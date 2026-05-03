Balatoni komp menetrend 2026 tavaszán és nyarán: a Tihany – Szántód komp indulás és jegyárak

A balatoni komp segítségével az év bármely napján könnyedén átkelhetünk a magyar tenger északi és déli partja között. Ez az útvonal folyamatosan biztosítja a kapcsolatot Szántód és Tihany között, megspórolva az utazóknak a tó megkerülésével járó időt és energiát. A menetrend 2026-ban is igazodik a turistaszezon igényeihez, fokozatosan növelve a járatok számát és a közlekedési időszakok hosszát.

A BAHART frissített díjszabással és a forgalomhoz igazodó, rugalmas menetrenddel várja a balatoni komp 2026-os utasait. Cikkünkben részletesen összefoglaljuk, mikor indulnak az utolsó járatok, mennyit kell fizetni az egyes járműtípusokért, és hogyan használhatjuk ki a legújabb digitális jegyvásárlási megoldásokat a nyári sorban állás elkerülése érdekében.

Tihanyi komp menetrend 2026: indulási idők Szántódrév és Tihanyrév között

A Tihany – Szántód komp menetrend 2026-os kiadása alapján a járatok a déli és az északi part között is folyamatos átkelést biztosítanak, ám a balatoni közlekedés tervezésekor fontos tudni, hogy a Balaton komp nem egyetlen, állandó menetrend szerint jár az év során. A BAHART a forgalmi igényekhez igazodva pontos dátumintervallumokra bontja az éves komp menetrendet, amelyek meghatározzák a napi első és utolsó járatok indulását. A kompok az aktuális üzemidő alatt 30 percenként indulnak mindkét partról

Szántódrévről: minden óra 00 és 30 perckor.

minden óra 00 és 30 perckor. Tihanyrévről: minden óra 15 és 45 perckor.

Fontos tudni, hogy a balatoni komp menetrendje csak az alap: ha a forgalom indokolja, a menetrend felfüggesztése és a járatsűrítés lép életbe. Ilyenkor a hajók nem várják meg a kiírt időpontot, hanem azonnal útnak indulnak, amikor a komp megtelt, így a várakozási idő jelentősen lecsökkenhet.

Tavaszi komp menetrend Balaton

A tavaszi kirándulók megjelenésével a komp üzemideje is fokozatosan bővül, igazodva a hosszabbodó nappalokhoz. Ebben az időszakban a sorban állás ritka, így a 30 perces menetrendi ütem pontosan tartható.

Március 30. – április 30.: Szántódrévből az első komp 7:00-kor, az utolsó 19:00-kor, Tihanyrévből az első járat 7:15-kor, az utolsó 19:15-kor fut ki.

Szántódrévből az első komp 7:00-kor, az utolsó 19:00-kor, Tihanyrévből az első járat 7:15-kor, az utolsó 19:15-kor fut ki. Május 1. – május 21.: Szántódrévből az első komp 7:00-kor, az utolsó 20:00-kor, Tihanyrévből az első járat 7:15-kor, az utolsó 20:15-kor indul.

Balaton komp menetrend 2026 nyár

A nyári hónapokban a kompközlekedés is magasabb fokozatba kapcsol: a cél, hogy a turisták és a környéken élők késő estig kényelmesen átjuthassanak a túlsó partra. Ebben az időszakban az üzemidő kibővül: június 19. és augusztus 30. között Szántódrévből az első komppal 7:00-kor, az utolsóval 23:30-kor indulhatunk, Tihanyrévből az első járat 7:15-kor, az utolsó 23:45-kor kel útra.

A főszezoni időszakban a járatok folyamatosan, az alábbi ütemezés szerint indulnak a két partról:

komp menetrend Szántód irányából: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30.

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. komp menetrend Tihany irányából: 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45.

A főszezonban a leggyakoribb a menetrend felfüggesztése is: ha a forgalom megkívánja, a hajók folyamatosan, a kiírt időpontoktól függetlenül ingáznak a két part között. Ilyenkor a járatok akár 10-15 percenként követik egymást, ám a hétvégi csúcsidőszakokban még így is érdemes várakozási idővel kalkulálni.

Forrás: Bahart.hu

Szántód – Tihany komp menetrend 2026 árak és jegytípusok

A balatoni nyaralás költségvetésének tervezésekor jól tesszük, ha a kompjegy ára is szerepel a kiadások listáján, különösen, ha autóval és családdal kelünk útra. A BAHART 2026-os díjszabása továbbra is kategóriákra bontva határozza meg a tarifákat, figyelembe véve a járművek méretét és az utasok életkorát is.

Járművek szállítása:

Személygépkocsi: 3 000 forint

Motorkerékpár: 1 600 forint

Kisbusz (15 fő férőhelyig): 4 000 forint

Lakóautó: 4 300 forint

Kerékpár: 400 forint

A fentieken túl a BAHART részletes szántódi komp árlistája a speciális igényekre is kitér. Külön díjszabás vonatkozik például az oldalkocsis motorkerékpárokra és a quadokra (3 000 forint), de még a riksákra vagy bringóhintókra (2 000 forint) is. A teherforgalom és a mezőgazdasági vontatók is pontos kategóriákba sorolva kelhetnek át a tihanyi komp használatával, a munkagépek viteldíja például 9 500 forintnál kezdődik.

Személyjegyek:

Felnőtt jegy: 1 000 forint

Ifjúsági és kedvezményes jegy: 500 forint

14 éves korig, valamint 65 év felett: ingyenes

forrás: Bahart.hu

A megváltott kompjegyek a vásárlás napján, az üzemidő végéig érvényesek, és bármelyik aznapi járathoz felhasználhatók. Ha mégsem tudunk átkelni, lehetőség van a menetjegyek visszaváltására a kikötői pénztárakban, a szabályzat szerint a visszaváltás során 15% kezelési költséget vonnak le a jegyek árából.

Ingyenes utazás és egyéb kedvezmények

A balatoni kompközlekedés során a 2026-os szezonban is számos kedvezmény érvényesíthető, amelyek jelentősen csökkenthetik a családi vagy csoportos utazás költségeit. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy a kedvezmények igénybevételéhez a jogosultságot a megfelelő okmányokkal (személyi igazolvány, diákigazolvány, hatósági igazolvány stb.) igazolni kell.

A BAHART díjszabása értelmében az alábbi csoportok számára az átkelés ingyenes:

Gyermekek: 14 éves korig minden gyermek.

14 éves korig minden gyermek. Nyugdíjasok és 65+: az Európai Unió 65 év feletti állampolgárai és a nyugdíjasok.

az Európai Unió 65 év feletti állampolgárai és a nyugdíjasok. Nagycsaládosok: a kedvezményre jogosító hatósági igazolvány (NOE igazolvány) felmutatásával.

a kedvezményre jogosító hatósági igazolvány (NOE igazolvány) felmutatásával. Fogyatékkal élők: a jogosult személy és egy fő kísérője.

a jogosult személy és egy fő kísérője. MÁV és GYSEV dolgozók: MÁV-Start és a GYSEV érvényes dolgozói igazolványával rendelkezők.

A nagyobb társasággal, szervezetten érkezők is spórolhatnak, ha kihasználják a csoportos kedvezményt. Amennyiben a létszám eléri a 25 főt, a teljes árú jegy helyett fejenként mindössze 800 forintért váltható meg az átkelés.

Online jegyvásárlás és jegyváltás a Szántód – Tihany komp járatokra

A kompátkelés során a jegyeket személyesen a pénztáraknál lehet megváltani, mielőtt a várakozó sávba állnánk. A kikötőkben a készpénz mellett természetesen bankkártyával is fizethetünk. Az így megvásárolt jegyeket egy órán belül fel is kell használni, ezért nem érdemes sokkal hamarabb intézkedni. Ugyanakkor ha szeretnénk megúszni a sorbaállást, 2026-ban már az online jegyvásárlás is opció.

Az online jegyvásárlási felületen kizárólag gyalogos és kerékpár jegy megvásárlására van lehetőség. A gépjárművel érkezők továbbra is a pénztáraknál tudnak gépjármű és személyjegyet vásárolni. A weboldalon keresztüli vásárlás során előbb ki kell választani, hogy a Tihany – Szántód komp vagy a Szántód – Tihany komp járatára szeretnénk-e jegyet váltani. Ezt követően meg kell jelölni egy konkrét, menetrend szerinti járatot, ám a megvásárolt jegy az adott nap bármelyik kompjáratára felhasználható.