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Folytatódik a kánikula Magyarországon: ezek a megyék még augusztus végén is felgyulladnak

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 06:45

Vasárnap is kitart a meleg az Alföld déli és középső részén, több vármegyében 25 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet - figyelmeztetett a HungaroMet.

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Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a magas középhőmérséklet miatt.

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A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap az Alföld déli és középső részein a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 Celsius-fokot.

Forrás: HungaroMetForrás: HungaroMet
Címlapkép: Getty Images
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