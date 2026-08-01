Kevésbé intenzíven gyorsítanak a metrók és villamosok, ezzel naponta 15 MWh energiát takaríthat meg a főváros.
Mától mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a budapesti utazóknak: brutális áremelés lépett életbe a fővárosban
Augusztus 1-jétől drágábban lehet taxizni Budapesten, miután életbe lépett a fővárosi taxirendelet módosítása. Emelkedett az alapdíj, a kilométer- és a percdíj is, emellett új reptéri díjat vezettek be.
Mától drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása.
Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt.
Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint.
A Fővárosi Közgyűlés június 26-i ülésén döntött a személytaxi-szolgáltatás tarifájának emeléséről.
Ezek legtisztább vízű európai tengerpartok és tavak: itt nyugodtan fürödhetsz, de sok helyet jobb messzire elkerülni külföldön is
A friss jelentésből kitűnik, hogy bár a rossz minőségű vizek aránya alacsony, bizonyos tagállamokban tartósak a problémák.
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Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet péntek délután, ez abszolút rekord.
A rendkívüli hőség miatt több vendéglátóhely is lekapcsolja a díszvilágítást és energiatakarékossági lépéseket vezet be.
A repülőtér szerint nem kell messzebbre sétálniuk az utasoknak, a taxik költségeit pedig kompenzálja a tarifaemelés.
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Meglépte a városvezetés: ingyenessé válik a városi strand a kánikula legforróbb óráiban a helyiek számára
Augusztus 3-tól augusztus 14-ig minden hétköznap 17 és 20 óra között ingyenesen lesz látogatható a helyi strand helyieknek.
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A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit.
Kész, vége! Beintett a reptér a magyar taxisoknak: ezt is az utasok fogják megfizetni, vagy majd gyalogolhatnak?
A gyakorlatban az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelentené, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával.
Súlyos fejtörést okoz a MÁV-nak a 40 fokos hőség: ettől állnak le most a vonatok, még keresik a megoldást
A MÁV-csoport felhívta a figyelmet arra, hogy mától ismét a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon.
A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban.
Hőségriasztás a MÁV-nál: erre készülhetnek az utasok az állomásokon, ezt tanácsolja a közlekedési vállalat indulás előtt
Számos vasút- és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján július 29-től ideiglenesen szünetel a fürdőzés.
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Korlátozzák az alkohol éjszakai árusítását a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: este 9-től nem adnak ki italt
A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.