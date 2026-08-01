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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 1.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 1.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 1., szombat.

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Friss hírek

Deviza árfolyam

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CHF: 391.68 Ft
GBP: 426.3 Ft
USD: 316.16 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 31.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 31. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>4, 10, 20, 40, 41</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 7 db<br> 4-es találat: 30 db<br> 3+2-as találat: 23 db<br> 3+1-as találat: 553 db<br> 2+2-es találat: 443 db<br> 3-as találat: 1192 db<br> 1+2-es találat: 2626 db<br> 2+1-es találat: 8338 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46820 Ft
MOL: 4530 Ft
RICHTER: 11800 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.02: Többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 14 és 24, délután 34, 40 fok között alakul.

2026.08.03: Napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, melyekből az északi határ mentén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hajnalban 15 és 25, délután 35 és 40 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front ugyan nincs fölöttünk, de a hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására! (2026.07.31)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
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