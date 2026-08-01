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Utazás

Lassabban járnak mától a budapesti metrók és villamosok: ezért kell hosszabb menetidőre készülni

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 11:09

Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest a közösségi közlekedésben az országos villamosenergia-rendszer tehermentesítése érdekében. A metrók és villamosok kevésbé intenzíven gyorsítanak majd, ami néhány perccel növelheti a menetidőt. Emellett egyes vonalakon ideiglenesen dízelbuszok váltják a trolibuszokat. A főváros szerint az intézkedések úgy csökkentik az energiafelhasználást, hogy az utasok a lehető legkevesebbet érzékeljék belőlük.

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Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be Karácsony Gergely főpolgármester a budapesti közösségi közlekedésben. A döntés célja, hogy a főváros csökkentse villamosenergia-felhasználását, miközben az utasokat a lehető legkisebb mértékben érintsék a változások.

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A metró- és villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. A módosítás következtében az utazási idő néhány perccel hosszabb lehet, ugyanakkor a számítások szerint naponta mintegy 15 MWh villamos energiát takaríthatnak meg.

A főváros emellett egyes vonalakon munkanapokon ideiglenesen korszerű, légkondicionált dízel autóbuszokat állít forgalomba az elektromos trolibuszok helyett, hogy tovább mérsékeljék az áramfelhasználást.

Az intézkedések az országos energiatakarékossági törekvésekhez kapcsolódnak. Az elmúlt napokban a kormány is takarékosságra szólította fel a nagy energiafogyasztókat, és bejelentette egy energiaellátási műveleti egység létrehozását, amely a lehetséges ellátási helyzetek kezelésére készít forgatókönyveket. A tervek szerint szükség esetén elsősorban a nagy ipari fogyasztók energiafelhasználását korlátozhatják, míg az alapvető közszolgáltatások mentesülnek az ilyen intézkedések alól.

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Korábban már írtunk arról, hogy a rendkívüli hőség miatt kialakult országos villamosenergia-ellátási nehézségek miatt pénteken több vállalat is energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be.
Címlapkép: Getty Images
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