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Budapesti taxik a Boscolo Hotel és a híres New York Café kávéház közelében
Utazás

Mától mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a budapesti utazóknak: brutális áremelés lépett életbe a fővárosban

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 1. 13:32

Augusztus 1-jétől drágábban lehet taxizni Budapesten, miután életbe lépett a fővárosi taxirendelet módosítása. Emelkedett az alapdíj, a kilométer- és a percdíj is, emellett új reptéri díjat vezettek be.

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Mától drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása.

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Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt.

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Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint.

A Fővárosi Közgyűlés június 26-i ülésén döntött a személytaxi-szolgáltatás tarifájának emeléséről.
Címlapkép: Getty Images
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