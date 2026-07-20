A napokban tapasztalható lehűlés és a hét közepén érkező újabb hidegfront után a hétvégétől ismét erőteljes felmelegedés kezdődik
Komoly változás a magyar vasúton: a főszezon közepén állítják le a vonatokat ezen a népszerű vonalon
Pályafelújítás miatt július 20. és augusztus 31. között vonatpótló autóbuszok közlekednek Vámosgyörk és Gyöngyös között. Az ősztől gyorsabb és megbízhatóbb vasúti közlekedést ígérő beruházás idején az utasoknak hosszabb menetidővel és alternatív utazási lehetőségekkel kell számolniuk - jelentette a Portfolio.
Az 1,1 milliárd forintos beruházás célja a menetidőt növelő lassújelek és sebességkorlátozások felszámolása, így szeptembertől a vonatok újra óránként 80 kilométeres sebességgel haladhatnak az érintett szakaszon. A vágányzár és a pótlóbuszos közlekedés már július 19-én késő este, a Budapestről induló utolsó két járatot érintve megkezdődik, és szeptember 1-jén hajnalban ér véget.
A munkálatok ideje alatt a Budapest és Vámosgyörk közötti vonatok menetrendje változatlan marad. A Vámosgyörkről induló pótlóbuszokkal azonban a Gyöngyösig tartó utazás nagyjából 25 perccel hosszabb lesz a megszokottnál. A járművek mindkét irányban érintik a gyöngyösi autóbusz-állomást, így kényelmes átszállást biztosítanak a Mátrafüredre és Mátraházára induló járatokra.
A vasúttársaság a Gyöngyösre és a Mátrába utazóknak elsősorban a fővárosból közvetlenül induló Volánbusz-járatokat javasolja. Emellett a vágányzár idején a Vámosgyörk és Gyöngyös között közlekedő 3670-es és 3671-es helyközi autóbuszokon is elfogadják a vasúti menetjegyeket, amelyek természetesen vármegye- és országbérlettel is igénybe vehetők.
A Pénzcentrum 2026. július 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést, itt csaphat le zivatar hétfőn: szép lassan visszatér a kánikula Magyarországra
Változatos időjárással indul a hét, a napsütést ugyanis helyenként záporok, zivatarok és erős szél szakítják meg.
Így még nem láttad a magyarok kedvenc horvát üdülővárosát: ebbe a rejtett kincsébe lehet elmenekülni a tömeg elől
Az ötlet három éve született meg a város "Respect the City" (Tiszteld a várost) kezdeményezésének részeként.
Ha a kínai partner az ígéreteknek megfelelően a következő napokban vagy hetekben elvégzi a javításokat, augusztus első felében megkezdődhet az utasok nélküli próbaüzem.
Egy ideig vége a pusztító kánikulának itthon: a nyár legjobb napjai jönnek, mindössze ennyi fok lesz a jövő héten
A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 Celsius-fok alatt marad.
Elképesztő ajánlattal csábítják az embereket az alpesi paradicsomba: 10 millió forintot adnak annak, aki oda költözik
Albinen a Svájci-Alpokban, 1300 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, közvetlenül a Rhone-völgy felett.
Európában a beruházásokat egyértelműen az energiaválság, illetve a 2026 elején kirobbant iráni háború geopolitikai következményei katalizálták.
A Pénzcentrum 2026. július 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mesterséges intelligencia ma már egyre inkább azt is eldönti, mely szállások és vendéglátóhelyek kerülnek egyáltalán a turisták látóterébe.
Itt a brutális fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, hamarosan jégeső tarolja le Magyarországot!
Szombat éjfélig figyelmeztetés van érvényben az ország egész területén a várható jégeső, a viharos széllökések és az intenzív csapadék miatt.
A menetrendet a helyi civil szervezetekkel egyeztetve, a térség utazási igényeihez igazítva alakították ki.
A Pénzcentrum 2026. július 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Örökre megváltozik a tömegközlekedés a fővárosban: hatalmas bejelentés érkezett - ennek minden utazó örülni fog
Az új, környezetbarát buszok a tervek szerint elsősorban a nagy utasforgalmú belvárosi vonalakon és a főbb közlekedési tengelyeken lesznek elérhetők.
Brutális fordulat az időjárásban: a 38 fokos hőség után nem várt ítéletidő tarolja le Magyarországot
Pénteken egy nyugat felől érkező hidegfront töri meg az akár 38 fokos kánikulát.
Aéltán viseli az "Európa Hawaiija" nevet, hiszen vulkanikus tájai, fekete homokos strandjai, buja erdői és hegyi túraútvonalai teljesen más világot kínálnak, mint a szárazföldi Portugália...
Hihetetlen látvány Magyarországon: szinte száraz lábbal lehet átkelni a Dráván, évek óta víz alatt lévő dolgok kerültek a felszínre
Extrém alacsonyra apadt a Dráva vízszintje, a horvátországi Eszéknél és a hazai, barcsi szakaszon is rekordközeli, rendkívül alacsony értékeket mértek.
Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözök toplistáján is szerepelt
Fordulat a napok óta keresett édesapa ügyében: a légirendészet szúrta ki a szörnyű igazságot a vízen
A légirendészet megtalálta annak a 34 éves tatai kajakosnak a holttestét, aki még vasárnap tűnt el a Balatonban.