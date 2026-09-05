Ingyenpénzt osztogat az állam, mégis bent ragadt 7 milliárd forint: mutatjuk, ki kaphat akár 126 ezer forintot

Több tízezer, 18 és 20 év közötti fiatal számára tartogat átlagosan 110-126 ezer forintos, szabadon felhasználható életkezdési támogatást a magyar állam. A nagykorúság elérésétől a 23. születésnapig igényelhető összegekből jelenleg több mint 7,1 milliárd forint várja a jogosultakat a Magyar Államkincstárnál.

Az életkezdési támogatás minden 2005. december 31. után született, belföldön élő magyar állampolgárnak jár, emellett a 2017. június 30. után született, külföldön élő vagy magyar igazolvánnyal rendelkező gyermekek is jogosultak rá. Az induló juttatás a 2006-ban születettek esetében 40 ezer, a fiatalabbaknál 42 500 forint.

Ezt az összeget az állam a gyermek születését követően egy kincstári letéti számlán helyezi el, ahol a 18. életév betöltéséig minden évben az inflációval megegyező mértékben kamatozik. Kivételt képez, ha a szülők Babakötvényt nyitottak, mert ilyenkor a támogatás automatikusan átkerül arra a számlára - írta a Portfolio.

A felhalmozott összeg a nagykorúság elérése után adómentesen és bármilyen megkötés nélkül szabadon felhasználható. Kiemelten fontos szabály azonban, hogy a pénzt a jogosultaknak legkésőbb a 23. születésnapjukig fel kell venniük, ezt követően ugyanis az igényjogosultság megszűnik, a bent hagyott összeg pedig visszaszáll az államra.

A Magyar Államkincstár adatai szerint 2026 első hét hónapjában már több tízezer fiatal élt a lehetőséggel. A 2006-ban születettek átlagosan 133 ezer, a 2007-esek 144 ezer, míg a 2008-asok 154 ezer forint körüli összeghez jutottak. Ezeket az átlagokat a speciális jogosultságú, például gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok magasabb juttatásai némileg felfelé húzták.

Ennél is beszédesebb azonban, hogy 2026 nyarának végén még mindig több mint 58 ezer olyan érintett volt, aki már betöltötte a 18. életévét, de nem kérte a kifizetést. Esetükben a 2006-os korosztály átlagosan 110 ezer, a 2007-esek 125 ezer, a 2008-ban születettek pedig 126 ezer forintra számíthatnak. Összesen több mint 7,1 milliárd forint hever a számlákon arra várva, hogy a fiatalok jelentkezzenek érte. Mivel ezekhez az összegekhez az utolsó évi kamatot még nem adták hozzá, a kifizetéskor kézhez kapott összeg ennél is magasabb lehet.

A támogatást a 18. életévét betöltött fiatalnak saját magának kell igényelnie. Ezt kényelmesen, elektronikusan is megteheti a magyarorszag.hu felületén keresztül, de választhatja a postai utat is az Államkincstárnak megküldött papíralapú űrlappal. A kifizetés közvetlenül bankszámlára utalva vagy belföldi címre történő postai kézbesítéssel is kérhető.