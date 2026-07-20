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Most érkezett! Villám csapott két magyar túrázóba Ausztriában: helikopterrel mentették ki őket
Súlyos sérüléseket szenvedett két fiatal magyar túrázó, miután villám csapott a közelükbe vasárnap délután az ausztriai Rax területén. A viharos időjárás miatt egy harminctagú hegyimentő csapat csak gyalogosan tudta lehozni a 25 éves férfiakat, akiket végül kórházba szállítottak.
A két túrázó vasárnap délelőtt indult el a hegytömb legmagasabb pontja, a 2007 méter magas Heukuppe-csúcs felé, annak ellenére, hogy a meteorológiai szolgálat délutánra heves zivatarokat jelzett előre a térségben.
Kora délután, nagyjából 1800 méteres magasságban jártak, amikor a közvetlen közelükbe csapott le egy villám. A becsapódás erejétől egyikük harminc métert zuhant a meredek hegyoldalon, társa pedig a földre került, ám sérülései ellenére még képes volt értesíteni a segélyhívót.
Az osztrák rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a helikopteres mentés kezdetben kivitelezhetetlen volt. Emiatt egy harmincfős hegyimentő csapat indult a keresésükre, akik végül hordágyon, gyalogosan hozták le a sérülteket a hegyről. Megtalálásukkor mindketten a tudatuknál voltak, de emlékezetkihagyással küzdöttek.
A hegyoldalról lezuhant férfi a felsőtestén szenvedett súlyos égési sérüléseket, őt az elsősegélynyújtást követően, az időközben felszálló mentőhelikopterrel a bécsi egyetemi klinikára szállították. Társa a lábán szenvedett égési és egyéb sérüléseket, az ő ellátását a leobeni kórházban végzik.
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