Óriási fordulat ezeknek a biztosítási károsultaknak ügyében: nem kell tovább várniuk, indul a kifizetés

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, mint a fizetésképtelenné vált Unitravel utazási iroda vagyoni biztosítékát nyújtó biztosító, pénteken megkezdte a kártérítések kifizetését az érintett utasok részére.

A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el, amely az Unitravel Kft. hivatalos fizetésképtelenségét állapította meg. A kifizetések azokra az igényekre vonatkoznak, amelyek 2025. augusztus 31-ig beérkeztek a biztosítóhoz, és a szükséges dokumentációt hiánytalanul tartalmazzák.

Az érintett ügyfeleket a Colonnade e-mailben értesíti a kártérítések teljesítéséről. A biztosító a kifizetéseket a hatályos jogszabályoknak és a vagyoni biztosíték feltételeinek megfelelően teljesíti - közölték. Az ügyfelek számára alternatív megoldásként lehetőség nyílt arra is, hogy a korábban befizetett összeg erejéig új utazást válasszanak az IBUSZ Utazási Iroda kínálatából. Számos utas élt ezzel az opcióval, közülük sokan már haza is tértek az így megvalósult nyaralásukról - írták.

Augusztus végén a biztosító arról tájékoztatott, hogy addig csaknem 800-an jelezték a kárigényüket, közülük 155-en választották az IBUSZ Utazási Irodák Kft. közreműködésével biztosított utazási lehetőséget. Az Unitravel utazási iroda idén július 7-én tudatta a honlapján az utasokkal, hogy csődbe ment, így vállalásait nem tudja teljesíteni, ugyanakkor a külföldön tartózkodó utasok hazajutása biztosított.

A csődhelyzet fő oka a cég szerint a turisztikai piac helyzete, hogy néhány új külföldi cég korlátlan pénzzel érkezett Magyarországra, és hihetetlenül alacsony árakat és nagyon agresszív marketinget kínálva elkezdte meghódítani a piacot, ezzel a hagyományos magyar cégek számára - így számukra is - szinte lehetetlenné vált a túlélés - fogalmaztak akkori közleményükben.

Azt írták, hogy az új piaci szereplő néhány éve jött Magyarországra és azonnal agresszív terjeszkedésbe kezdett. "Céljuk, hogy megöljék a magyar cégeket és egyeduralkodóvá váljanak a magyar piacon" - közölték.