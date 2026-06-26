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Nem várt hatása lett a tiltásnak: teljesen átalakult a turizmus a népszerű magyar városrészben
Utazás

Nem várt hatása lett a tiltásnak: teljesen átalakult a turizmus a népszerű magyar városrészben

Pénzcentrum
2026. június 26. 12:01

2026. január 1-jétől a magán- és egyéb szálláshelyek üzemeltetésének teljes tilalma lépett hatályba Terézvárosban, amelynek hatására a kerület vendégforgalma jelentősen átalakult.

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A turisztikai szálláshelyeken kiadható férőhelyek száma a tiltás következtében 2026 májusában 44%-kal alacsonyabb volt az előző évinél - áll a KSH friss közleményében.

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A turisztikai szálláshelyek vendégeinek száma 2026 első öt hónapjában összességében 30%-kal kevesebb volt, a kereskedelmi szálláshelyeken viszont 25%-kal több vendéget regisztráltak az előző év azonos időszakához képest.

Az utóbbi szálláshelyek között több olyan egység is található, amelyek korábban magán- vagy egyéb szálláshelyként üzemeltek, azonban a szükséges kritériumok teljesítésével panzióvá vagy közösségi szálláshellyé minősíttették át magukat. A magán- és egyéb szálláshelyek kieső vendégforgalmát Terézváros más szálláshelyei összességében csak korlátozottan tudták átvenni.

Budapest turisztikai szálláshelyeinek vendégforgalma 2026 első öt hónapjában 1,4, Terézváros nélkül 7,9%-kal nőtt. A VII. és a VIII. kerületben ennél is nagyobb, 10%-ot meghaladó bővülés volt, ami arra utal, hogy a Terézvároshoz közeli kerületek szálláshelyei is részesedhetnek a kieső forgalom átvételéből.
Címlapkép: Getty Images
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