A kormány szerint kritikus az energiahelyzet, ezért új korlátozási rendet vezetnek be és takarékosságot kérnek.
Lassabban járnak mától a budapesti metrók és villamosok: ezért kell hosszabb menetidőre készülni
Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest a közösségi közlekedésben az országos villamosenergia-rendszer tehermentesítése érdekében. A metrók és villamosok kevésbé intenzíven gyorsítanak majd, ami néhány perccel növelheti a menetidőt. Emellett egyes vonalakon ideiglenesen dízelbuszok váltják a trolibuszokat. A főváros szerint az intézkedések úgy csökkentik az energiafelhasználást, hogy az utasok a lehető legkevesebbet érzékeljék belőlük.
Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be Karácsony Gergely főpolgármester a budapesti közösségi közlekedésben. A döntés célja, hogy a főváros csökkentse villamosenergia-felhasználását, miközben az utasokat a lehető legkisebb mértékben érintsék a változások.
A metró- és villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. A módosítás következtében az utazási idő néhány perccel hosszabb lehet, ugyanakkor a számítások szerint naponta mintegy 15 MWh villamos energiát takaríthatnak meg.
A főváros emellett egyes vonalakon munkanapokon ideiglenesen korszerű, légkondicionált dízel autóbuszokat állít forgalomba az elektromos trolibuszok helyett, hogy tovább mérsékeljék az áramfelhasználást.
Az intézkedések az országos energiatakarékossági törekvésekhez kapcsolódnak. Az elmúlt napokban a kormány is takarékosságra szólította fel a nagy energiafogyasztókat, és bejelentette egy energiaellátási műveleti egység létrehozását, amely a lehetséges ellátási helyzetek kezelésére készít forgatókönyveket. A tervek szerint szükség esetén elsősorban a nagy ipari fogyasztók energiafelhasználását korlátozhatják, míg az alapvető közszolgáltatások mentesülnek az ilyen intézkedések alól.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Korábban már írtunk arról, hogy a rendkívüli hőség miatt kialakult országos villamosenergia-ellátási nehézségek miatt pénteken több vállalat is energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Budapest Airport a következő tíz napban átmenetileg csökkenti energiafogyasztását.
Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet péntek délután, ez abszolút rekord.
A rendkívüli hőség miatt több vendéglátóhely is lekapcsolja a díszvilágítást és energiatakarékossági lépéseket vezet be.
A repülőtér szerint nem kell messzebbre sétálniuk az utasoknak, a taxik költségeit pedig kompenzálja a tarifaemelés.
Veszélyben a nyaralás? Napokig tartó áramszünet bénította meg a magyarok kedvenc szigetországát a hőhullámban
Máltán a rendkívüli hőség áramkimaradásokat hozott. Megkérdeztük a Máltai Turisztikai Hivatalt, hogy okozott-e fennakadásokat a turizmusban az áramszolgáltatás hiánya.
Meglépte a városvezetés: ingyenessé válik a városi strand a kánikula legforróbb óráiban a helyiek számára
Augusztus 3-tól augusztus 14-ig minden hétköznap 17 és 20 óra között ingyenesen lesz látogatható a helyi strand helyieknek.
Bár húsz év alatt csaknem megduplázódott a Magyarországon nyilvántartott vitorlások száma, a Balatonon mégis kevesebb hajót érzékelnek a kikötők.
A Pénzcentrum 2026. július 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az isztambuli repülőtér kínálja jelenleg a legtöbb közvetlen repülőjáratot Európában: összesen 294 célállomás érhető el átszállás nélkül a török légikikötőből.
A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit.
Kész, vége! Beintett a reptér a magyar taxisoknak: ezt is az utasok fogják megfizetni, vagy majd gyalogolhatnak?
A gyakorlatban az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelentené, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával.
Súlyos fejtörést okoz a MÁV-nak a 40 fokos hőség: ettől állnak le most a vonatok, még keresik a megoldást
A MÁV-csoport felhívta a figyelmet arra, hogy mától ismét a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon.
A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban.
Hőségriasztás a MÁV-nál: erre készülhetnek az utasok az állomásokon, ezt tanácsolja a közlekedési vállalat indulás előtt
Számos vasút- és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján július 29-től ideiglenesen szünetel a fürdőzés.
A Pénzcentrum 2026. július 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Korlátozzák az alkohol éjszakai árusítását a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: este 9-től nem adnak ki italt
A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.