Húzós napok várnak a budapesti utazókra: keddtől alig fog járni az egyik legfontosabb metróvonal

Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között jár a 4-es metró keddtől vasárnapig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)

A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a metró helyett a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni a kimaradó szakaszon.

A belváros felé utazó vagy onnan érkező, vasutat is igénybe vevő utasoknak pedig azt javasolják, hogy Kelenföld vasútállomás helyett a Déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a 2-es metróval könnyen elérhető a városközpont.