú család számára a multiknál megvett grillvacsora alapanyaga töredékébe kerülhet annak, mint amennyit ugyanezért egy vízparti étteremben vagy büfében fizetnének. Ráadásul az alapanyagokat akár házhoz is szállítják. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vendéglátásnak árversenyben kellene legyőznie az áruházláncokat.

Egy balatoni étterem nem attól lesz versenyképes, hogy olcsóbban adja ugyanazt, amit a vendég otthon is elkészíthet. A kérdés az, hogy miért dönt valaki mégis úgy, hogy beül egy étterembe, és kifizeti az ottani árat

- mondta Éskovács Péter.

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A piac szabályai megváltoztak

Persze a vendéglősöknek, a cukrászdáknak, stb. nemcsak a multik hűtőpultjaival és az online bevásárlás térnyerésével kell megküzdeniük. A munkaerőhiány, a kiszámíthatatlan időjárás és a a költségek állandó változása tovább nehezítik a helyzetüket. Erre az átmeneti helyzetre jól illik Peter Drucker, a 20. század egyik legnagyobb hatású menedzsment-gondolkodójának mondata:

„A bizonytalan idők legnagyobb veszélye nem maga a bizonytalanság, hanem az, ha tegnap logikájával próbálunk működni.”

A turizmusban sok jó példa van arra, hogyan lehet igazodni a változásokhoz: A balatoni fagyisok közül többen évről évre csúcskategóriás fagylaltokat készítenek, ehhez csúcstechnológiás gépeket vásároltak, nemzetközi versenyeken indulnak, folyamatosan tanulnak és szakmai turisztikai szervezetekkel közösen olyan kezdeményezéseket is létrehoztak, mint a Balaton Fagyija választás. Ők nem a diszkontok áraival próbálnak versenyezni, hanem olyan minőséget kínálnak, amiért a vendég hajlandó többet fizetni.

Egyszóval, a piac szabályai ugyan megváltoztak. De, aki ezt időben felismeri, az nemcsak alkalmazkodhat az új helyzethez, hanem előnyt is kovácsolhat mindebből.