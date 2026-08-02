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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 2.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 2.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 2.

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<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 1.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>3, 23, 29, 52, 56</b><br> Joker: <b>243734</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 56 db<br> 3-as találat: 4086 db<br> 2-es találat: 86407 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46820 Ft
MOL: 4530 Ft
RICHTER: 11800 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.03: Napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, melyekből az Északi-középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.

2026.08.04: Jobbára derült, napos, száraz idő várható. A Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél. A hőmérséklet hajnalban általában 17 és 22, délután 37 és 41 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front ugyan nincs fölöttünk, de a hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására! (2026.08.01)

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