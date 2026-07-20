Kilencedik egymást követő napja hajtott végre légicsapásokat az Egyesült Államok Irán ellen, miközben tovább nő a feszültség a Hormuzi-szoros körül.
Komoly bejelentést tett a Ryanair: erről minden utazónak tudnia kell 2026 nyarán
A Ryanair adózott eredménye 34 százalékkal zuhant a legutóbbi negyedévben, miután a közel-keleti feszültségek okozta bizonytalanság és a növekvő költségek árcsökkentésre kényszerítették a fapados légitársaságot. A várakozásoktól elmaradó gyorsjelentés hatására a vállalat részvényárfolyama meredek eséssel reagált - tudósított a Portfolio.
Az április-júniusi negyedévben a társaság nettó nyeresége 538 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 820 millió euróról, ami jócskán elmaradt a 624 millió eurós elemzői konszenzustól. A visszaesés mögött elsősorban a közel-keleti, különösen az iráni konfliktus áll, amely óvatosabbá tette az utazókat. Az esetleges üzemanyaghiánytól tartó fogyasztók elhalasztották a foglalásaikat, ezért a légitársaság kénytelen volt alacsonyabb jegyárakkal ösztönözni a keresletet.
Ezzel párhuzamosan a működési és az egységköltségek is megemelkedtek az első negyedévben, mivel a fedezetlen üzemanyag-beszerzések aránya több mint a kétszeresére ugrott. Az üzemanyagszükséglet 80 százalékát ugyanakkor márciusig sikerült hordónkénti 67 dolláros áron határidős ügyletekkel lefedezni.
Mivel a nagy európai légitársaságok közül elsőként a Ryanair tette közzé számait, a gyorsjelentés jól mutatja, hogyan érintette az iparágat a közel-keleti konfliktus. A cég jelezte, hogy a folyó negyedévben a jegyárak a foglalások közelmúltbeli élénkülése ellenére is enyhén a tavalyi szint alatt maradnak. A bizonytalan piaci környezet miatt a vállalat egyelőre nem közölt éves eredményvárakozást. Neil Sorahan pénzügyi igazgató hangsúlyozta, hogy nyereséges évre számítanak, de konkrét számokat még korai lenne megosztani.
A pénzügyi vezető szerint a kapacitások legalább 2030-ig szűkösek maradnak a Boeing és az Airbus szállítási késedelmei, valamint a hajtóműproblémák miatt földre kényszerülő gépek miatt. A kínálatot a piaci konszolidáció is tovább szűkítheti, miután a rivális EasyJet két amerikai befektető felvásárlási célpontjává vált.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A csalódást keltő eredmények hatására a Ryanair idén már amúgy is 12 százalékot gyengülő részvényárfolyama hétfőn további 6 százalékos eséssel indította a kereskedést.
Mozgalmas napokon van túl a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.
Már látni a végét: hamarosan befejeződik a legbosszantóbb budapesti felújítás - így állnak most a munkálatok
Július végére már 90 százalék feletti készültséget érhet el a Flórián téri felüljárók felújítása
A Pénzcentrum 2026. július 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést, itt csaphat le zivatar hétfőn: szép lassan visszatér a kánikula Magyarországra
Változatos időjárással indul a hét, a napsütést ugyanis helyenként záporok, zivatarok és erős szél szakítják meg.
Így még nem láttad a magyarok kedvenc horvát üdülővárosát: ebbe a rejtett kincsébe lehet elmenekülni a tömeg elől
Az ötlet három éve született meg a város "Respect the City" (Tiszteld a várost) kezdeményezésének részeként.
Ha a kínai partner az ígéreteknek megfelelően a következő napokban vagy hetekben elvégzi a javításokat, augusztus első felében megkezdődhet az utasok nélküli próbaüzem.
Egy ideig vége a pusztító kánikulának itthon: a nyár legjobb napjai jönnek, mindössze ennyi fok lesz a jövő héten
A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 Celsius-fok alatt marad.
Elképesztő ajánlattal csábítják az embereket az alpesi paradicsomba: 10 millió forintot adnak annak, aki oda költözik
Albinen a Svájci-Alpokban, 1300 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, közvetlenül a Rhone-völgy felett.
Európában a beruházásokat egyértelműen az energiaválság, illetve a 2026 elején kirobbant iráni háború geopolitikai következményei katalizálták.
A Pénzcentrum 2026. július 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mesterséges intelligencia ma már egyre inkább azt is eldönti, mely szállások és vendéglátóhelyek kerülnek egyáltalán a turisták látóterébe.
Itt a brutális fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, hamarosan jégeső tarolja le Magyarországot!
Szombat éjfélig figyelmeztetés van érvényben az ország egész területén a várható jégeső, a viharos széllökések és az intenzív csapadék miatt.
A menetrendet a helyi civil szervezetekkel egyeztetve, a térség utazási igényeihez igazítva alakították ki.
A Pénzcentrum 2026. július 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Örökre megváltozik a tömegközlekedés a fővárosban: hatalmas bejelentés érkezett - ennek minden utazó örülni fog
Az új, környezetbarát buszok a tervek szerint elsősorban a nagy utasforgalmú belvárosi vonalakon és a főbb közlekedési tengelyeken lesznek elérhetők.
Brutális fordulat az időjárásban: a 38 fokos hőség után nem várt ítéletidő tarolja le Magyarországot
Pénteken egy nyugat felől érkező hidegfront töri meg az akár 38 fokos kánikulát.
Aéltán viseli az "Európa Hawaiija" nevet, hiszen vulkanikus tájai, fekete homokos strandjai, buja erdői és hegyi túraútvonalai teljesen más világot kínálnak, mint a szárazföldi Portugália...
Hihetetlen látvány Magyarországon: szinte száraz lábbal lehet átkelni a Dráván, évek óta víz alatt lévő dolgok kerültek a felszínre
Extrém alacsonyra apadt a Dráva vízszintje, a horvátországi Eszéknél és a hazai, barcsi szakaszon is rekordközeli, rendkívül alacsony értékeket mértek.