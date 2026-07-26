Súlyos válsághelyzetet és tömeges alkatrészhiányt örökölt a közlekedési tárca
Húzós napok várnak a budapesti utazókra: keddtől alig fog járni az egyik legfontosabb metróvonal
Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között jár a 4-es metró keddtől vasárnapig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a metró helyett a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni a kimaradó szakaszon.
A belváros felé utazó vagy onnan érkező, vasutat is igénybe vevő utasoknak pedig azt javasolják, hogy Kelenföld vasútállomás helyett a Déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a 2-es metróval könnyen elérhető a városközpont.
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