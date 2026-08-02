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Utazás

Angliából hazaköltöztek az áloméletért – egy év múlva már csődbe mentek, mégsem adnák fel

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 13:01

Jó pár év év angliai élet után döntött úgy egy magyar házaspár, hogy hazaköltözik, és egy zalai faluban valósítja meg álmát. Egy romos birtokot vásároltak, amelyből művésztelepet, hobbifarmot és vendégházat építettek, ám az elképzeléseiket hamar felülírta a valóság. A felújítás költségei, az alacsony hazai bérek és a vidéki turizmus átalakulása miatt rövid időn belül anyagi nehézségekkel kellett szembenézniük. Bár ma is sokat dolgoznak a vállalkozás fenntartásáért, azt mondják, az életminőség és a természet közelsége minden nehézség ellenére kárpótolja őket. Erről szól a CashTag eheti epizódja.

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Judit és Dénes éveket töltött Angliában, ahol stabil megélhetésük volt. Judit konduktorként dolgozott, Dénes pedig értékesítéssel foglalkozott, emellett aktív tagja volt a helyi művészeti közösségnek. Bár jól éltek, idővel úgy érezték, hogy szeretnének hazatérni, és egy önfenntartó vidéki életet kialakítani Magyarországon. Erről meséltek a Pénzcentrum CashTag legújabb adásában.

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A megfelelő ingatlan megtalálásához csaknem háromszáz házat néztek meg, mire rábukkantak a zalai Sényén található birtokra. A romos, elhagyatott épületeket és a hatalmas kertet szerelem volt első látásra, ezért megvásárolták az ingatlant azzal a céllal, hogy idővel abból biztosítsák nyugdíjas éveik megélhetését.

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Eredetileg akadálymentes apartmanokat és egy mozgásfejlesztő központot szerettek volna kialakítani, ahol Judit pácienseit is fogadhatta volna. A felújítás költségeinek kiszámítása után azonban világossá vált, hogy erre nincs elegendő forrásuk, ezért új irányt kellett keresniük.

A hazaköltözést követően gyorsan szembesültek azzal, hogy Magyarországon jóval nehezebb boldogulni, mint azt külföldről gondolták. Elmondásuk szerint tévesen feltételezték, hogy az itthoni árak továbbra is jelentősen alacsonyabbak lesznek, miközben a bevételeik drasztikusan visszaestek. A megtakarításaik gyorsan fogyni kezdtek, és alig egy évvel a hazatérés után már komoly anyagi válságba kerültek.

A fordulatot végül az hozta, hogy Judit ismét külföldön vállalt munkát, Norvégiában. Az ott keresett fizetésből tudták folytatni a birtok fejlesztését, miközben vendégházként is megnyitották az ingatlant. Az első években kedvező volt a helyzet, sok külföldi turista érkezett Magyarországra.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szerintük azonban az elmúlt években jelentősen átalakult a vidéki turizmus. Úgy látják, a nyugat-európai vendégek száma drasztikusan visszaesett, miközben a bürokratikus terhek és a különböző szabályozások is egyre nagyobb kihívást jelentenek a kisebb szállásadóknak. Ma főként átutazó vendégeket fogadnak, akik egyetlen éjszakára állnak meg, mielőtt továbbindulnának a Balkán vagy az Adria felé.

A házaspár szerint a falusi vendéglátásból ma már nehéz valódi nyereséget termelni. Úgy vélik, aki hasonló vállalkozásba kezd, annak inkább életformaként, mintsem jövedelmező befektetésként érdemes rá tekintenie. Saját gazdaságukban az állatok tartása sem gazdasági szempontból éri meg, hanem azért, mert a természetközeli életet és azt a szemléletet szeretnék megmutatni vendégeiknek, amelyben az állatok szabadon élnek, a kert pedig valódi vidéki hangulatot áraszt.

A sok munka és bizonytalanság ellenére egyikük sem bánta meg, hogy ezt az életet választotta. Azt mondják, a saját időbeosztás, az évszakok közelsége, a természet és az állatok olyan élményeket adnak, amelyeket korábbi életükben nem tapasztaltak meg. Bár tisztában vannak vele, hogy a birtok fenntartása hosszú távon komoly kihívás marad, bíznak abban, hogy visszatérő vendégeik és új ötleteik segítségével még sokáig működtetni tudják a különleges zalai birtokot.
Címlapkép: Getty Images
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