Folytatódik a kánikula Magyarországon: ezek a megyék még augusztus végén is felgyulladnak

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Vasárnap is kitart a meleg az Alföld déli és középső részén, több vármegyében 25 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet - figyelmeztetett a HungaroMet.

Címlapkép: Getty Images

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