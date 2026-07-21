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Kalózmásolatban terjesztett könyvekkel tanították be a chatbotot: milliárdokat fizethet a techcég a szerzőknek
Egy amerikai szövetségi bíró jóváhagyta az Egyesült Államok történetének legnagyobb szerzői jogi csoportos perében született egyezséget, amelynek értelmében az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat másfél milliárd dollárt, azaz mintegy 1,3 milliárd eurót fizet azoknak a szerzőknek, akiknek a kalózmásolatban terjesztett könyveit felhasználta a Claude chatbot betanításához. Ez az első jelentős mérföldkő abban a perhullámban, amely a generatív mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeket célozza a szerzői joggal védett művek engedély nélküli használata miatt - jelentette az euronews.
Az egyezséget Araceli Martínez-Olguín szövetségi bíró hagyta jóvá San Franciscóban, elutasítva azon szerzők kifogásait, akik kevesellték a megítélt kártérítési összeget. A megállapodás azt a csoportos keresetet zárja le, amelyet Andrea Bartz, Charles Graeber és Kirk Wallace Johnson írók indítottak 2024 augusztusában, mivel állításuk szerint a techcég kalózforrásokból származó könyvekkel tanította be a saját fejlesztésű chatbotját.
A jóváhagyott megállapodás értelmében a szerzők és a kiadók művenként 3000 dolláros, azaz körülbelül 2630 eurós kártérítésre jogosultak, az egyezség pedig nagyjából félmillió alkotást érint. Az Anthropic tájékoztatása szerint a jogosultak több mint 91 százaléka már be is nyújtotta a kifizetési igényét.
Az ügy előzménye az eljárást korábban vezető William Alsup bíró 2025 júniusi döntése volt. E határozat szerint a jogszerűen beszerzett könyvekből történő adatbázis-építés még a méltányos használat körébe tartozhat, a több millió kalózmásolat egy központi könyvtárban való tárolása viszont már nem. Ez a jogértelmezés művenként akár 150 ezer dolláros, törvényben meghatározott kártérítési kockázatot jelentett az Anthropic számára, ami egy peres eljárás elvesztése esetén akár több százmilliárd dolláros kötelezettséggé is duzzadhatott volna.
Justin Nelson, a felperesek vezető ügyvédje a valaha volt legnagyobb összegű szerzői jogi kártérítési egyezségként értékelte a döntést. A most lezárult eljárás csupán egyike annak a számos amerikai pernek, amelyek a technológiai óriások, köztük az OpenAI, a Google és a Meta adatgyűjtési és modelltanítási gyakorlatát vitatják.
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