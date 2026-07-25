2026. július 25. szombat Kristóf, Jakab
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lisszabon, Portugália - 2023. szeptember 11: Wizz Air Airbus A321-271NX típusú utasszállító repülőgép felszállás után a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren, felhős égbolton.
Utazás

Rendkívüli fordulat a Wizz Airnél: mégis kifizetik a 160 ezer forintos kártérítést a pórul járt magyaroknak

Pénzcentrum
2026. július 25. 15:44

Végül mégis kifizeti a 400 eurós kártérítést a Wizz Air egy áprilisi, Antalyából Budapestre tartó törölt járat utasainak. Egy hatósági eljárás során ugyanis kiderült, hogy a járatkimaradást nem vis maior esemény, hanem adminisztrációs probléma okozta. A légitársaság korábban sorra elutasította a károsultak panaszait, amit utólag egy technikai hibával magyarázott.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A légitársaság eredetileg április 13-án törölte az érintett járatot, és arra hivatkozva tagadta meg a kártérítést, hogy a repülőgép leszálláskor madárral ütközött, ami vis maior helyzetnek minősül. Az utasok azonban a helyszínen más tájékoztatást kaptak - írja a 24.hu. A landolást követő kötelező műszaki átvizsgálás ugyanis rendben lezajlott, a gépet repülésre alkalmasnak minősítették, így a beszállítást is megkezdték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pilóta csak ezután közölte a fedélzeten lévőkkel, hogy a török hatóságok engedélyezési és adminisztrációs problémák miatt nem járultak hozzá a felszálláshoz. A hosszas várakozás során a személyzet munkaideje is lejárt, ami végül a járat végleges törléséhez vezetett.

Kapcsolódó cikkeink:

Mivel a Wizz Air kezdetben elutasította a panaszokat, az egyik utas a Budapest Főváros Kormányhivatalához fordult. A hivatal közigazgatási hatósági eljárást indított a céggel szemben, aminek eredményeként az érintett végül megkapta a 400 eurós kompenzációt, az ügyet pedig lezárták.

Ezzel párhuzamosan a járat károsultjaiból egy több mint harmincfős közösség szerveződött, az ő kárigényüket azonban a légitársaság sokáig elutasította. A Wizz Air végül sajtómegkeresésre elismerte, hogy felülvizsgálták az esetet, és az utasokat valóban megilleti az egyenként 400 eurós összeg. Tájékoztatásuk szerint a kifizetések már májusban megkezdődtek, az utasokhoz eljutott korábbi elutasító üzeneteket pedig egy technikai hiba okozta.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #repülés #légitársaság #adminisztráció #kormányhivatal #kártérítés #járat #utasok #járattörlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:16
16:02
15:44
15:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 24.
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
2026. július 25.
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
2026. július 25.
2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026. július 24.
Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról
NAPTÁR
Tovább
2026. július 25. szombat
Kristóf, Jakab
30. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
2
1 hete
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
3
2 hete
Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz
4
1 napja
Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat
5
1 hete
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 16:02
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 13:03
2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
Agrárszektor  |  2026. július 25. 15:02
Felfoghatatlan pusztítás Európában: itt már a hadsereget is be kellett vetni