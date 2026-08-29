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Kiadták a figyelmeztetést: esőbe borul az ország, durva viharokra kell készülni egész Magyarországon
Zivatarok miatt az egész országra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombatra a HungaroMet. A nap első felében főként a Dunántúl északi és középső részein alakulhatnak ki viharok, de kisebb eséllyel Budapest tágabb környezetét és az Északi-középhegységet is elérhetik.
Az erősebb zivatarokat 10–20 milliméter intenzív csapadék, jellemzően 1–2 centiméternél kisebb jég és 65–70 kilométer/órát meghaladó széllökések kísérhetik. A nap későbbi részében már inkább a déli és keleti országrészben lesznek kedvezőbbek a feltételek zivatarok kialakulásához, hasonló kísérőjelenségekkel.
A HungaroMet szerint jelentős bizonytalanság mellett akár heves zivatar is kialakulhat, amelyhez 90 kilométer/órát meghaladó szélrohamok és 2 centiméternél nagyobb jégszemek társulhatnak.
A jelenlegi legvalószínűbb forgatókönyvek alapján ugyanakkor a legerősebb viharok inkább Magyarország határain kívül alakulhatnak ki.
A zivatarok mellett a meleg is velünk marad. Az ország délkeleti felén 25 fok fölött alakulhat a szombati napi középhőmérséklet.
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