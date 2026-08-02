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Megszólalt a Sziget az energiakrízisről: erre számíthatnak idén a fesztiválozók
A Sziget Fesztivál közölte, hogy az energiakrízis ellenére a rendezvény lebonyolítása nincs veszélyben. A szervezők szerint saját aggregátoros rendszerük szükség esetén teljes egészében képes biztosítani a fesztivál áramellátását, így nem terhelik az országos villamosenergia-hálózatot. Emellett az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az energiafelhasználásukat is jelentősen csökkentették, és további megtakarítási lehetőségeket is vizsgálnak.
A Sziget Fesztivál szervezői közleményben reagáltak a kialakult energiakrízisre. Azt írták, hogy a rendezvény saját aggregátoros energiaellátó rendszerrel rendelkezik, amely szükség esetén teljes egészében képes fedezni a fesztivál villamosenergia-igényét.
Tájékoztatásuk szerint egy esetleges országos hálózati áramkimaradás sem veszélyeztetné a fesztivál működését, mivel ilyenkor teljes mértékben saját rendszerük biztosítaná az energiaellátást. Emiatt a rendezvény nem jelent többletterhelést a hazai villamosenergia-hálózat számára.
A szervezők kiemelték, hogy az elmúlt évek technológiai fejlesztései – többek között a LED-világítás és az energiahatékony hangtechnikai rendszerek bevezetése – jelentősen mérsékelték a fesztivál energiaigényét. Hozzátették, hogy további fogyasztáscsökkentő intézkedések lehetőségét is vizsgálják, amennyiben azok nem veszélyeztetik a látogatók biztonságát és a rendezvény színvonalát.
A közlemény szerint a víztakarékosságra is figyelnek: a fesztivál területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontok működnek, a pormentesítéshez felhasznált víz pedig a szervezők tájékoztatása alapján a sóderágyon keresztül visszaszivárog a Dunába. Az idei Sziget Fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a Hajógyári-szigeten.
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Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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