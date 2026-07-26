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Egy elegáns metrószerelvény, amelyet mozgó elmosódással rögzítettek, száguld át egy korabeli földalatti állomáson. A futurisztikus peronon jellegzetes bordó mennyezet süllyesztett világítással, tiszta gránit padlóburkolat tapintható v
Utazás

Húzós napok várnak a budapesti utazókra: keddtől alig fog járni az egyik legfontosabb metróvonal

MTI
2026. július 26. 12:00

Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között jár a 4-es metró keddtől vasárnapig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)

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A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a metró helyett a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni a kimaradó szakaszon.

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A belváros felé utazó vagy onnan érkező, vasutat is igénybe vevő utasoknak pedig azt javasolják, hogy Kelenföld vasútállomás helyett a Déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a 2-es metróval könnyen elérhető a városközpont.
Címlapkép: Getty Images
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