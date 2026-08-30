Péntek este tűz ütött ki a salgótarjáni Medves Hotelben, aminek következtében a létesítmény ötszáz négyzetméteres torna- és uszodacsarnoka kiégett.
Folytatódik a kánikula Magyarországon: ezek a megyék még augusztus végén is felgyulladnak
Vasárnap is kitart a meleg az Alföld déli és középső részén, több vármegyében 25 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet - figyelmeztetett a HungaroMet.
Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a magas középhőmérséklet miatt.
A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap az Alföld déli és középső részein a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 Celsius-fokot.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. augusztus 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Két órával az érkezésük után csapott le a pokol: magyarokért is küzdenek a mentőcsapatok a pusztító áradás után
Négyszázhatvankilenc halálos áldozatot követelt eddig a nepáli–kínai határon két nappal ezelőtt, augusztus 26-án pusztító villámárvíz. A
Kiadták a riasztást: szaharai por és pokoli hőség csap le Magyarországra, erre készüljenek a magyarok
Pénteken a szaharai por és a fátyolfelhők miatt szűrt napsütésre számíthatunk, miközben tovább fokozódik a kánikula.
Itt a tervezet, a gyalogosokat is keményen büntetné a szigorítás: a zebrán sem lehetne megúszni a bírságot
A jövőben akár több tízezer forintos bírságot is kaphat az a gyalogos, aki mobiltelefont nyomkodva kel át az úton.
Felfoghatatlan múzeumi betörés: elvitték Európa egyik legértékesebb aranykincsét, puszta fémértéke is több mint félmilliárd forint
Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját a kelet-spanyolországi Villena város múzeumából - közölte Fulgencio Cerdán polgármester csütörtökön.
Az éghajlatváltozás alapjaiban rajzolja át Európa nyári turisztikai térképét, a déli országok elviselhetetlen hőhullámai és erdőtüzei miatt ugyanis egyre több nyaraló keres menedéket északon.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést: sivatagi porfelhő tart Magyarország felé, nem mindennapi jelenségre kell készülni
Szaharai por érkezik Magyarország fölé pénteken, amely több helyen fátyolossá, szűrtté teheti a napsütést.
Ötszörös díjemelést terveznek a magyar turisták sztárvárosában: napi 20 ezerbe kerülhet, hogy egyáltalán beléphess
Velence polgármestere drasztikusan megemelné a turistaszezonban fizetendő belépődíjat. Idén több mint 650 ezer turista váltott jegyet a városba.
Különleges égi jelenség vár ránk péntek hajnalban: ha erről lemaradsz, 2028-ig várhatsz a következőre
A Föld árnyékkúpja a Hold felszínének 96,2 százalékát takarja majd el, ami ritka és látványos égi jelenséget ígér a péntek hajnali órákban.
Közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Wizz Air a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében
A Pénzcentrum 2026. augusztus 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán átmenetileg mérséklődik a hőség, ugyanakkor továbbra is nyárias időre számíthatunk.
Németországnak egyre növekvő hibrid fenyegetésekkel kell szembenéznie Friedrich Merz kancellár szerint.
Az elszálló repülőüzemanyag-árak miatt az elmúlt időszakban sok utazó rövidebb és közelebbi nyaralásokat választ.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól pedig az ország délnyugati és nyugati felén szórványosan záporok alakulhatnak ki.
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Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
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Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.