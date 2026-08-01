Iránykeresés jellemezte a magyar tőzsdét, történelmi csúcson zárt a BUX.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 1.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 1., szombat.
Névnap
Boglárka
Friss hírek
- Tovább gyűrűzik a lakhatási katasztrófa: erre még rámehet az idős magyarok háza, lakása is
- Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
- Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
- Elképesztő adatok láttak napvilágot: minden hatodik magyar számára már ez a hétköznapi dolog is elérhetetlen luxus
- Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
- Kiderült a legnépszerűbb bolti sörök titka: szinte az összes kedvencünket érinti, ezt jobb tudni
Deviza árfolyam
EUR: 364.52 Ft
CHF: 391.68 Ft
GBP: 426.3 Ft
USD: 316.16 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 46820 Ft
MOL: 4530 Ft
RICHTER: 11800 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.08.02: Többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 14 és 24, délután 34, 40 fok között alakul.
2026.08.03: Napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, melyekből az északi határ mentén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hajnalban 15 és 25, délután 35 és 40 fok között alakul.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Front ugyan nincs fölöttünk, de a hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására! (2026.07.31)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Nagy változás élesedik a budapesti és helyközi közlekedésben holnap: milliókat érint, jobb lesz rá figyelni
A július 1-jén megvalósult jelentős fejlesztések folytatásaként 2026. augusztus 1-jétől tovább bővül Budapest és az agglomerációs térség éjszakai regionális autóbusz-közlekedése.
A Budapest Airport a következő tíz napban átmenetileg csökkenti energiafogyasztását.
A rendkívüli hőség miatt több vendéglátóhely is lekapcsolja a díszvilágítást és energiatakarékossági lépéseket vezet be.
A repülőtér szerint nem kell messzebbre sétálniuk az utasoknak, a taxik költségeit pedig kompenzálja a tarifaemelés.
Veszélyben a nyaralás? Napokig tartó áramszünet bénította meg a magyarok kedvenc szigetországát a hőhullámban
Máltán a rendkívüli hőség áramkimaradásokat hozott. Megkérdeztük a Máltai Turisztikai Hivatalt, hogy okozott-e fennakadásokat a turizmusban az áramszolgáltatás hiánya.
Meglépte a városvezetés: ingyenessé válik a városi strand a kánikula legforróbb óráiban a helyiek számára
Augusztus 3-tól augusztus 14-ig minden hétköznap 17 és 20 óra között ingyenesen lesz látogatható a helyi strand helyieknek.
Bár húsz év alatt csaknem megduplázódott a Magyarországon nyilvántartott vitorlások száma, a Balatonon mégis kevesebb hajót érzékelnek a kikötők.
A Pénzcentrum 2026. július 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az isztambuli repülőtér kínálja jelenleg a legtöbb közvetlen repülőjáratot Európában: összesen 294 célállomás érhető el átszállás nélkül a török légikikötőből.
A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit.
Kész, vége! Beintett a reptér a magyar taxisoknak: ezt is az utasok fogják megfizetni, vagy majd gyalogolhatnak?
A gyakorlatban az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelentené, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával.
Súlyos fejtörést okoz a MÁV-nak a 40 fokos hőség: ettől állnak le most a vonatok, még keresik a megoldást
A MÁV-csoport felhívta a figyelmet arra, hogy mától ismét a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon.
A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban.
Hőségriasztás a MÁV-nál: erre készülhetnek az utasok az állomásokon, ezt tanácsolja a közlekedési vállalat indulás előtt
Számos vasút- és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján július 29-től ideiglenesen szünetel a fürdőzés.
A Pénzcentrum 2026. július 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Korlátozzák az alkohol éjszakai árusítását a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: este 9-től nem adnak ki italt
A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.
Nem csökken az utazási kedv a nyár végével: a magyarok csaknem 50 százalékkal több repülőjegyet foglaltak az őszi hónapokra, mint egy évvel korábban.