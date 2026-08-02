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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 31. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 16:04

Kihúzták a Hatoslottó 2026/31. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 710 millió forintos főnyereményt!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

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A Hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 31. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

6; 10; 17; 40; 41; 45.

Mivel ma nem született telitalálat, így a következő sorsoláson már 770 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • 5 találat: egyenként 693 850 forint
  • 4 találat: egyenként 8 345 forint
  • 3 találat: egyenként 2 940 forint

Jokerszám: 243734

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, több mint 44 millió forintot nyert egy szerencsés játékos. A 32. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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