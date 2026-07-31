Elfogadták a dolgozók az IKEA ajánlatát, augusztusban bruttó 100 ezer forintos egyszeri juttatás érkezik a számlájukra.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 31.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. július 31., péntek.
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- Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
- 900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
- Kiderült a legnépszerűbb bolti sörök titka: szinte az összes kedvencünket érinti, ezt jobb tudni
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- Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
- Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.01: Többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol- és gomolyfelhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat be egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakul.
2026.08.02: Többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 15 és 24, délután 34, 40 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire, különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. (2026.07.30)
Akciók
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Bár húsz év alatt csaknem megduplázódott a Magyarországon nyilvántartott vitorlások száma, a Balatonon mégis kevesebb hajót érzékelnek a kikötők.
Az isztambuli repülőtér kínálja jelenleg a legtöbb közvetlen repülőjáratot Európában: összesen 294 célállomás érhető el átszállás nélkül a török légikikötőből.
A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit.
Kész, vége! Beintett a reptér a magyar taxisoknak: ezt is az utasok fogják megfizetni, vagy majd gyalogolhatnak?
A gyakorlatban az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelentené, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával.
Súlyos fejtörést okoz a MÁV-nak a 40 fokos hőség: ettől állnak le most a vonatok, még keresik a megoldást
A MÁV-csoport felhívta a figyelmet arra, hogy mától ismét a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon.
A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban.
Hőségriasztás a MÁV-nál: erre készülhetnek az utasok az állomásokon, ezt tanácsolja a közlekedési vállalat indulás előtt
Számos vasút- és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján július 29-től ideiglenesen szünetel a fürdőzés.
A Pénzcentrum 2026. július 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Korlátozzák az alkohol éjszakai árusítását a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: este 9-től nem adnak ki italt
A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.
Nem csökken az utazási kedv a nyár végével: a magyarok csaknem 50 százalékkal több repülőjegyet foglaltak az őszi hónapokra, mint egy évvel korábban.
Módosult a riasztás, még brutálisabb hőség csap le Magyarországra: csak öt megye ússza meg a kánikulát
Újabb hőhullám éri el Magyarországot, és napról napra egyre nagyobb területet érint a hőség. Az országos tisztifőorvos már csütörtöktől hőségriadót rendelt el.
Zátonyra futott egy szállodahajó a Dunában az alacsony vízállás miatt: több mint száz utast kellett kimenteni
A baleset éjszaka, korlátozott látási viszonyok között történt, amelyhez a Duna alacsony vízállása is hozzájárult.
2026 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2026. július 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ismét egyre melegebb idő vár Magyarországra: szerdán már többfelé 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként 37 fokot is mérhetünk.
Kész, ennyi volt: történelmi rekord dőlt meg a Dunánál - beütött a krach, tehetetlenül vesztegelnek a luxushajók
A biztonságos hajózáshoz a szabályok szerint legalább tízcentiméteres távolságot kell tartani a hajófenék és a folyómeder között a balesetek elkerülése érdekében
Több mint 9000 vendéglátóhely tűnt el Magyarországról hat év alatt, miközben az ágazat forgalma reálértéken szinte változatlan maradt.