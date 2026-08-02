Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 31. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/31. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 710 millió forintos főnyereményt!

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A Hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 31. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

6; 10; 17; 40; 41; 45.

Mivel ma nem született telitalálat, így a következő sorsoláson már 770 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények:

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5 találat: egyenként 693 850 forint

4 találat: egyenként 8 345 forint

3 találat: egyenként 2 940 forint

Jokerszám: 243734

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, több mint 44 millió forintot nyert egy szerencsés játékos. A 32. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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