Kiadták a figyelmeztetést: esőbe borul az ország, durva viharokra kell készülni egész Magyarországon

Zivatarok miatt az egész országra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombatra a HungaroMet. A nap első felében főként a Dunántúl északi és középső részein alakulhatnak ki viharok, de kisebb eséllyel Budapest tágabb környezetét és az Északi-középhegységet is elérhetik.

Az erősebb zivatarokat 10–20 milliméter intenzív csapadék, jellemzően 1–2 centiméternél kisebb jég és 65–70 kilométer/órát meghaladó széllökések kísérhetik. A nap későbbi részében már inkább a déli és keleti országrészben lesznek kedvezőbbek a feltételek zivatarok kialakulásához, hasonló kísérőjelenségekkel.

A HungaroMet szerint jelentős bizonytalanság mellett akár heves zivatar is kialakulhat, amelyhez 90 kilométer/órát meghaladó szélrohamok és 2 centiméternél nagyobb jégszemek társulhatnak.

Forrás: HungaroMet

A jelenlegi legvalószínűbb forgatókönyvek alapján ugyanakkor a legerősebb viharok inkább Magyarország határain kívül alakulhatnak ki.

A zivatarok mellett a meleg is velünk marad. Az ország délkeleti felén 25 fok fölött alakulhat a szombati napi középhőmérséklet.