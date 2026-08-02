2026. augusztus 2. vasárnap Lehel
34 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 12.Fiatalok pakolnak a Hajógyári-szigeten a 31. Sziget fesztivál zárása után, 2025. augusztus 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Szórakozás

Megszólalt a Sziget az energiakrízisről: erre számíthatnak idén a fesztiválozók

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 16:23

A Sziget Fesztivál közölte, hogy az energiakrízis ellenére a rendezvény lebonyolítása nincs veszélyben. A szervezők szerint saját aggregátoros rendszerük szükség esetén teljes egészében képes biztosítani a fesztivál áramellátását, így nem terhelik az országos villamosenergia-hálózatot. Emellett az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az energiafelhasználásukat is jelentősen csökkentették, és további megtakarítási lehetőségeket is vizsgálnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Sziget Fesztivál szervezői közleményben reagáltak a kialakult energiakrízisre. Azt írták, hogy a rendezvény saját aggregátoros energiaellátó rendszerrel rendelkezik, amely szükség esetén teljes egészében képes fedezni a fesztivál villamosenergia-igényét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tájékoztatásuk szerint egy esetleges országos hálózati áramkimaradás sem veszélyeztetné a fesztivál működését, mivel ilyenkor teljes mértékben saját rendszerük biztosítaná az energiaellátást. Emiatt a rendezvény nem jelent többletterhelést a hazai villamosenergia-hálózat számára.

Kapcsolódó cikkeink:

A szervezők kiemelték, hogy az elmúlt évek technológiai fejlesztései – többek között a LED-világítás és az energiahatékony hangtechnikai rendszerek bevezetése – jelentősen mérsékelték a fesztivál energiaigényét. Hozzátették, hogy további fogyasztáscsökkentő intézkedések lehetőségét is vizsgálják, amennyiben azok nem veszélyeztetik a látogatók biztonságát és a rendezvény színvonalát.

A közlemény szerint a víztakarékosságra is figyelnek: a fesztivál területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontok működnek, a pormentesítéshez felhasznált víz pedig a szervezők tájékoztatása alapján a sóderágyon keresztül visszaszivárog a Dunába. Az idei Sziget Fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a Hajógyári-szigeten.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#fesztivál #energia #sziget #duna #hőség #gazdaság #energiahatékonyság #szórakozás #áramellátás #sziget fesztivál #energiaválság #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:58
17:32
17:06
16:23
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 2.
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
2026. augusztus 1.
Tovább gyűrűzik a lakhatási katasztrófa: erre még rámehet az idős magyarok háza, lakása is
2026. augusztus 2.
Az eltartási szerződés feltételei 2026-ban: ezek a szabályai, költségei és buktatói – így lehetséges az eltartási szerződés módosítása, felbontása
2026. augusztus 2.
Angliából hazaköltöztek az áloméletért – egy év múlva már csődbe mentek, mégsem adnák fel
2026. augusztus 2.
Magyarok tömegei jártak jól a repjegyvásárlással: aki kivárásra játszott, annak most nagyon bejött
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 2. vasárnap
Lehel
31. hét
Augusztus 2.
A roma holokauszt emléknapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi
2
1 hete
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
3
1 hónapja
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előtörlesztési díj
A legtöbb hitel esetében nem tudjuk ingyen törleszteni a fennálló tartozásunkat egy összegben a futamidő vége előtt, hacsak nem fizetünk a banknak előtörlesztési díjat. A díj mértéke szerződésenként eltérő lehet, de jogszabály maximalizálja a legtöbb hiteltípus esetében. Egy hitel kihelyezése költséges folyamat a bank számára, a hitelbírálat és a tranzakciók mind sok erőforrást emésztenek fel. A bankok ezért a hitelezési gyakorlatukban előtörlesztés esetén díjat számíthatnak fel, hiszen ilyenkor a visszafizetett összeget újból ki kell helyezniük hitelként a gazdaságba. A díjnak a mértékét törvény maximalizálja hiteltípusonként eltérő mértékben, lakáshiteleknél maximum 2 százalék. A bankok a hitelezési gyakorlatukban a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén díjat számíthatnak fel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 2. 17:58
Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, amik inspirálták őket!
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 2. 16:04
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 31. játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2026. augusztus 2. 17:26
Megvan, mikor üt be még nagyobb kánikula itthon: megjött a friss előrejelzés