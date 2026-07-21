Elképesztő átalakulás jön Lillafüreden: milliárdokból új látványosság is épül a Hámori-tónál

Több mint 1 milliárd forintos turisztikai fejlesztés indul Lillafüreden: megújulnak a Hámori-tó körüli turistautak, új sétányok épülnek, és egy különleges, részben a víz fölé benyúló panorámasétányról csodálhatják majd a látogatók Magyarország egyik legszebb hegyvidéki táját.

Lillafüred az ország egyik legismertebb kirándulóhelye, amelyet évente több százezren keresnek fel a Bükk kapujában fekvő Hámori-tó, a Palotaszálló, a Szinva-vízesés és a környék barlangjai miatt. Néhány éven belül azonban teljesen új élmények várhatják az ide érkezőket: nagyszabású turisztikai fejlesztés kezdődik a tó környezetében - írta a Minap.hu.

A miskolci önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében 1,04 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a beruházás megvalósítására.

Szinte teljesen körbejárható lesz a Hámori-tó

A projekt egyik legfontosabb eleme, hogy teljes körűen felújítják a Hámori-tó déli oldalán húzódó, népszerű turistaútvonalat. Emellett új sétányok épülnek a tó keleti és északi partján is, amelyek összekötik a meglévő ösvényeket. A fejlesztésnek köszönhetően a látogatók a jelenleginél jóval kényelmesebben és biztonságosabban járhatják be a tó környékét, a cél pedig az, hogy a Hámori-tó szinte teljes egészében körbesétálhatóvá váljon.

A beruházás leglátványosabb eleme azonban kétségkívül az északkeleti parton épülő, mintegy 150 méter hosszú panorámasétány lesz. A részben függesztett, részben a tó fölé benyúló építményről különleges kilátás nyílik majd a Hámori-tóra, a több mint százéves Palotaszállóra és a Bükk hegyeire. A tervek szerint egy panorámás kilátóterasz is helyet kap rajta, amely várhatóan a környék egyik legnépszerűbb fotópontja lesz. A fejlesztés során kiemelt szempont a természetvédelmi értékek megőrzése is, hiszen Lillafüred a Bükki Nemzeti Park közvetlen közelében fekszik, és a térség kiemelkedő ökológiai jelentőségű terület.

Magyarország egyik legismertebb üdülőhelye

Lillafüred története a 19. század végére nyúlik vissza, amikor üdülőhelyként kezdték fejleszteni. A ma is ikonikus Palotaszállót 1927 és 1930 között építették neoreneszánsz stílusban, parkját függőkert és vízesés teszi különlegessé. A Hámori-tó ugyan mesterséges eredetű – a 19. század elején duzzasztották fel a Garadna-patak vizét –, mára azonban a Bükk egyik legismertebb természeti látványosságává vált. A környéken található az Anna-barlang, a Szent István-barlang, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút végállomása, valamint számos népszerű túraútvonal is.

A most induló fejlesztéstől azt várják, hogy tovább növeli Lillafüred turisztikai vonzerejét, meghosszabbítja az itt töltött időt, és új lendületet ad a térség vendéglátásának és turizmusának.

