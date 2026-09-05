2026-os adatok alapján Magyarországon egészen más fogyasztási szerkezet rajzolódik ki, mint Európában.
Ingyenpénzt osztogat az állam, mégis bent ragadt 7 milliárd forint: mutatjuk, ki kaphat akár 126 ezer forintot
Több tízezer, 18 és 20 év közötti fiatal számára tartogat átlagosan 110-126 ezer forintos, szabadon felhasználható életkezdési támogatást a magyar állam. A nagykorúság elérésétől a 23. születésnapig igényelhető összegekből jelenleg több mint 7,1 milliárd forint várja a jogosultakat a Magyar Államkincstárnál.
Az életkezdési támogatás minden 2005. december 31. után született, belföldön élő magyar állampolgárnak jár, emellett a 2017. június 30. után született, külföldön élő vagy magyar igazolvánnyal rendelkező gyermekek is jogosultak rá. Az induló juttatás a 2006-ban születettek esetében 40 ezer, a fiatalabbaknál 42 500 forint.
Ezt az összeget az állam a gyermek születését követően egy kincstári letéti számlán helyezi el, ahol a 18. életév betöltéséig minden évben az inflációval megegyező mértékben kamatozik. Kivételt képez, ha a szülők Babakötvényt nyitottak, mert ilyenkor a támogatás automatikusan átkerül arra a számlára - írta a Portfolio.
A felhalmozott összeg a nagykorúság elérése után adómentesen és bármilyen megkötés nélkül szabadon felhasználható. Kiemelten fontos szabály azonban, hogy a pénzt a jogosultaknak legkésőbb a 23. születésnapjukig fel kell venniük, ezt követően ugyanis az igényjogosultság megszűnik, a bent hagyott összeg pedig visszaszáll az államra.
A Magyar Államkincstár adatai szerint 2026 első hét hónapjában már több tízezer fiatal élt a lehetőséggel. A 2006-ban születettek átlagosan 133 ezer, a 2007-esek 144 ezer, míg a 2008-asok 154 ezer forint körüli összeghez jutottak. Ezeket az átlagokat a speciális jogosultságú, például gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok magasabb juttatásai némileg felfelé húzták.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
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Ennél is beszédesebb azonban, hogy 2026 nyarának végén még mindig több mint 58 ezer olyan érintett volt, aki már betöltötte a 18. életévét, de nem kérte a kifizetést. Esetükben a 2006-os korosztály átlagosan 110 ezer, a 2007-esek 125 ezer, a 2008-ban születettek pedig 126 ezer forintra számíthatnak. Összesen több mint 7,1 milliárd forint hever a számlákon arra várva, hogy a fiatalok jelentkezzenek érte. Mivel ezekhez az összegekhez az utolsó évi kamatot még nem adták hozzá, a kifizetéskor kézhez kapott összeg ennél is magasabb lehet.
A támogatást a 18. életévét betöltött fiatalnak saját magának kell igényelnie. Ezt kényelmesen, elektronikusan is megteheti a magyarorszag.hu felületén keresztül, de választhatja a postai utat is az Államkincstárnak megküldött papíralapú űrlappal. A kifizetés közvetlenül bankszámlára utalva vagy belföldi címre történő postai kézbesítéssel is kérhető.
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