A rendkívüli hőség miatt több vendéglátóhely is lekapcsolja a díszvilágítást és energiatakarékossági lépéseket vezet be.
Brutális hőség csapott le az országra: Budapesten ilyen még nem volt
Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet péntek délután, ezzel két teljes fokkal megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord
Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet péntek délután, ezzel két teljes fokkal megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord - írja Facebook bejegyzésében a HungaroMet. Az országos csúcs ugyan nem dőlt meg, de az újpesti és a győr-likócsi mérőállomás is beállította az eddigi rekordot.
A korábbi budapesti csúcs 37,4 fok volt, amelyet 1921-ben Törökvészen és a Gellérthegyen mértek.
A mostani 39,4 fokos érték tehát több mint százéves rekordot írt felül.
Az országos napi maximumot 1917-ben Szerepen regisztrálták, szintén 39,4 fokkal. Ezt az értéket most Újpest és Győr-Likócs is elérte. Az adatok egyelőre előzetesek.
Meglépte a városvezetés: ingyenessé válik a városi strand a kánikula legforróbb óráiban a helyiek számára
Augusztus 3-tól augusztus 14-ig minden hétköznap 17 és 20 óra között ingyenesen lesz látogatható a helyi strand helyieknek.
Bár húsz év alatt csaknem megduplázódott a Magyarországon nyilvántartott vitorlások száma, a Balatonon mégis kevesebb hajót érzékelnek a kikötők.
A Pénzcentrum 2026. július 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az isztambuli repülőtér kínálja jelenleg a legtöbb közvetlen repülőjáratot Európában: összesen 294 célállomás érhető el átszállás nélkül a török légikikötőből.
A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit.
Kész, vége! Beintett a reptér a magyar taxisoknak: ezt is az utasok fogják megfizetni, vagy majd gyalogolhatnak?
A gyakorlatban az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelentené, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával.
Súlyos fejtörést okoz a MÁV-nak a 40 fokos hőség: ettől állnak le most a vonatok, még keresik a megoldást
A MÁV-csoport felhívta a figyelmet arra, hogy mától ismét a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon.
A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban.
Hőségriasztás a MÁV-nál: erre készülhetnek az utasok az állomásokon, ezt tanácsolja a közlekedési vállalat indulás előtt
Számos vasút- és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján július 29-től ideiglenesen szünetel a fürdőzés.
A Pénzcentrum 2026. július 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Korlátozzák az alkohol éjszakai árusítását a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: este 9-től nem adnak ki italt
A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.
Nem csökken az utazási kedv a nyár végével: a magyarok csaknem 50 százalékkal több repülőjegyet foglaltak az őszi hónapokra, mint egy évvel korábban.
Módosult a riasztás, még brutálisabb hőség csap le Magyarországra: csak öt megye ússza meg a kánikulát
Újabb hőhullám éri el Magyarországot, és napról napra egyre nagyobb területet érint a hőség. Az országos tisztifőorvos már csütörtöktől hőségriadót rendelt el.
Zátonyra futott egy szállodahajó a Dunában az alacsony vízállás miatt: több mint száz utast kellett kimenteni
A baleset éjszaka, korlátozott látási viszonyok között történt, amelyhez a Duna alacsony vízállása is hozzájárult.
2026 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2026. július 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ismét egyre melegebb idő vár Magyarországra: szerdán már többfelé 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként 37 fokot is mérhetünk.