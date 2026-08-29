2026. augusztus 29. szombat Beatrix, Erna
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eső, esernyő, özönvízszerű eső, zivatar. Fekete esernyő nedves padlón heves esőzés közben. Fekete esernyő, esős időjárás, évszak, viharos hangulat, magány, szomorúság, magányosság, depresszió, védelem, menedék, sötét, nedves pa
Utazás

Kiadták a figyelmeztetést: esőbe borul az ország, durva viharokra kell készülni egész Magyarországon

Pénzcentrum
2026. augusztus 29. 09:35

Zivatarok miatt az egész országra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombatra a HungaroMet. A nap első felében főként a Dunántúl északi és középső részein alakulhatnak ki viharok, de kisebb eséllyel Budapest tágabb környezetét és az Északi-középhegységet is elérhetik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az erősebb zivatarokat 10–20 milliméter intenzív csapadék, jellemzően 1–2 centiméternél kisebb jég és 65–70 kilométer/órát meghaladó széllökések kísérhetik. A nap későbbi részében már inkább a déli és keleti országrészben lesznek kedvezőbbek a feltételek zivatarok kialakulásához, hasonló kísérőjelenségekkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A HungaroMet szerint jelentős bizonytalanság mellett akár heves zivatar is kialakulhat, amelyhez 90 kilométer/órát meghaladó szélrohamok és 2 centiméternél nagyobb jégszemek társulhatnak.

Forrás: HungaroMetForrás: HungaroMet

A jelenlegi legvalószínűbb forgatókönyvek alapján ugyanakkor a legerősebb viharok inkább Magyarország határain kívül alakulhatnak ki.

A zivatarok mellett a meleg is velünk marad. Az ország délkeleti felén 25 fok fölött alakulhat a szombati napi középhőmérséklet.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #vihar #időjárás #figyelmeztetés #jég #meleg #csapadék #széllökések #zivatarok #hungaromet #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
11:40
10:01
09:35
08:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 29.
Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
2026. augusztus 28.
Kész vagyonba kerülhet ma egy kutya Magyarországon: sok gazdi nem számol ezekkel a kiadásokkal
2026. augusztus 28.
Egyre több magyar szokik rá erre a levesre: sokat spórolnak vele, de nem feltétlenül egészséges
2026. augusztus 28.
Kiderült az online vásárlás sötét titka: így csalják lépre a gyanútlan magyarokat a webáruházak
2026. augusztus 28.
Bolti jégkrémmel lépett piacra a világbajnok magyar fagylaltkészítő: ennyibe kerül a minőség
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 29. szombat
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
2
5 napja
Működik a repülőjegy-trükk: így utaznak idén is potom pénzért az élelmes magyarok
3
7 napja
Felejtsd el a méregdrága utazást: ide menekülnek fillérekért az élelmes magyarok 2026 nyár végén
4
5 napja
Kiadták a riasztást: hirtelen fordul az ország időjárása, ekkor érkeznek a viharok
5
5 napja
Bejelentette Forsthoffer Ágnes: vége a jó világnak a balatoni luxusberuházók számára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjtartalék
az életbiztosítási díjakból képzett elkülönített tartalék, amely a később bekövetkező biztosítási események (halál, elérés) kapcsán járó szolgáltatások fedezésére szolgál. A tartalékokat a biztosító befekteti, és a hozamok minimum 80%-át köteles visszajuttatni a biztosítottainak. Mód van a díjtartalék visszavásárlására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 29. 12:16
Pénzügyeiről vallott Tóth Vera: pontosan ennyi marad neki a hónap végén
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 29. 10:01
Elfeledett régi magyar kedvenc, ami extrább a palacsintánál: így készül a csákvári tarkedli, sűrű szilvalekvárral
Agrárszektor  |  2026. augusztus 29. 12:34
Így gyűjtik a vizet az igazi profik: rengeteget lehet spórolni vele