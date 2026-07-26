Válsághelyzet a Volánnál, 300 busz áll alkatrészhiány miatt: azonnali lépéseket jelentett be Vitézy Dávid

Súlyos válsághelyzetet és tömeges alkatrészhiányt örökölt a közlekedési tárca, de őszre stabilizálódhat a Volánbusz működése. Vitézy Dávid miniszter nagyszabású járműbeszerzéseket jelentett be, miközben a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen kidolgozott vasút- és metrófejlesztési programok is hamarosan elindulnak.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Volánbusz fóti javítóközpontjából bejelentkezve ismertette a közösségi közlekedés jelenlegi állapotát. A tárcavezető beszámolója szerint drámai helyzetet vett át elődjétől, Lázár Jánostól. A legsürgetőbb problémák között említette a működésképtelen MÁV-központosítást, a lejárt szerződéseket, az elmaradt közbeszerzéseket és az akadozó ellátási láncot. Mindezek következtében jelenleg is csaknem háromszáz autóbusz vesztegel alkatrészre várva.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amennyiben minden a tervek szerint halad, őszre teljesen felszámolhatják a karbantartást hátráltató alkatrészhiányt. A krízishelyzet rendezése mellett kiemelt cél a kiöregedett, egymillió kilométernél többet futott távolsági, valamint a regionális és elővárosi járműpark teljes megújítása. A korszerűsítés érdekében a minisztérium a következő hónapokban új beszerzési eljárásokat indít.

A közúti közösségi közlekedés rendbetétele mellett a kötöttpályás hálózat is jelentős átalakulás előtt áll. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid a napokban egy nagyszabású vasútfejlesztési programot mutatott be, amely a vidéki vonalakon a jelenleginél lényegesen gyorsabb és korszerűbb járatokat ígér. A fejlesztési csomag részét képezi a fővárosi közösségi közlekedés bővítése is, amelynek keretében két új állomással hosszabbítják meg az M3-as metróvonalat.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán, MTI/MTVA