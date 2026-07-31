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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 31.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 31.)

Pénzcentrum
2026. július 31. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. július 31., péntek.

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USD: 314.87 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 46890 Ft
MOL: 4500 Ft
RICHTER: 11740 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.01: Többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol- és gomolyfelhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat be egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakul.

2026.08.02: Többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 15 és 24, délután 34, 40 fok között alakul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire, különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. (2026.07.30)

Akciók

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