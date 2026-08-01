Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 1.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 1., szombat.

Névnap

Boglárka

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.52 Ft

CHF: 391.68 Ft

GBP: 426.3 Ft

USD: 316.16 Ft



Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. július 31.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 31. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 10, 20, 40, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 7 db

4-es találat: 30 db

3+2-as találat: 23 db

3+1-as találat: 553 db

2+2-es találat: 443 db

3-as találat: 1192 db

1+2-es találat: 2626 db

2+1-es találat: 8338 db



OTP: 46820 Ft

MOL: 4530 Ft

RICHTER: 11800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.02: Többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 14 és 24, délután 34, 40 fok között alakul.

2026.08.03: Napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, melyekből az északi határ mentén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hajnalban 15 és 25, délután 35 és 40 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front ugyan nincs fölöttünk, de a hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására! (2026.07.31)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!