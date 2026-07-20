Már látni, mikor tér vissza a brutális kánikula Magyarországra: 38 fok is lehet, meg főgunk főni

A napokban tapasztalható lehűlés és a hét közepén érkező újabb hidegfront után a hétvégétől ismét erőteljes felmelegedés kezdődik, így a jövő hét elején visszatér a kánikula. Augusztus elején azonban markáns fordulat várható, amely végre meghozhatja a várva várt csapadékot, enyhítve a súlyos aszályt - írja a 24.hu.

A vasárnap érkezett hidegfront nyomán északról hűvös, sarkvidéki eredetű légtömegek áramlanak hazánk fölé, aminek köszönhetően átmenetileg mérséklődik a hőség. Kedden a legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk. Bár elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok, országos, áztató esőre egyelőre nincs kilátás. Szerdán ráadásul egy újabb hidegfront éri el térségünket, így a hét második felében tovább csökken a hőmérséklet, és országosan már csak 23-28 fok közötti maximumok várhatók.

A hűvösebb időszak azonban nem tart sokáig. Molnár László, a 24.hu meteorológusa szerint a hétvégén gyors melegedés veszi kezdetét, aminek hátterében egy jelentős légköri átrendeződés áll. Európa felett ugyanis megszűnik a hetek óta tartó, úgynevezett ómega-blokk, és a helyét egy ciklonális mező veszi át. Ez a rendszer délnyugat felől ismét forró levegőt szállít Magyarország fölé, így a jövő hét első felében már 30-35 fokos csúcsértékek várhatók, de helyenként akár 33-38 fokos hőség is kialakulhat.

A hosszú távú előrejelzések ugyanakkor kifejezetten biztatóak. Július végén és augusztus elején várhatóan leépül a térség időjárását blokkoló oroszországi anticiklon, és megélénkül felettünk a nyugati áramlás. Ez a változás hozhatja meg a rendszeres csapadékot a Kárpát-medencébe, így jó esély van arra, hogy augusztusra túljutunk a jelenlegi aszály legnehezebb időszakán.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán