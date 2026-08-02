Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 2.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 2.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 1.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 23, 29, 52, 56

Joker: 243734 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 56 db

3-as találat: 4086 db

2-es találat: 86407 db



OTP: 46820 Ft

MOL: 4530 Ft

RICHTER: 11800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.03: Napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, melyekből az Északi-középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.

2026.08.04: Jobbára derült, napos, száraz idő várható. A Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél. A hőmérséklet hajnalban általában 17 és 22, délután 37 és 41 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front ugyan nincs fölöttünk, de a hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására! (2026.08.01)

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