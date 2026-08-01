Ezek legtisztább vízű európai tengerpartok és tavak: itt nyugodtan fürödhetsz, de sok helyet jobb messzire elkerülni külföldön is

Európa közel 22 ezer természetes fürdőhelyeinek 85%-a kapott kiváló minősítést a legfrissebb jelentés szerint és 96%-a megfelelt legalább a Fürdővíz-irányelv (BWD) minimumkövetelményeinek. Az európai fürdővizek minősége az elmúlt évtizedekben jelentősen javult, azonban a vizsgált helyek 1,5%-án továbbra is rossz a vízminőség. A tengerparti fürdővizek általában jobb minőségűek, mint a folyók és tavak: az Európa-szerte kijelölt mintegy 1200 folyóvízi fürdőhelynek csak 47%-a ért el kiváló minőséget 2025-ben.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legfrissebb jelentése szerint az európai fürdővizek túlnyomó többsége továbbra is biztonságos és kiváló minőségű. A 2025-ös szezonban az Európai Unió több mint 22 000 vizsgált helyszínének 85%-a kapta meg a legmagasabb, kiváló minősítést, és 96%-uk megfelelt a legalapvetőbb uniós követelményeknek. Mindössze a helyszínek 1,5%-át sorolták a rossz kategóriába, ami azt jelzi, hogy a legtöbb tagállamban hatékonyan működnek a vízminőség-védelmi intézkedések, bár néhol még további intézkedésekre van szükség.

A vízminőség az elmúlt évtizedekben látványos javuláson ment keresztül - állapították meg a jelentésben -, ami elsősorban a városi szennyvízkezelés korszerűsítésének köszönhető. Ennek eredményeként ma már olyan, korábban erősen szennyezett városi folyószakaszokon is lehetővé vált a fürdőzés, ahol évtizedekig tilos volt a vízbe menni.

A statisztikák rávilágítanak, hogy a tengerparti fürdővizek általában tisztábbak, mint az édesvizek. 2025-ben a parti vizek 87,4%-a bizonyult kiválónak, szemben a tavak és folyók 78,3%-os arányával. A belső vizek, különösen a kisebb tavak és a lassú folyású folyók, sokkal érzékenyebbek a rövid távú szennyezésekre, amelyeket például a heves nyári esőzések utáni lemosódások vagy a tartós aszályok idézhetnek elő.

A legnagyobb kihívást továbbra is a folyóvizek jelentik, ahol Európa-szerte mindössze a kijelölt fürdőhelyek 47%-a érte el a kiváló szintet. A folyók vízminősége rendkívül változékony, mivel gyorsan reagálnak a vízgyűjtő területekről érkező mezőgazdasági lemosódásokra és a vadon élő állatoktól származó szennyezésekre. Emiatt a folyóvízi fürdőhelyek fenntartása komplex, határokon átnyúló vízgazdálkodási együttműködést igényel.

A fürdőzők egészségét a szennyvíz eredetű indikátorbaktériumok (Escherichia coli és Enterococcusok) monitorozása, a fürdővíz-profilok alapján a szennyezési kockázatok azonosítása, valamint a nyilvánosság időben történő tájékoztatása és figyelmeztetése védi. Fontos kiemelni, hogy a vízminőségi irányelv nem terjed ki a kémiai szennyező anyagokra, mint például a tápanyagok, gyógyszerek és növényvédő szerek - így a jelentésben vizsgált adatok is csak a baktériumok jelenlétéről tanúskodnak. Az egyéb szennyező anyagokkal az Európai Unió vízgazdálkodási és vízi környezetgazdálkodási keretirányelve (röviden: Víz Keretirányelv) foglalkozik.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok A hőség különösen kedvez a baktériumok szaporodásának, így a nagy kánikulák idején bárhol megvan az esély, hogy találkozunk kórokozókkal a hazai vizekben. Egyes helyeken nagyobb eséllyel.

Ezekben az országokban a legbiztonságosabb fürdeni

2025-ben 22 EU-tagállamban és Albániában 14 861 tengerparti fürdővizet ellenőriztek. Összességében ezeknek a fürdővizeknek a 87,4%-át minősítették kiválónak. Az összes vizsgált tengerparti fürdővíz több mint 60%-át három ország adta: Olaszország (33%), Franciaország és Spanyolország (egyenként 14%).

Ciprus, Litvánia és Szlovénia összes tengerparti fürdővize kiváló minőségű volt 2025-ben. Ezzel szemben Lengyelországban, Belgiumban, Finnországban, Észtországban és Albániában kevesebb mint 70%-ot minősítettek kiválónak. Belgiumban, Bulgáriában, Lettországban, Máltán és Romániában minden tengerparti fürdővizet legalább elégséges minőségűnek minősítettek:

2025-ben huszonöt EU-tagállamban, Albániában és Svájcban 7428 folyóparti és tavi fürdőhelyet monitoroztak. Összességében ezeknek a fürdővizeknek a 78,3%-a kapott kiváló minősítést. A belvízi fürdőhelyek közel 84%-a tavakon található. Ausztriában, Finnországban, Dániában, Luxemburgban és Németországban a belvízi fürdővizek 90%-a vagy annál több kapott kiváló minősítést. Ezzel szemben Szlovéniában, Portugáliában, Lengyelországban, Horvátországban és Spanyolországban kevesebb mint 60%-ot minősítettek kiválónak.

Magyarország esetében a vizsgált helyszínek 64%-a kapott kiváló értékelést, ami elmarad az uniós átlagtól, de a vizek nagy része így is megfelel a biztonsági előírásoknak. Ez némileg eltér az NNGYK által megállapított vízminőségi adatoktól.

A folyóvizek minőségét külön is vizsgálták és a jelentéshez mellékelt térképen látható, hogy Európa számos pontján rossz minősítést kaptak ezek a vízparti fürdőhelyek, tehát a fürdőzés fertőzési kockázatot rejt. Magyarországról csak a makói Maros Kalandpart vize érdemelt rossz minősítést, ez a vízpart az NNGYK jelentése szerint is kifogásolt minőségű három másik természetes fürdőhely vizével egyetemben.

A fürdővizek minősítését szigorú protokoll szerint, az Escherichia coli és az intestinalis enterococcusok jelenléte alapján határozzák meg, amelyek a széklet eredetű szennyezettség legfőbb jelzői. Fontos tudni, hogy a fürdővíz-irányelv elsősorban a közegészségügyi kockázatokra összpontosít, így nem terjed ki a vegyi anyagokra vagy a mikroműanyagokra. Ezeket a környezeti ártalmakat más uniós alapján jogszabályok vizsgálják.

A jelentésből kitűnik, hogy bár a rossz minőségű vizek aránya alacsony, bizonyos tagállamokban tartósak a problémák. 2025-ben Észtországban (4,6%), Hollandiában (4,1%) és Franciaországban (3,3%) volt a legmagasabb a kifogásolható vizek aránya. Ha egy helyszín öt egymást követő évben „rossz” minősítést kap, a hatóságoknak állandó fürdési tilalmat kell elrendelniük. Olaszországban és Franciaországban több tucat ilyen helyszínt tartanak számon, ahol a szennyezés okainak feltárása és megszüntetése továbbra is komoly feladat.

A jövőre nézve a klímaváltozás jelenti a legnagyobb bizonytalansági tényezőt, mivel a gyakoribb hőhullámok növelik a hűsítő vizek iránti igényt, miközben a szélsőséges időjárás rontja a vízminőséget. Ennek ellenére a városi folyófürdőzés reneszánszát éli, és olyan városok, mint Budapest, Berlin, Párizs vagy Vilnius, sikeresen indítottak újra folyóvízi strandokat. A biztonságos fürdőzés záloga a jelentés szerint a jövőben is a folyamatos monitorozás és a naprakész lakossági tájékoztatás lesz.