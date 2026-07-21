Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Uralkodók, forradalmak, háborúk, tudományos áttörések és különös történelmi egybeesések: júliushoz számos olyan esemény kötődik, amely hosszú időre megváltoztatta a világot. Kvízünkben most ezekből válogattunk, hogy próbára tehesd, mennyi maradt meg az egykor megtanult évszámokból és történetekből. Vajon mennyire igazodsz el a magyar és az egyetemes történelem emlékezetes pillanatai között?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? A júliusi eseményeken könnyű elhasalni! 1/10 kérdés Melyik űrmisszió indult el 1969. július 16-án, hogy embert juttasson a Hold felszínére? Apollo–8 Apollo–13 Gemini–4 Apollo–11 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik börtön elfoglalása vált a francia forradalom egyik legismertebb jelképévé 1789. július 14-én? Bastille Château d’If Temple Conciergerie Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ország ellen üzent hadat az Osztrák–Magyar Monarchia 1914. július 28-án? Olaszország Szerbia Oroszország Franciaország Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik híres kerékpárverseny első kiadása rajtolt el 1903. július 1-jén? Tour de France Giro d’Italia Vuelta a España Párizs–Roubaix Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik év július 4-én fogadta el a Kontinentális Kongresszus az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatot? 1776 1783 1804 1789 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik magyar hadvezér nevéhez kötődik az 1456. július 22-én kivívott nándorfehérvári diadal? Kinizsi Pál Hunyadi János Zrínyi Miklós Dobó István Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik ókori írás megfejtésében játszott kulcsszerepet az 1799 júliusában megtalált rosette-i kő? A föníciai ábécéében Az egyiptomi hieroglifákéban A lineáris B íráséban Az ékíráséban Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik helyszínen hajtották végre az Adolf Hitler elleni sikertelen, bombás merényletet 1944. július 20-án? A Sasfészekben A berlini kancellárián A Farkasveremben A Berghofban Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik ország rendezte és nyerte meg az első labdarúgó-világbajnokságot 1930 júliusában? Brazília Olaszország Uruguay Argentína Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik év július 3-án döntött úgy az Országgyűlés, hogy Magyarország hivatalos címere a Szent Koronával díszített történelmi címer legyen? 1989 1994 1990 1991 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK