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Utazás

Ennyibe kerül most eljutni az Adriára éjszakai vonattal: újra indul a Budapest–Split járat

Pénzcentrum
2026. június 13. 14:07

Az Adria InterCity idén nyáron ismét közvetlen éjszakai összeköttetést ad Budapest és Split között, a fekvőhelyes jegyek pedig 46 eurótól elérhetők, ami a jelenlegi utazási árak mellett kifejezetten kedvező alternatívát jelent azoknak, akik autózás vagy repülés helyett kényelmesebb, kiszámíthatóbb módon jutnának el a horvát tengerpartra.

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A MÁV‑START idén is elindítja a Budapest és Split között közlekedő Adria InterCityt, amely július 3. és október 2. között heti két–négy alkalommal jár majd. A vonat éjszaka teszi meg az utat, így az utasok az esti indulás után másnap reggel érkezhetnek meg a horvát tengerpartra. A fekvőhelyes jegyek 46 eurótól érhetők el, egy hatfős fülke pedig 240 euróért foglalható, ami fejenként 40 eurós költséget jelent. A jegyárak tartalmazzák a poggyászszállítást, rejtett díjak nincsenek.

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A szolgáltatás egyik fő előnye, hogy az utazás időhatékony: az éjszaka a vonaton telik, így elkerülhető a hosszú autóút vagy a repüléssel járó procedúra. A fedélzeten étkezőkocsi is közlekedik, amely vacsorát és reggelit is kínál, de ez már nem része a jegyárnak. A Balaton mellett haladó szakasz miatt az út első része panorámás, ami sokak számára az utazási élmény része lehet.

A vonaton több komfortkategória érhető el: a kedvezőbb árú fekvőhelyes kocsik mellett hálókocsis elhelyezés is foglalható. A MÁV szerint a járat fiataloknak, családoknak és egyedül utazóknak is alternatívát jelenthet azok számára, akik autózás vagy repülés helyett más megoldást keresnek.

A férőhelyek száma korlátozott, ezért a vasúttársaság elővételes jegyvásárlást javasol. A pontos menetrend és jegyinformációk a mavcsoport.hu/adria oldalon érhetők el.

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A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
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