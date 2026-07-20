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Utazás

Komoly változás a magyar vasúton: a főszezon közepén állítják le a vonatokat ezen a népszerű vonalon

Pénzcentrum
2026. július 20. 13:28

Pályafelújítás miatt július 20. és augusztus 31. között vonatpótló autóbuszok közlekednek Vámosgyörk és Gyöngyös között. Az ősztől gyorsabb és megbízhatóbb vasúti közlekedést ígérő beruházás idején az utasoknak hosszabb menetidővel és alternatív utazási lehetőségekkel kell számolniuk - jelentette a Portfolio.

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Az 1,1 milliárd forintos beruházás célja a menetidőt növelő lassújelek és sebességkorlátozások felszámolása, így szeptembertől a vonatok újra óránként 80 kilométeres sebességgel haladhatnak az érintett szakaszon. A vágányzár és a pótlóbuszos közlekedés már július 19-én késő este, a Budapestről induló utolsó két járatot érintve megkezdődik, és szeptember 1-jén hajnalban ér véget.

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A munkálatok ideje alatt a Budapest és Vámosgyörk közötti vonatok menetrendje változatlan marad. A Vámosgyörkről induló pótlóbuszokkal azonban a Gyöngyösig tartó utazás nagyjából 25 perccel hosszabb lesz a megszokottnál. A járművek mindkét irányban érintik a gyöngyösi autóbusz-állomást, így kényelmes átszállást biztosítanak a Mátrafüredre és Mátraházára induló járatokra.

A vasúttársaság a Gyöngyösre és a Mátrába utazóknak elsősorban a fővárosból közvetlenül induló Volánbusz-járatokat javasolja. Emellett a vágányzár idején a Vámosgyörk és Gyöngyös között közlekedő 3670-es és 3671-es helyközi autóbuszokon is elfogadják a vasúti menetjegyeket, amelyek természetesen vármegye- és országbérlettel is igénybe vehetők.
Címlapkép: Getty Images
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