Rendkívüli fordulat a Wizz Airnél: mégis kifizetik a 160 ezer forintos kártérítést a pórul járt magyaroknak

Végül mégis kifizeti a 400 eurós kártérítést a Wizz Air egy áprilisi, Antalyából Budapestre tartó törölt járat utasainak. Egy hatósági eljárás során ugyanis kiderült, hogy a járatkimaradást nem vis maior esemény, hanem adminisztrációs probléma okozta. A légitársaság korábban sorra elutasította a károsultak panaszait, amit utólag egy technikai hibával magyarázott.

A légitársaság eredetileg április 13-án törölte az érintett járatot, és arra hivatkozva tagadta meg a kártérítést, hogy a repülőgép leszálláskor madárral ütközött, ami vis maior helyzetnek minősül. Az utasok azonban a helyszínen más tájékoztatást kaptak - írja a 24.hu. A landolást követő kötelező műszaki átvizsgálás ugyanis rendben lezajlott, a gépet repülésre alkalmasnak minősítették, így a beszállítást is megkezdték.

A pilóta csak ezután közölte a fedélzeten lévőkkel, hogy a török hatóságok engedélyezési és adminisztrációs problémák miatt nem járultak hozzá a felszálláshoz. A hosszas várakozás során a személyzet munkaideje is lejárt, ami végül a járat végleges törléséhez vezetett.

Mivel a Wizz Air kezdetben elutasította a panaszokat, az egyik utas a Budapest Főváros Kormányhivatalához fordult. A hivatal közigazgatási hatósági eljárást indított a céggel szemben, aminek eredményeként az érintett végül megkapta a 400 eurós kompenzációt, az ügyet pedig lezárták.

Ezzel párhuzamosan a járat károsultjaiból egy több mint harmincfős közösség szerveződött, az ő kárigényüket azonban a légitársaság sokáig elutasította. A Wizz Air végül sajtómegkeresésre elismerte, hogy felülvizsgálták az esetet, és az utasokat valóban megilleti az egyenként 400 eurós összeg. Tájékoztatásuk szerint a kifizetések már májusban megkezdődtek, az utasokhoz eljutott korábbi elutasító üzeneteket pedig egy technikai hiba okozta.