Mától mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a budapesti utazóknak: brutális áremelés lépett életbe a fővárosban

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Augusztus 1-jétől drágábban lehet taxizni Budapesten, miután életbe lépett a fővárosi taxirendelet módosítása. Emelkedett az alapdíj, a kilométer- és a percdíj is, emellett új reptéri díjat vezettek be.

Címlapkép: Getty Images

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