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Kvíz

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? A júliusi eseményeken könnyű elhasalni!

Pénzcentrum
2026. július 21. 18:02

Uralkodók, forradalmak, háborúk, tudományos áttörések és különös történelmi egybeesések: júliushoz számos olyan esemény kötődik, amely hosszú időre megváltoztatta a világot. Kvízünkben most ezekből válogattunk, hogy próbára tehesd, mennyi maradt meg az egykor megtanult évszámokból és történetekből. Vajon mennyire igazodsz el a magyar és az egyetemes történelem emlékezetes pillanatai között?

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Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? A júliusi eseményeken könnyű elhasalni!

1/10 kérdés
Melyik űrmisszió indult el 1969. július 16-án, hogy embert juttasson a Hold felszínére?
Apollo–8
Apollo–13
Gemini–4
Apollo–11
2/10 kérdés
Melyik börtön elfoglalása vált a francia forradalom egyik legismertebb jelképévé 1789. július 14-én?
Bastille
Château d’If
Temple
Conciergerie
3/10 kérdés
Melyik ország ellen üzent hadat az Osztrák–Magyar Monarchia 1914. július 28-án?
Olaszország
Szerbia
Oroszország
Franciaország
4/10 kérdés
Melyik híres kerékpárverseny első kiadása rajtolt el 1903. július 1-jén?
Tour de France
Giro d’Italia
Vuelta a España
Párizs–Roubaix
5/10 kérdés
Melyik év július 4-én fogadta el a Kontinentális Kongresszus az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatot?
1776
1783
1804
1789
6/10 kérdés
Melyik magyar hadvezér nevéhez kötődik az 1456. július 22-én kivívott nándorfehérvári diadal?
Kinizsi Pál
Hunyadi János
Zrínyi Miklós
Dobó István
7/10 kérdés
Melyik ókori írás megfejtésében játszott kulcsszerepet az 1799 júliusában megtalált rosette-i kő?
A föníciai ábécéében
Az egyiptomi hieroglifákéban
A lineáris B íráséban
Az ékíráséban
8/10 kérdés
Melyik helyszínen hajtották végre az Adolf Hitler elleni sikertelen, bombás merényletet 1944. július 20-án?
A Sasfészekben
A berlini kancellárián
A Farkasveremben
A Berghofban
9/10 kérdés
Melyik ország rendezte és nyerte meg az első labdarúgó-világbajnokságot 1930 júliusában?
Brazília
Olaszország
Uruguay
Argentína
10/10 kérdés
Melyik év július 3-án döntött úgy az Országgyűlés, hogy Magyarország hivatalos címere a Szent Koronával díszített történelmi címer legyen?
1989
1994
1990
1991
Címlapkép: Getty Images
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