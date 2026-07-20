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Kilátás a Ryanair egyik repülőgépének kabinjából a berlini Brandenburgi repülőtéren, Németországban
Utazás

Komoly bejelentést tett a Ryanair: erről minden utazónak tudnia kell 2026 nyarán

Pénzcentrum
2026. július 20. 14:00

A Ryanair adózott eredménye 34 százalékkal zuhant a legutóbbi negyedévben, miután a közel-keleti feszültségek okozta bizonytalanság és a növekvő költségek árcsökkentésre kényszerítették a fapados légitársaságot. A várakozásoktól elmaradó gyorsjelentés hatására a vállalat részvényárfolyama meredek eséssel reagált - tudósított a Portfolio.

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Az április-júniusi negyedévben a társaság nettó nyeresége 538 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 820 millió euróról, ami jócskán elmaradt a 624 millió eurós elemzői konszenzustól. A visszaesés mögött elsősorban a közel-keleti, különösen az iráni konfliktus áll, amely óvatosabbá tette az utazókat. Az esetleges üzemanyaghiánytól tartó fogyasztók elhalasztották a foglalásaikat, ezért a légitársaság kénytelen volt alacsonyabb jegyárakkal ösztönözni a keresletet.

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Ezzel párhuzamosan a működési és az egységköltségek is megemelkedtek az első negyedévben, mivel a fedezetlen üzemanyag-beszerzések aránya több mint a kétszeresére ugrott. Az üzemanyagszükséglet 80 százalékát ugyanakkor márciusig sikerült hordónkénti 67 dolláros áron határidős ügyletekkel lefedezni.

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Mivel a nagy európai légitársaságok közül elsőként a Ryanair tette közzé számait, a gyorsjelentés jól mutatja, hogyan érintette az iparágat a közel-keleti konfliktus. A cég jelezte, hogy a folyó negyedévben a jegyárak a foglalások közelmúltbeli élénkülése ellenére is enyhén a tavalyi szint alatt maradnak. A bizonytalan piaci környezet miatt a vállalat egyelőre nem közölt éves eredményvárakozást. Neil Sorahan pénzügyi igazgató hangsúlyozta, hogy nyereséges évre számítanak, de konkrét számokat még korai lenne megosztani.

A pénzügyi vezető szerint a kapacitások legalább 2030-ig szűkösek maradnak a Boeing és az Airbus szállítási késedelmei, valamint a hajtóműproblémák miatt földre kényszerülő gépek miatt. A kínálatot a piaci konszolidáció is tovább szűkítheti, miután a rivális EasyJet két amerikai befektető felvásárlási célpontjává vált.

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A csalódást keltő eredmények hatására a Ryanair idén már amúgy is 12 százalékot gyengülő részvényárfolyama hétfőn további 6 százalékos eséssel indította a kereskedést.
Címlapkép: Getty Images
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