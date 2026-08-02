Egy nő rosszul lett, egy férfi pedig lezuhant egy díszletről, a fesztivál programját is módosították.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 31. játékhéten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 2026/31. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 710 millió forintos főnyereményt!
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A Hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 31. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:
6; 10; 17; 40; 41; 45.
Mivel ma nem született telitalálat, így a következő sorsoláson már 770 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.
További nyeremények:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- 5 találat: egyenként 693 850 forint
- 4 találat: egyenként 8 345 forint
- 3 találat: egyenként 2 940 forint
Jokerszám: 243734
Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, több mint 44 millió forintot nyert egy szerencsés játékos. A 32. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
A szervezők szerint a Sziget akár teljesen saját energiaellátással is működhet egy esetleges hálózati zavar esetén.
Hozzátette, hogy a közszolgálati televízió nézettsége érezhetően visszaesett, amire sürgősen megoldást kell találni.
Vajon elvitte valaki az 630 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően mindhárom távra újra megnyitották.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/31. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 530 millió forintos főnyereményt.
Drámai a helyzet a magyar folyókon: Budapesttől Vácig tekert a Duna száraz medrében a Kerékpárosklub elnöke
A súlyos aszály miatt megdőlt a Duna negatív vízállási rekordja Budapestnél, ahol a folyó mindössze 30 centiméteres szinten áll.
Sokkoló vallomást tett a lottónyertes, végleg kisiklott az élete: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt!"
Ezek voltak a 30. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az 565 millió forintos főnyereményt!
Kihúzták az Ötöslottó 2026/30. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kilenc évvel a bezárása után a kormány ismét napirendre veszi a Planetárium sorsát.
A Paramount bejelentette, hogy a Warner Bros. Discovery felvásárlása akár 2027-ig is elhúzódhat.
Telitalálat az európai szuperlottón, valaki 26 milliárd forintot nyert! Mutatjuk a giganyereményt érő számokat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/30. heti, pénteki nyerőszámait, egyvalaki majdnem 26 milliárd forintot nyert!
Rendkívüli bejelentést tett Tóth Gabi: végleg vége a megasztáros korszaknak, teljesen új útra lép az énekesnő
Tóth Gabi nem szerepel majd a Megasztár 2026 őszén induló új évadának zsűrijében, új bevételiforrás után kell néznie.
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
A férfi története figyelmeztetésül szolgálhat mindenkinek, hiszen évekkel a nyeremény után már azt kívánta, bárcsak összetépte volna a szerencsét hozó szelvényt.
A Sziget Fesztival 2026-ban már hivatalos részletfizetési konstrukcióval is elérhető
Megrohamozták a magyarok a mozipénztárakat: mindenki erre a filmre kíváncsi, ilyen az Avatar óta nem volt
Az Odüsszeián túl gyerekfilmek és horrorok uralják a friss mozis toplistát.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a csaknem félmilliárdos főnyereményt!
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/30. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 470 millió forintos főnyereményt.