A Nébih szerint néhány egyszerű szabály betartásával áramszünet esetén is csökkenthető az élelmiszerromlás kockázata.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 2.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 2.
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- Ezek legtisztább vízű európai tengerpartok és tavak: itt nyugodtan fürödhetsz, de sok helyet jobb messzire elkerülni külföldön is
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.03: Napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, melyekből az Északi-középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
2026.08.04: Jobbára derült, napos, száraz idő várható. A Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél. A hőmérséklet hajnalban általában 17 és 22, délután 37 és 41 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Front ugyan nincs fölöttünk, de a hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására! (2026.08.01)
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Mától mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a budapesti utazóknak: brutális áremelés lépett életbe a fővárosban
Magasabb alapdíj, kilométerdíj és percdíj lépett életbe, a reptéri fuvarokért külön díjat is fizetni kell.
Ezek legtisztább vízű európai tengerpartok és tavak: itt nyugodtan fürödhetsz, de sok helyet jobb messzire elkerülni külföldön is
A friss jelentésből kitűnik, hogy bár a rossz minőségű vizek aránya alacsony, bizonyos tagállamokban tartósak a problémák.
Kevésbé intenzíven gyorsítanak a metrók és villamosok, ezzel naponta 15 MWh energiát takaríthat meg a főváros.
Csökkentik az energiafelhasználást a MÁV-nál, módosul a klímák működése és az elektromos buszok töltése is.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagy változás élesedik a budapesti és helyközi közlekedésben holnap: milliókat érint, jobb lesz rá figyelni
A július 1-jén megvalósult jelentős fejlesztések folytatásaként 2026. augusztus 1-jétől tovább bővül Budapest és az agglomerációs térség éjszakai regionális autóbusz-közlekedése.
A Budapest Airport a következő tíz napban átmenetileg csökkenti energiafogyasztását.
Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet péntek délután, ez abszolút rekord.
A rendkívüli hőség miatt több vendéglátóhely is lekapcsolja a díszvilágítást és energiatakarékossági lépéseket vezet be.
A repülőtér szerint nem kell messzebbre sétálniuk az utasoknak, a taxik költségeit pedig kompenzálja a tarifaemelés.
Veszélyben a nyaralás? Napokig tartó áramszünet bénította meg a magyarok kedvenc szigetországát a hőhullámban
Máltán a rendkívüli hőség áramkimaradásokat hozott. Megkérdeztük a Máltai Turisztikai Hivatalt, hogy okozott-e fennakadásokat a turizmusban az áramszolgáltatás hiánya.
Meglépte a városvezetés: ingyenessé válik a városi strand a kánikula legforróbb óráiban a helyiek számára
Augusztus 3-tól augusztus 14-ig minden hétköznap 17 és 20 óra között ingyenesen lesz látogatható a helyi strand helyieknek.
Bár húsz év alatt csaknem megduplázódott a Magyarországon nyilvántartott vitorlások száma, a Balatonon mégis kevesebb hajót érzékelnek a kikötők.
A Pénzcentrum 2026. július 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az isztambuli repülőtér kínálja jelenleg a legtöbb közvetlen repülőjáratot Európában: összesen 294 célállomás érhető el átszállás nélkül a török légikikötőből.
A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit.
Kész, vége! Beintett a reptér a magyar taxisoknak: ezt is az utasok fogják megfizetni, vagy majd gyalogolhatnak?
A gyakorlatban az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelentené, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával.
Súlyos fejtörést okoz a MÁV-nak a 40 fokos hőség: ettől állnak le most a vonatok, még keresik a megoldást
A MÁV-csoport felhívta a figyelmet arra, hogy mától ismét a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon.