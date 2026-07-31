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Utazás

Brutális hőség csapott le az országra: Budapesten ilyen még nem volt

Pénzcentrum
2026. július 31. 19:15

Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet péntek délután, ezzel két teljes fokkal megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet péntek délután, ezzel két teljes fokkal megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord - írja Facebook bejegyzésében a HungaroMet. Az országos csúcs ugyan nem dőlt meg, de az újpesti és a győr-likócsi mérőállomás is beállította az eddigi rekordot.

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A korábbi budapesti csúcs 37,4 fok volt, amelyet 1921-ben Törökvészen és a Gellérthegyen mértek.

A mostani 39,4 fokos érték tehát több mint százéves rekordot írt felül.

Az országos napi maximumot 1917-ben Szerepen regisztrálták, szintén 39,4 fokkal. Ezt az értéket most Újpest és Győr-Likócs is elérte. Az adatok egyelőre előzetesek.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
11 perce
Gondolom nem a zöld részén hanem a betonfalanszterben.
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